IBPS Clerk Admit Card 2025: आईबीपीएस ने जारी किया क्लर्क प्रीलिम्स एग्जाम का एडमिट कार्ड, ibps.in से ऐसे करें डाउनलोड

IBPS Clerk Admit Card 2025: IBPS ने क्लर्क की प्रीलिम्स परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया है. जो कैंडिडेट्स इस परीक्षा में शामिल होने वाले हैं, वे ibps.in पर जाकर अपना हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं. अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को अपने रजिस्ट्रेशन नंबर या रोलनंबर और पासवर्ड या जन्मतिथि के साथ लॉगइन करना होगा. IBPS क्लर्क की प्रीलिम्स परीक्षा 4, 5 और 11 अक्टूबर के बीच आयोजित की जाएगी.

IBPS Clerk Admit Card 2025: कैसे डाउनलोड करें?

स्टेप 1: ऑफिशियल वेबसाइट ibps.in पर जाएं.

स्टेप 2: होमपेज पर IBPS CRP CSA Admit Card लिंक पर क्लिक करें.

स्टेप 3: अगले लॉगिन पेज पर अपना एप्लीकेशन नंबर या रोलनंबर और पासवर्ड या जन्मतिथि डालकर एंटर करें.

स्टेप 4: IBPS क्लर्क प्रीलिम्स XV एडमिट कार्ड एक्सेस करने के लिए सबमिट बटन पर क्लिक करें और डाउनलोड करें.

IBPS Clerk Admit Card 2025: परीक्षा पैटर्न

इस साल आईबीपीएस क्लर्क 2025 प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्नपत्र में इंग्लिश लैंग्वेज, न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग एबिलिटी से कुल 100 सवाल पूछे जाएंगे. सभी सवाल 1 नंबर के होंगे और हर सवाल के लिए 20 मिनट का समय निर्धारित है. गलत उत्तर पर एक चौथाई नंबर काट लिए जाएंगे.

उम्मीदवारों को प्रत्येक परीक्षा में निर्धारित कट-ऑफ अंकों के अनुसार पास होना जरूरी है. जो उम्मीदवार प्रीलिम्स परीक्षा में पास होंगे सिर्फ वे ही मेन्स परीक्षा में शामिल हो पाएंगे. आईबीपीएस क्लर्क की मुख्य परीक्षा 29 नवंबर 2025 को आयोजित की जाएगी.

उम्मीदवारों को आईबीपीएस XIV क्लर्क प्रीलिम्स परीक्षा के एडमिट कार्ड पर दिए गए स्थान पर अपनी तस्वीर चिपकानी होगी. एडमिट कार्ड, फोटो पहचान पत्र की फोटोकॉपी, रफ शीट और अगर लागू हो तो स्क्राइब डिक्लेरेशन परीक्षा हॉल में जमा करना होगा.

