IAS सृष्टि देशमुख की UPSC की मार्कशीट वायरल, जानें इंटरव्यू में मिले थे कितने मार्क्स

एजुकेशन
आईएएस अधिकारी डॉ. नागार्जुन बी. गौड़ा पर अवैध खनन मामले में भारी जुर्माने की राशि में हेराफेरी करने के गंभीर आरोप हैं. इस बीच उनकी पत्नी सृष्टि देशमुख की यूपीएससी की मार्कशीट भी वायरल होने लगी है. यहां जानें किस पेपर में मिले थे कितने मार्क्स...
मध्य प्रदेश का एक हाई प्रोफाइल आईएएस कपल भ्रष्टाचार के विवाद के बीच सुर्खियों में हैं. आईएएस अधिकारी डॉ. नागार्जुन बी. गौड़ा पर अवैध खनन मामले में भारी जुर्माने की राशि में हेराफेरी करने के गंभीर आरोप हैं. इस घोटाले से आईएएस सृष्टि देशमुख की ओर भी लोगों का ध्यान गया है जो उनकी पत्नी हैं. इस बीच सृष्टि देशमुख की यूपीएससी की मार्कशीट भी वायरल होने लगी है.
IAS सृष्टि देशमुख भारत की सबसे चर्चित सिविल सेवकों में से एक हैं. मध्य प्रदेश कैडर की 2019 बैच की अधिकारी सृष्टि ने 2018 की UPSC सिविल सेवा परीक्षा में अपने पहले ही प्रयास में 5वीं रैंक हासिल की थीं. उनकी इस उपलब्धि ने उन्हें लाखों यूपीएससी उम्मीदवारों के लिए एक आदर्श बना दिया है. सृष्टि देशमुख की कहानी उनकी प्रभावशाली शैक्षणिक पृष्ठभूमि, तैयारी की रणनीति और शुरुआती सफलता के कारण अक्सर सुर्खियों में रहती है.
उन्होंने भोपाल के कार्मेल कॉन्वेंट स्कूल से अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की और सीबीएसई 10वीं की परीक्षा में 10 सीजीपीए और 12वीं की परीक्षा में 93.2% अंक प्राप्त करके बोर्ड टॉपर बनीं. उन्होंने भोपाल के लक्ष्मी नारायण कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी से केमिकल इंजीनियरिंग में बी.टेक की डिग्री हासिल की और इंजीनियरिंग की पढ़ाई के दौरान ही यूपीएससी परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी.
सृष्टि देशमुख की यूपीएससी मार्कशीट अक्सर ऑनलाइन खूब शेयर की जाती है. उन्होंने सोशियोलॉजी को वैकल्पिक विषय चुना और कोचिंग के बजाय सेल्फ स्टडी पर फोकस किया. वह रोजाना 6 से 7 घंटे पढ़ाई पढ़ाई करती थीं और करेंट अफेयर्स के लिए द हिंदू अखबार पढ़ती थीं और राज्यसभा टीवी देखती थीं.
आईएएस सृष्टि देशमुख ने अपने बैचमेट आईएएस अधिकारी डॉ. नागार्जुन बी गौड़ा से विवाह किया. आईएएस अधिकारी बनने से पहले डॉ. नागार्जुन गौड़ा ने एमबीबीएस की पढ़ाई पूरी की थी. सृष्टि देशमुख एक इंजीनियर थीं, जबकि नागार्जुन गौड़ा एक डॉक्टर थे. उन्होंने 2018 की यूपीएससी परीक्षा में 418वीं रैंक हासिल की थी. मसूरी स्थित LBSNAA में ट्रेनिंग के दौरान उनकी मुलाकात हुई और अप्रैल 2022 में उन्होंने विवाह कर लिया. विवाह के बाद आईएएस नागार्जुन गौड़ा ने अपना कैडर बदलकर मध्य प्रदेश कर लिया.
