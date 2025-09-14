Add DNA as a Preferred Source
Mangal Gochar: मंगल का तुला राशि में गोचर 4 राशियों पर लगाएगा ग्रहण, 26 अक्टूबर तक जॉब -स्वास्थ्य और पैसे की हानि का योग

IB ACIO Admit Card 2025: गृह मंत्रालय ने जारी किया आईबी एसीआईओ का एडमिट कार्ड, mha.gov.in से ऐसे करें डाउनलोड

Mouth Ulcer Remedies: मुंह के छालों से छुटकारा पाने के लिए आजमाएं ये उपाय, इन चीजों को खाने से मिलेगा आराम

EPFO Rules on Interest: क्या नौकरी छूटने के बाद भी PF Account में मिलेगा ब्याज? जानिए ईपीएफओ के नियम

Mahabharata Katha: महाभारत युद्ध का कारण बने शकुनि की हत्या किसने की थी? उनके लिए मंदिर क्यों बनाया गया?

Brain Tumour Sign: ब्रेन ट्यूमर के इन 7 शुरुआती चेतावनी संकेत को पहचान लें, बार-बार होने वाला सिरदर्द है खतरे का संकेत

लंदन में क्यों हो रहा Anti Immigration Protest? सड़कों पर उतरे 1 लाख से ज्यादा प्रदर्शनकारी, जानें वजह

कितने पढ़े-लिखे हैं IAS टीना डाबी के पति प्रदीप गवांडे? UPSC क्रैक करने के लिए छोड़ दी थी मेडिकल लाइन

टाॅप 50 इंडियन आइकॉन अवार्ड्स: समाज को नई दिशा देने वाले भारतीयों का होगा 16 सितंबर को सम्मान

किंग कोबरा से लेकर अजगर तक, जानें कितने साल जीता है कौन सा सांप?

Home

एजुकेशन

IB ACIO Admit Card 2025: गृह मंत्रालय ने जारी किया आईबी एसीआईओ का एडमिट कार्ड, mha.gov.in से ऐसे करें डाउनलोड

IB ACIO Admit Card 2025: गृह मंत्रालय ने इंटेलिजेंस ब्यूरो असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर के पद के लिए होने वाली लिखित परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया है, यहां क्लिक कर फटाफट डाउनलोड करें हॉल टिकट...

Latest News

जया पाण्डेय

Updated : Sep 14, 2025, 01:33 PM IST

IB ACIO Admit Card 2025: गृह मंत्रालय ने जारी किया आईबी एसीआईओ का एडमिट कार्ड, mha.gov.in से ऐसे करें डाउनलोड

IB ACIO Admit Card 2025

IB ACIO Admit Card 2025: गृह मंत्रालय ने इंटेलिजेंस ब्यूरो असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर (ACIO) ग्रेड- II/एग्जीक्यूटिव भर्ती 2025 के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं. यह भर्तियां कुल 3,717 पदों को भरने के लिए हो रही है और इसके लिए लिखित परीक्षा 16 से 18 सितंबर 2025 तक निर्धारित है. उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट www.mha.gov.in पर जाकर अपने हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं.

ACIO के एडमिट कार्ड में परीक्षा केंद्र, रिपोर्टिंग समय, शिफ्ट का समय और परीक्षा के दिन के दिशानिर्देश जैसे अहम डिटेल्स शामिल हैं. इससे पहले आवेदकों को परीक्षा शहर का इंटीमेशन स्लिप पहले ही उपलब्ध करा दी गई थी.

यह भी पढ़ें- कितने पढ़े-लिखे हैं IAS टीना डाबी के पति प्रदीप गवांडे? UPSC क्रैक करने के लिए छोड़ दी थी मेडिकल लाइन

IB ACIO Admit Card 2025: परीक्षा पैटर्न और चयन चरण

आईबी एसीआईओ की चयन प्रक्रिया में तीन चरण शामिल हैं. पहले चरण में सामान्य अध्ययन, करंट अफेयर्स, रीजनिंग, संख्यात्मक योग्यता और अंग्रेजी से संबंधित 100 बहुविकल्पीय प्रश्नों वाली एक वस्तुनिष्ठ परीक्षा होगी. इसकी अवधि एक घंटे की होगी. प्रत्येक गलत उत्तर पर 0.25 अंक की निगेटिव मार्किंग होगी.

दूसरे चरण की परीक्षा में उम्मीदवारों की लेखन और बोध क्षमता का मूल्यांकन करने के लिए एक वर्णनात्मक पेपर लिया जाएगा. वहीं तीसरे चरण में व्यक्तित्व परीक्षण, संचार कौशल और पद के लिए उपयुक्तता पर एक इंटरव्यू होगा.

यह भी पढ़ें- दिल्ली में सरकारी शिक्षक बनने का सुनहरा मौका, जानें आवेदन के लिए किन योग्यताओं की होगी जरूरत

IB ACIO 2025 परीक्षा शिफ्ट शेड्यूल

शिफ्ट 1
    • रिपोर्टिंग समय: सुबह 7:30 बजे
    • परीक्षा समय: सुबह 9:00 बजे से 10:00 बजे तक

शिफ्ट 2
    • रिपोर्टिंग समय: सुबह 10:30 बजे
    • परीक्षा समय: दोपहर 12:00 बजे से दोपहर 1:00 बजे तक

शिफ्ट 3
    • रिपोर्टिंग समय: दोपहर 1:30 बजे
    • परीक्षा समय: दोपहर 3:00 बजे से शाम 4:00 बजे तक

यह भी पढ़ें- दुनिया के इन 5 देशों में सबसे ज्यादा सोते हैं लोग? जानें किस नंबर पर आता है भारत

IB ACIO Admit Card 2025: उम्मीदवारों के लिए मुख्य दिशानिर्देश

    • एडमिट कार्ड की एक प्रिंटेड कॉपी और सरकार द्वारा जारी वैध फोटो पहचान पत्र साथ लाएं.
    • परीक्षा हॉल के अंदर इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसी निषिद्ध वस्तुएं न ले जाएं.
    • रिपोर्टिंग समय से कम से कम 30 मिनट पहले परीक्षा स्थल पर पहुंचें.
    • सभी वेरिफिकेशन और निरीक्षण निर्देशों का ध्यानपूर्वक पालन करें.
    • प्रश्नों को आत्मविश्वास से हल करें और साथी उम्मीदवारों के साथ अनावश्यक बातचीत से बचें.

यहां क्लिक कर डाउनलोड करें IB ACIO Admit Card 2025

Read More

