IB Security Assistant Result 2025: गृह मंत्रालय ने जारी किया आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट का रिजल्ट, ऐसे डाउनलोड करें मेरिट लिस्ट

IB SA Result 2025: गृह मंत्रालय ने इंटेलिजेंस ब्यूरो 2025 का रिजल्ट जारी कर दिया है. यहां जानें अपना मेरिट लिस्ट डाउनलोड करने का तरीका...

IB SA Result 2025: गृह मंत्रालय ने इंटेलिजेंस ब्यूरो 2025 का रिजल्ट जारी कर दिया है. उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट mha.gov.in पर आईबी एसए मेरिट लिस्ट का पीडीएफ चेक और डाउनलोड कर सकते हैं. गृह मंत्रालय की आईबी एसए परीक्षा 29 और 30 सितंबर 2025 को आयोजित की गई थी.

IB Security Assistant Result 2025: कैसे डाउनलोड करें रिजल्ट?

उम्मीदवार आईबी एसए मेरिट लिस्ट 2025 पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए इन चरणों का पालन कर सकते हैं-

- ऑफिशियल वेबसाइट mha.gov.in पर जाएं.

- एमएचए आईबी एसए टॉपर्स लिस्ट पीडीएफ लिंक पर क्लिक करें.

- रोल नंबर सहित एमएचए आईबी एसए मेरिट लिस्ट आपकी स्क्रीन पर दिखाई देगी.

- एमएचए आईबी एसए मेरिट लिस्ट का पीडीएफ को सेव करें और प्रिंट आउट लें.

ऑफिशियल वेबसाइट के अनुसार केवल उन्हीं उम्मीदवारों को भर्ती प्रक्रिया के अगले चरण के लिए योग्य माना गया है जिनके रोल नंबर पहले चरण की सिलेक्शन लिस्ट में शामिल हैं. चयनित उम्मीदवार आईबी एसए सेकेंड फेज की परीक्षा में बैठने के पात्र होंगे जिसका कार्यक्रम मंत्रालय अलग से घोषित करेगा.

IB Security Assistant Result 2025: कैसे होगा सिलेक्शन?

आईबी एसए की भर्ती प्रक्रिया में चयन के तीन चरण होते हैं. पहले चरण की लिखित परीक्षा पास करने वाले उम्मीदवार सेकेंड फेज में पहुंचते हैं जिसके बाद इंटरव्यू और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है. सेकेंड फेज की परीक्षा में एक डिस्क्रिप्टिव पेपर और एक स्किल असेसमेंट एग्जाम शामिल होता है और इस फेज में प्रदर्शन के आधार पर ही उम्मीदवार फाइनल सिलेक्शन राउंड के लिए पात्र होगा. बता दें खुफिया ब्यूरो में सिक्योरिटी असिस्टेंट के पदों की कुल 4,987 खाली पदों को भरने के लिए आईबी एसए टियर 1 लिखित परीक्षा 29 और 30 सितंबर को आयोजित की गई थी.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.