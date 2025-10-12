Add DNA as a Preferred Source
FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
Headlines

दूरदर्शन पर महाभारत की धमाकेदार वापसी! AI के तड़के के साथ जारी हुआ ट्रेलर, फैंस बोले- 'यादें ताजा हो गईं'

बचत का सुनहरा मौका! इस सरकारी स्कीम में मिल रहा है 7.70% का शानदार ब्याज

5 Cheapest Royal Enfield Bikes: 20000 तक सस्ती हुईं Royal Enfield की ये 5 धाकड़ बाइक्स, 350cc रेंज में हैं बेस्ट

IB JIO Admit Card 2025: इंटेलिजेंस ब्यूरो ने जारी किया JIO परीक्षा का एडमिट कार्ड, mha.gov.in से यूं करें डाउनलोड

BSEB STET Admit Card 2025: बिहार एसटीईटी का एडमिट कार्ड bsebstet.org पर जारी, ऐसे फटाफट करें डाउनलोड

Pain In Bone: हर समय थकान-कमजोरी के साथ हड्डियों में दर्द रहना बोन कैंसर का ये शुरुआती संकेत है

Kantara Chapter 1 ने पार किया ₹550 करोड़ का आंकड़ा, फिर भी ऋषभ शेट्टी नहीं तोड़ पाए इस ब्लॉकबस्टर फिल्म का रिकॉर्ड

इंदिरा गांधी ने अपनी जान देकर..., ऑपरेशन ब्लू स्टार पर पी चिदंबरम का बड़ा बयान

Mobile Wallpaper: क्या मोबाइल के स्क्रीन पर देवी-देवताओं की तस्वीरें लगाना शुभ है या अशुभ?

कौन हैं प्रेमानंद जी महाराज का इलाज करने वाले डॉक्टर? जानें कहां से की है MBBS की पढ़ाई

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
दूरदर्शन पर महाभारत की धमाकेदार वापसी! AI के तड़के के साथ जारी हुआ ट्रेलर, फैंस बोले- 'यादें ताजा हो गईं'

दूरदर्शन पर महाभारत की धमाकेदार वापसी! AI के तड़के के साथ जारी हुआ ट्रेलर, फैंस बोले- 'यादें ताजा हो गईं'

IB JIO Admit Card 2025: इंटेलिजेंस ब्यूरो ने जारी किया JIO परीक्षा का एडमिट कार्ड, mha.gov.in से यूं करें डाउनलोड

इंटेलिजेंस ब्यूरो ने जारी किया JIO परीक्षा का एडमिट कार्ड, mha.gov.in से यूं करें डाउनलोड

BSEB STET Admit Card 2025: बिहार एसटीईटी का एडमिट कार्ड bsebstet.org पर जारी, ऐसे फटाफट करें डाउनलोड

BSEB STET Admit Card 2025: बिहार एसटीईटी का एडमिट कार्ड bsebstet.org पर जारी, ऐसे फटाफट करें डाउनलोड

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
बचत का सुनहरा मौका! इस सरकारी स्कीम में मिल रहा है 7.70% का शानदार ब्याज

बचत का सुनहरा मौका! इस सरकारी स्कीम में मिल रहा है 7.70% का शानदार ब्याज

5 Cheapest Royal Enfield Bikes: 20000 तक सस्ती हुईं Royal Enfield की ये 5 धाकड़ बाइक्स, 350cc रेंज में हैं बेस्ट

5 Cheapest Royal Enfield Bikes: 20000 तक सस्ती हुईं Royal Enfield की ये 5 धाकड़ बाइक्स, 350cc रेंज में हैं बेस्ट

कौन हैं प्रेमानंद जी महाराज का इलाज करने वाले डॉक्टर? जानें कहां से की है MBBS की पढ़ाई

कौन हैं प्रेमानंद जी महाराज का इलाज करने वाले डॉक्टर? जानें कहां से की है MBBS की पढ़ाई

Homeएजुकेशन

एजुकेशन

IB JIO Admit Card 2025: इंटेलिजेंस ब्यूरो ने जारी किया JIO परीक्षा का एडमिट कार्ड, mha.gov.in से यूं करें डाउनलोड

IB JIO Admit Card 2025: इंटेलिजेंस ब्यूरो ने जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर (JIO) ग्रेड-II/टेक्निकल एग्जाम 2025 के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया है. www.mha.gov.in या www.ncs.gov.in पर जाकर इस डायरेक्ट लिंक से फटाफट डाउनलोड करें हॉल टिकट...

Latest News

डीएनए हिंदी वेब डेस्क

Updated : Oct 12, 2025, 12:32 PM IST

IB JIO Admit Card 2025: इंटेलिजेंस ब्यूरो ने जारी किया JIO परीक्षा का एडमिट कार्ड, mha.gov.in से यूं करें डाउनलोड

IB JIO Admit Card 2025

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

IB JIO Admit Card 2025: भारत के गृह मंत्रालय के अधीन इंटेलिजेंस ब्यूरो ने जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर (JIO) ग्रेड-II/टेक्निकल एग्जाम 2025 के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया है. यह भारत की प्रमुख आंतरिक खुफिया एजेंसी में तकनीकी पदों पर भर्ती के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए अहम परीक्षा है. इसमें कंप्यूटर बेस्ट एग्जाम में जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, क्वॉन्टिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश लैंग्वेज और टेक्निकल सब्जेक्ट से सवाल पूछे जाएंगे. 

उम्मीदवारों को वैलिड फोटो आईडी कार्ड के साथ एडमिट कार्ड की एक प्रिंटेड कॉपी एग्जाम हॉल में ले जाना जरूरी है. बिना इसके उन्हें एग्जाम सेंटर में एंट्री की इजाजत नहीं मिलेगी.

IB JIO Admit Card 2025: एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करें

उम्मीदवार अपना IB JIO एडमिट कार्ड ऑनलाइन कैसे डाउनलोड कर सकते हैं:
- आधिकारिक वेबसाइट www.mha.gov.in या www.ncs.gov.in पर जाएं
- Admit Card सेक्शन में जाएं. 
- IB JIO Admit Card 2025 के लिंक पर क्लिक करें और अपना यूजर नेम और पासवर्ड डालकर लॉगइन करें.
- आपका एडमिट कार्ड आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाई देगा. इसे डाउनलोड करें और प्रिंट करें.

IB JIO Admit Card 2025 डाउनलोड करने का डायरेक्ट लिंक 

IB JIO Admit Card 2025 परीक्षा के दिन के लिए खास दिशानिर्देश

IB JIO परीक्षा के दिन उम्मीदवारों को नीचे दिए गए निर्देशों का पालन करना होगा:
- परीक्षा केंद्र पर निर्धारित समय से कम से कम 90 मिनट पहले पहुंचें.
- बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन और आईडी जांच का सख्ती से पालन करें.
- परीक्षा शुरू करने से पहले परीक्षा कक्ष के निर्देशों को ध्यानपूर्वक देखें.
- किसी भी निषिद्ध वस्तु को ले जाने का प्रयास न करें, इससे अयोग्यता हो सकती है.
- परीक्षा के दौरान शांत रहें और समय का कुशलतापूर्वक प्रबंधन करें.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Ravivar Ke Upay: सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के दिन अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', Rajkummar Rao-Shraddha Kapoor ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', राजकुमार राव-श्रद्धा कपूर ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच 
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच
'जो अतीक अहमद से डरते थे अब हमसे डरेंगे', जानिए क्या है हमलावरों का मंसूबा, परीक्षा की तैयारी से हत्यारे कैसे बने?
'जो अतीक से डरते थे अब हमसे डरेंगे', हैरान कर देगा हमलावरों का मंसूबा
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
बचत का सुनहरा मौका! इस सरकारी स्कीम में मिल रहा है 7.70% का शानदार ब्याज
बचत का सुनहरा मौका! इस सरकारी स्कीम में मिल रहा है 7.70% का शानदार ब्याज
5 Cheapest Royal Enfield Bikes: 20000 तक सस्ती हुईं Royal Enfield की ये 5 धाकड़ बाइक्स, 350cc रेंज में हैं बेस्ट
5 Cheapest Royal Enfield Bikes: 20000 तक सस्ती हुईं Royal Enfield की ये 5 धाकड़ बाइक्स, 350cc रेंज में हैं बेस्ट
कौन हैं प्रेमानंद जी महाराज का इलाज करने वाले डॉक्टर? जानें कहां से की है MBBS की पढ़ाई
कौन हैं प्रेमानंद जी महाराज का इलाज करने वाले डॉक्टर? जानें कहां से की है MBBS की पढ़ाई
Car Loan: दिवाली पर कार खरीदना हुआ आसान! ये 5 सरकारी बैंक दे रहे सबसे सस्ता कार लोन
दिवाली पर कार खरीदना हुआ आसान! ये 5 सरकारी बैंक दे रहे सबसे सस्ता कार लोन
Numerology: पत्नी या मां किसे ज्यादा चाहते हैं इन तारीखों पर जन्में लड़के? अंक ज्योतिष खोल रहा बड़ा राज 
पत्नी या मां किसे ज्यादा चाहते हैं इन तारीखों पर जन्में लड़के? अंक ज्योतिष खोल रहा बड़ा राज
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Sharad Purnima Moon Not Rise Then: शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत? 
शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत?
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
MORE