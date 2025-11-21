FacebookTwitterYoutubeInstagram
IBPS Clerk Prelims Result 2025: कब होगा आईबीपीएस क्लर्क मेन्स का एग्जाम? चेक करें एग्जाम पैटर्न

IBPS Clerk Prelims Result 2025: क्या आपने भी आईबीपीएस क्लर्क की प्रीलिम्स परीक्षा पास कर ली है और मेन्स परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं? जानें कब होगी मुख्य परीक्षा...

जया पाण्डेय

Updated : Nov 21, 2025, 03:25 PM IST

IBPS Clerk Prelims Result 2025: कब होगा आईबीपीएस क्लर्क मेन्स का एग्जाम? चेक करें एग्जाम पैटर्न

IBPS Clerk Mains 2025 (सांकेतिक तस्वीर)

IBPS Clerk Prelims Result 2025: IBPS ने क्लर्क की प्रीलिम्स परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है जिसके बाद अब कैंडिडेट्स यह जानना चाहते हैं कि आखिर मुख्य परीक्षा का आयोजन कब होगा? IBPS क्लर्क मुख्य परीक्षा 2025 का आयोजन नवंबर में किया जाएगा. प्रीलिम्स परीक्षा पास करने वाले उम्मीदवार मुख्य परीक्षा में बैठने के पात्र हैं. संभावित कैलेंडर के अनुसार IBPS CSA मुख्य परीक्षा 29 नवंबर 2025 को आयोजित होने वाली है.

IBPS Clerk Mains 2025 का एग्जाम पैटर्न

आईबीपीएस क्लर्क की मुख्य परीक्षा में 155 प्रश्न होंगे जिनके अधिकतम अंक 200 होंगे. परीक्षा की अवधि 120 मिनट है. प्रश्न पत्र चार खंडों में विभाजित होगा  जिसमें सामान्य/वित्तीय जागरूकता, सामान्य अंग्रेजी, तार्किक क्षमता और मात्रात्मक योग्यता से जुड़े सवाल पूछे जाएंगे.

मुख्य परीक्षा के लिए बुलाए गए उम्मीदवारों को ऑनलाइन प्रारंभिक परीक्षा का प्रमाणित/मुद्रांकित कॉल लेटर (पहचान पत्र की प्रमाणित/मुद्रांकित प्रति सहित) भी लाना होगा. ऑनलाइन मुख्य परीक्षा के लिए वैसे को समयावधि 120 मिनट है लेकिन उम्मीदवारों को परीक्षा स्थल पर लगभग 3 घंटे या उससे अधिक समय तक रहना पड़ सकता है जिसमें विभिन्न औपचारिकताओं जैसे कि विभिन्न आवश्यक दस्तावेजों का सत्यापन और संग्रह, लॉग इन, निर्देश देना आदि को पूरा करने में लगने वाला समय शामिल है.

IBPS Clerk Mains 2025 निगेटिव मार्किंग

ऑब्जेक्टिव एग्जाम में गलत उत्तर देने पर जुर्माना लगाया जाएगा. प्रत्येक प्रश्न के लिए जिसका उत्तर अभ्यर्थी द्वारा गलत दिया गया है, उस प्रश्न के लिए निर्धारित अंकों में से एक-चौथाई या 0.25 अंक जुर्माने के रूप में काट लिए जाएंगे जिससे सही अंक प्राप्त किए जा सकें.

परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को ऑनलाइन मुख्य परीक्षा के प्रत्येक टेस्ट में न्यूनतम अंक प्राप्त करने होंगे और आगे की प्रक्रिया के लिए न्यूनतम कुल अंक भी प्राप्त करने होंगे. अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवार आईबीपीएस की आधिकारिक वेबसाइट देख सकते हैं.

