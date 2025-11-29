IBPS Clerk Mains Exam Shift Timings 2025: IBPS ने जारी किया क्लर्क मेन्स का एग्जाम शेड्यूल, जानें रिपोर्टिंग और शिफ्ट टाइमिंग

एजुकेशन
IBPS Clerk Mains Exam Shift Timings 2025: अगर आपने आईबीपीएस क्लर्क की प्रीलिम्स परीक्षा पास कर ली है और मेन्स में शामिल होने वाले हैं तो पढ़ें अपने कामं की खबर...
IBPS Clerk Mains Exam Shift Timings 2025: आईबीपीएस ने क्लर्क मुख्य परीक्षा 2025 के लिए परीक्षा कार्यक्रम जारी कर दिया है. ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अनुसार भारत के 11 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में 15,701 क्लर्क (सीआरपी सीएसए XV) पदों पर भर्ती के लिए यह परीक्षा 29 नवंबर से 2 दिसंबर तक आयोजित की जाएगी. प्रारंभिक परीक्षा पास करने वाले उम्मीदवार मुख्य परीक्षा में बैठने के पात्र हैं.
आईबीपीस क्लर्क की प्रीलिम्स परीक्षा 4 और 5 अक्तूबर को आयोजित की गई थी. जो उम्मीदवार प्रीलिम्स में सफल हुए हैं, उन्हें सलाह दी जाती है कि वे प्रभावी तैयारी के लिए पिछले वर्षों के प्रश्नपत्रों को हल करें, मॉक टेस्ट दें और सभी महत्वपूर्ण विषयों का अभ्यास करें. आईबीपीएस क्लर्क कट ऑफ से अधिक अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों को अनंतिम आवंटन सूची के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा.
आईबीपीएस क्लर्क मुख्य परीक्षा एक ही शिफ्ट में आयोजित की जाएगी. यह परीक्षा सुबह 8:35 बजे शुरू होगी और 10:35 बजे समाप्त होगी. उम्मीदवारों को तलाशी और सत्यापन प्रक्रिया पूरी करने के लिए समय पर अपने परीक्षा केंद्र पर पहुंचना होगा. मेन्स की परीक्षा के लिए रिपोर्टिंग टाइम सुबह 7 बजे है.
आईबीपीएस क्लर्क मुख्य परीक्षा उम्मीदवारों के तर्क, अंग्रेजी, मात्रात्मक योग्यता और सामान्य/वित्तीय जागरूकता कौशल का आकलन करने के लिए ऑनलाइन आयोजित की जाएगी. आईबीपीएस क्लर्क मुख्य परीक्षा के लिए परीक्षा पैटर्न पहले ही संशोधित किया जा चुका है. प्रश्नों की संख्या 190 से घटाकर 155 कर दी गई है और कुल अवधि 160 मिनट से घटाकर 120 मिनट कर दी गई है. जो उम्मीदवार आईबीपीएस कट ऑफ से अधिक अंक प्राप्त करेंगे, वे अंतिम चरण में आगे बढ़ेंगे.
