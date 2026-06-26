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डॉक्टर से देश के सबसे बड़े खुफिया अफसर बनने तक, जानें IB के नए कप्तान महेश दीक्षित की पूरी कहानी

सीनियर आईपीएस महेश दीक्षित को इंटेलिजेंस ब्यूरो का नया डायरेक्टर बनाया गया है. जानें कैसे उन्होंने डॉक्टरी का करियर छोड़ इंडियन पुलिस सर्विस को जॉइन किया था और उन्होंने अब तक किन बड़े पदों पर काम किया है...

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Jaya Pandey

Updated : Jun 26, 2026, 10:16 AM IST

डॉक्टर से देश के सबसे बड़े खुफिया अफसर बनने तक, जानें IB के नए कप्तान महेश दीक्षित की पूरी कहानी

IPS Mahesh Dixit बने इंटेलिजेंस ब्यूरो के नए हेड. (Image Credit: Social Media)

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  • मोदी सरकार ने सीनियर आईपीएस महेश दीक्षित को नियुक्त किया नया आईबी चीफ
  • वर्तमान में आईबी में स्पेशल डायरेक्टर हैं आईपीएस महेश दीक्षित
  • आंध्र प्रदेश कैडर के 1993 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं महेश दीक्षित
  • डॉक्टरी का करियर छोड़ यूपीएससी क्रैक कर जॉइन की थी भारतीय पुलिस सेवा

केंद्र सरकार ने सीनियर आईपीएस महेश दीक्षित को इंटेलिजेंस ब्यूरो का अगला चीफ बनाया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने उनकी नियुक्ति को मंजूरी दे दी है. महेश दीक्षित वर्तमान में आईबी में स्पेशल डायरेक्टर के पद पर कार्यरत हैं और एजेंसी के दूसरे सबसे सीनियर अधिकारी हैं.

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPTT) के जारी आदेश के अनुसार, महेश दीक्षित अपने कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से दो साल या अगले आदेश तक आईबी के डायरेक्टर के तौर पर काम करेंगे. उनकी नियुक्ति के साथ ही सरकार ने ऑल इंडिया सर्विसेज (डेथ कम रिटायरमेंट बेनिफिट) रूल, 1958 के  56(d) और 16(1A) के नियम के तहत उन्हें सेवा विस्तार भी दिया है जिससे वे निर्धारित अवधि तक एजेंसी का नेतृत्व कर सकें.

कौन हैं IPS महेश दीक्षित?

सरकारी आदेश के मुताबिक, आंध्र प्रदेश कैडर के 1993 बैच के आईपीएस अधिकारी महेश दीक्षित हिमाचल प्रदेश कैडर के 1988 बैच के आईपीएस अधिकारी तपन कुमार डेका की जगह लेंगे. तपन डेका का दूसरा विस्तारित कार्यकाल 30 जून को खत्म हो रहा है. सरकार ने नियमों के तहत सेवा विस्तार देकर महेश दीक्षित को दो साल के लिए आईबी का नया डायरेक्टर नियुक्त किया है.

महेश दीक्षित एक प्रशिक्षित डॉक्टर हैं जिन्होंने बाद में भारतीय पुलिस सेवा में शामिल होकर कानून-व्यवस्था और खुफिया तंत्र में लंबा अनुभव हासिल किया. उन्होंने महाराष्ट्र से डॉक्टर ऑफ मेडिसिन की पढ़ाई की थी. तीन दशक से अधिक के अपने करियर में उन्होंने आतंकवाद-रोधी अभियान, आंतरिक सुरक्षा, उग्रवाद से जुड़े मामलों और संवेदनशील खुफिया अभियानों पर व्यापक रूप से काम किया है. उन्हें सुरक्षा मामलों का अनुभवी अधिकारी माना जाता है.

IPS महेश दीक्षित ने अबतक किन बड़े पदों पर किया है काम?

नई दिल्ली स्थित आईबी हेडक्वॉर्टर में तैनाती से पहले महेश दीक्षित ने जम्मू-कश्मीर में सबसिडरी इंटेलिजेंस ब्यूरो (SIB) का नेतृत्व किया था. उन्होंने वहां सुरक्षा व्यवस्था और खुफिया नेटवर्क को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. अगस्त 2019 में जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के दौरान महेश दीक्षित ने महत्वपूर्ण खुफिया जिम्मेदारियां संभाली थीं. इसके अलावा, साल 2023 में श्रीनगर में आयोजित जी20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक के दौरान सुरक्षा और खुफिया समन्वय में भी उनकी अहम भूमिका रही थी. 

पिछले साल 2025 उनका तबादला आईबी हेडक्वॉर्टर में किया गया. यहां उन्हें स्पेशल डायरेक्टर के पद पर पदोन्नत किया गया. इसके बाद से ही उन्हें एजेंसी के टॉप पद का प्रबल दावेदार माना जा रहा था. 

कब से आईबी का नेतृत्व कर रहे थे तपन कुमार डेका?

वहीं, पूर्व आईबी डायरेक्टर तपन कुमार डेका जुलाई 2022 से एजेंसी का नेतृत्व कर रहे थे. उनके कार्यकाल में आईबी ने आतंकवाद-रोधी अभियानों, खुफिया समन्वय, सीमा पार से होने वाली गतिविधियों की निगरानी और नई सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के प्रयासों को और मजबूत किया. सरकार ने उन्हें लगातार दो बार सेवा विस्तार दिया था.

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