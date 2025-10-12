IB JIO Admit Card 2025: इंटेलिजेंस ब्यूरो ने जारी किया JIO परीक्षा का एडमिट कार्ड, mha.gov.in से यूं करें डाउनलोड

IB JIO Admit Card 2025: इंटेलिजेंस ब्यूरो ने जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर (JIO) ग्रेड-II/टेक्निकल एग्जाम 2025 के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया है. www.mha.gov.in या www.ncs.gov.in पर जाकर इस डायरेक्ट लिंक से फटाफट डाउनलोड करें हॉल टिकट...

IB JIO Admit Card 2025: भारत के गृह मंत्रालय के अधीन इंटेलिजेंस ब्यूरो ने जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर (JIO) ग्रेड-II/टेक्निकल एग्जाम 2025 के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया है. यह भारत की प्रमुख आंतरिक खुफिया एजेंसी में तकनीकी पदों पर भर्ती के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए अहम परीक्षा है. इसमें कंप्यूटर बेस्ट एग्जाम में जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, क्वॉन्टिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश लैंग्वेज और टेक्निकल सब्जेक्ट से सवाल पूछे जाएंगे.

उम्मीदवारों को वैलिड फोटो आईडी कार्ड के साथ एडमिट कार्ड की एक प्रिंटेड कॉपी एग्जाम हॉल में ले जाना जरूरी है. बिना इसके उन्हें एग्जाम सेंटर में एंट्री की इजाजत नहीं मिलेगी.

IB JIO Admit Card 2025: एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करें

उम्मीदवार अपना IB JIO एडमिट कार्ड ऑनलाइन कैसे डाउनलोड कर सकते हैं:

- आधिकारिक वेबसाइट www.mha.gov.in या www.ncs.gov.in पर जाएं

- Admit Card सेक्शन में जाएं.

- IB JIO Admit Card 2025 के लिंक पर क्लिक करें और अपना यूजर नेम और पासवर्ड डालकर लॉगइन करें.

- आपका एडमिट कार्ड आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाई देगा. इसे डाउनलोड करें और प्रिंट करें.

IB JIO Admit Card 2025 डाउनलोड करने का डायरेक्ट लिंक

IB JIO Admit Card 2025 परीक्षा के दिन के लिए खास दिशानिर्देश

IB JIO परीक्षा के दिन उम्मीदवारों को नीचे दिए गए निर्देशों का पालन करना होगा:

- परीक्षा केंद्र पर निर्धारित समय से कम से कम 90 मिनट पहले पहुंचें.

- बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन और आईडी जांच का सख्ती से पालन करें.

- परीक्षा शुरू करने से पहले परीक्षा कक्ष के निर्देशों को ध्यानपूर्वक देखें.

- किसी भी निषिद्ध वस्तु को ले जाने का प्रयास न करें, इससे अयोग्यता हो सकती है.

- परीक्षा के दौरान शांत रहें और समय का कुशलतापूर्वक प्रबंधन करें.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.