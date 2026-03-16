IBPS Clerk Mains Result 2026: आईबीपीएस क्लर्क मेन्स एग्जाम में पास या फेल? दोनों कैंडिडेट्स के लिए काम की खबर

IBPS Clerk Mains Result 2026: IBPS CRP RRBs XIV के अंतर्गत ऑफिस असिस्टेंट (मल्टीपर्पज) मेन्स एग्जाम का रिजल्ट जारी कर दिया है. अगर आप पास हुए हैं तो जानें आपको अपॉइंटमेंट लेटर कब मिलेगा और अगर आप पास नहीं हो पाए हैं तो भी आपको खुश होने का एक मौका और मिल सकता है, जानें कैसे...

IBPS Clerk Mains Result 2026: इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन (IBPS) CRP RRBs XIV के अंतर्गत ऑफिस असिस्टेंट (मल्टीपर्पज) मेन्स एग्जाम का रिजल्ट जारी कर दिया है. ऐसे में उम्मीदवारों के मन में यह सवाल है कि आखिर रिजल्ट के बाद आगे क्या होगा? जो उम्मीदमार मेन्स एग्जाम में शामिल हुए थे, वे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर या रोल नंबर, जन्मतिथि और पासवर्ड का इस्तेमाल करके आईबीपीएस की ऑफिशियल वेबसाइट पर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं.

IBPS Clerk Mains Result 2026: वैकेंसी और योग्यता के आधार पर प्रोविजनल अलॉटमेंट

रीजनल रूलर बैंक की कैटिगरी वाइज वैकेंसी के आधार पर ऑफिस असिस्टेंट के लिए प्रोविजनल अलॉटमेंट किया गया है. इसमें सरकारी दिशानिर्देशों का भी पूरा ध्यान दिया गया है. आरक्षित कैटिगरी के वे उम्मीदवार जिन्होंने सामान्य कैटिगरी के अंतर्गत अर्हता हासिल करने वाले मार्क्स लाए हैं, उन्हें सामान्य कैटिगरी के अंतर्गत माना गया है. ऐसे उम्मीदवारों को आरक्षित वैकेंसी में नहीं माना जाएगा हालांकि रजिस्ट्रेशन के डॉक्यूमेंट्स में उनकी ओरिजनल कैटिगरी में कोई बदलाव नहीं होगा. अगर दो या दो से अधिक उम्मीदवारों ने परीक्षा में एक जैसे मार्क्स हासिल किए हैं तो उनका मेरिट क्रम जन्मतिथि के आधार पर निर्धारित किया गया है. मौजूदा भर्ती प्रक्रिया के अनुसार अधिक आयु वाले उम्मीदवारों को मेरिट लिस्ट में ऊपर जगह दी गई है.

IBPS Clerk Mains Result 2026: वेरिफिकेशन और नियुक्ति की प्रक्रिया

आईबीपीएस ने उम्मीदवारों को प्रोविजनल अलॉटमेंट को अपॉइंटमेंट लेटर नहीं मानने की सलाह दी है. उम्मीदवारों को आवंटित रीजनल रूलर बैंकों की निर्धारित पात्रता मानदंडों को पूरा करना होगा और ज्वाइनिंग प्रक्रिया के दौरान आइडेंटिटी वेरिफिकेशन से गुजरना होगा. संबंधित रीजनल रूलर बैंक अपॉइंटमेंट लेटर जारी करेगा, डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन करेगा और जॉइनिंग की औपचारिकताएं पूरी करेगा. अपॉइंटमेंट लेटर जारी करने या रद्द करने का आखिरी फैसला संबंधित रीजनल रूलर बैंक के पास ही रहेगा.

आईबीपीएस ने स्पष्ट किया है कि अगर डॉक्यूमेंट में कमी, बायोमेट्रिक अंगूठे के निशान, आधार कार्ड डिटेल्स या फोटो में गड़बड़ी के कारण अपॉइंटमेंट लेटर रद्द किया जाता है तो वह इसके लिए जिम्मेदार नहीं होगा. रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के अनुसार संबंधित राज्य की स्थानीय भाषा में दक्षता का वेरिफिकेशन भी नियुक्ति के समय किया जाएगा.

IBPS Clerk Mains Result 2026: रिजर्व लिस्ट और रिक्रूटमेंट शेड्यूल

उम्मीदवारों की उपलब्धता के आधार पर वैकेंसी की संख्या के अनुसार प्रत्येक कैटिगरी के लिए एक रिजर्व लिस्ट तैयार की जाएगी. अगर वैधता अवधि के दौरान रीजनल रूलर बैंक्स अतिरिक्त वैकेंसी की सूचना देते हैं तो रिजर्व लिस्ट से प्रोविजनल अलॉटमेंट, अलॉटमेंट की तारीख से एक साल के अंदर तीन से चार बार किया जा सकता है. आवंटित उम्मीदवारों की लिस्ट रजिस्ट्रेशन संख्या के क्रम में 15 अप्रैल 2026 को या उससे पहले आईबीपीएस वेबसाइट पर जारी की जाएगी. जो उम्मीदवार न तो प्रोविजनल रूप से आवंटित किए गए हैं और न ही रिजर्व लिस्ट में शामिल हैं, उन्हें CRP RRBs XIV के तहत आगे के चरणों के लिए विचार नहीं किया जाएगा.



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