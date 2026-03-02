IBPS Clerk Mains Result 2025: आईबीपीएस क्लर्क मेन्स एग्जाम का रिजल्ट जारी, ibps.in से ऐसे डाउनलोड करें स्कोरकार्ड

एजुकेशन
IBPS Clerk Mains Result 2025: इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन (IBPS) ने क्लर्क मेन्स परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है. परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार अब अपना रिजल्ट ऑफिशियल वेबसाइट ibps.in या नीचे बताए गए डायरेक्ट लिंक पर जाकर चेक कर सकते हैं. रिजल्ट में चंडीगढ़ के लिए आवंटन शामिल नहीं है. सिलेक्टेड उम्मीदवारों को कार्यभार ग्रहण करने से पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा. कस्टमर सर्विस असोसिएट्स के 15,701 खाली पदों की भर्ती के लिए परीक्षा 29 नवंबर और 2 दिसंबर 2026 को आयोजित की गई थी.
- ऑफिशियल वेबसाइट ibps.in पर जाएं.
- होमपेज पर CRP Clerial Cadre के लिंक पर क्लिक करें.
- फिर Result of online main examination पर क्लिक करें.
- अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड एंटर करें.
- आपका रिजल्ट कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाई देगा.
- इसे भविष्य में इस्तेमाल के लिए अपने पास सेव करके रख लें.
IBPS Clerk Mains Result 2025 डाउनलोड करने का डायरेक्ट लिंक
आईबीपीएस क्लर्क मेन्स रिजल्ट के स्कोरकार्ड में उम्मीदवार का नाम, पिता का नाम, कैटिगरी और सब-कैटिगरी, जिस राज्य के लिए आवेदन किया है, आईबीपीएस मेन्स एग्जाम की तारीख और क्वॉलिफाइंग स्टेटस दिया गया होगा.
क्लर्क कस्टमर सर्विस असोसिएट पदों के लिए सामान्य भर्ती प्रक्रिया (सीआरपी) के प्रारंभिक चरणों के दौरान एक प्रारंभिक परीक्षा और लैंग्वेज प्रोफिसिएंशी टेस्ट आयोजित किया गया था. मार्किंग स्कीम में निगेटिव मार्किंग का भी प्रावधान था, यानी हर गलत जवाब पर एक चौथाई नंबर काटे गए हैं. आईबीपीएस क्लर्क भर्ती के लिए आयु सीमा 20 से 28 साल के बीच थी और एज के कैलकुलेशन की आखिरी तारीख 1 अगस्त 2025 तक निर्धारित की गई थी. इसके अलावा आयु में छूट भी लागू थी.
