IB ACIO City Intimation Slip 2025: गृह मंत्रालय ने जारी किया आईबी एसीआईओ एग्जाम का सिटी स्लिप, ऐसे करें डाउनलोड

गृह मंत्रालय ने इंटेलिजेंस ब्यूरो एसीआईओ ग्रेड-II/एग्जीक्यूटिव एग्जाम 2025 के लिए एग्जाम सिटी का इंटीमेशन स्लिप जारी कर दिया है. जानें कैसे करें डाउनलोड...

IB ACIO City Intimation Slip 2025: गृह मंत्रालय ने इंटेलिजेंस ब्यूरो एसीआईओ ग्रेड-II/एग्जीक्यूटिव एग्जाम 2025 के लिए एग्जाम सिटी का इंटीमेशन स्लिप जारी कर दिया है. इस स्लिप से उम्मीदवार यह जान सकेंगे कि आखिर किस तारीख को किस शहर में परीक्षा का आयोजन होगा. सिटी स्लिप को एडमिट कार्ड से पहले जारी किया जाता है जिससे उम्मीदवार अपनी ट्रैवलिंग और ठहरने की प्लानिंग पहले से कर सकें.

उम्मीदवारों को यह ध्यान रखना होगा कि सिटी इंटीमेशन स्लिप अहम है लेकिन इसे एडमिट कार्ड समझने की गलती न करें. एग्जाम हॉल में एंट्री के लिए उम्मीदवारों को अलग से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करना होगा. सिटी इंटीमेशन स्लिप परीक्षा की तारीखों के साथ टियर 1 और टियर 2 दोनों परीक्षाओं के लिए जारी किया गया है.

IB ACIO City Intimation Slip 2025: कैसे डाउनलोड करें?

सिटी स्लिप डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवार इन आसान से स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं-

- ऑफिशियल वेबसाइट mha.gov.in पर जाएं.

- आईबी एसीआईओ रिक्रूटमेंट सेक्शन खोलें.

- अपने रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड या जन्मतिथि का इस्तेमाल करके लॉग इन करें.

- आईबी एसीआईओ एग्जाम सिटी इंटिमेशन स्लिप 2025 पर क्लिक करें और इसे डाउनलोड कर लें.

- भविष्य में इस्तेमाल के लिए आप इसका प्रिंट आउट भी ले सकते हैं.

आईबी एसीआईओ सिटी इंटीमेशन स्लिप 2025 उम्मीदवारों को पहले से तैयारी करने में मदद करती है. टियर 1 परीक्षा 16, 17 और 18 सितंबर 2025 को आयोजित की जाएगी, जबकि टियर 2 परीक्षा 11 जनवरी 2026 को आयोजित की जाएगी. उम्मीदवार परीक्षा के दिन से पहले एडमिट कार्ड डाउनलोड करना न भूलें और सभी निर्देशों का ध्यानपूर्वक पालन करें.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.