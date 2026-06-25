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बैचमेट से शादी कर कैडर ट्रांसफर कराने वालीं IAS श्रद्धा शुक्ला की UPSC रैंक क्या थी? जानें इंटरव्यू में कैसे जीता था बोर्ड का दिल

IAS श्रद्धा शुक्ला ने मध्य प्रदेश कैडर के आईएएस ऐश्वर्य वर्मा के साथ शादी के बाद अपना कैडर ट्रांसफर करवा लिया है, जानें उनकी यूपीएससी की सफलता की कहानी...

Latest News

Jaya Pandey

Updated : Jun 25, 2026, 04:01 PM IST

बैचमेट से शादी कर कैडर ट्रांसफर कराने वालीं IAS श्रद्धा शुक्ला की UPSC रैंक क्या थी? जानें इंटरव्यू में कैसे जीता था बोर्ड का दिल

IAS Shradha Shukla की सफलता की कहानी. (Image: Instagram)

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  • तेलंगाना कैडर की आईएएस ने बदलवाया कैडर
  • 45वीं रैंक लाकर आईएएस बनी थीं श्रद्धा शुक्ला
  • सेल्फ स्टडी और ऑनलाइन पढ़ाई के दम पर निकाली यूपीएससी की परीक्षा
  • पिता और परिवार के सपोर्ट से हासिल किया था खास मुकाम

तेलंगाना कैडर की आईएएस अधिकारी श्रद्धा शुक्ला एक बार फिर चर्चा में हैं. साल 2026 की शुरुआत में उन्होंने मध्य प्रदेश कैडर के आईएएस अधिकारी ऐश्वर्य वर्मा से विवाह किया है. अब उनका कैडर तेलंगाना से मध्य प्रदेश ट्रांसफर किए जाने की खबरें सामने आ रही हैं. श्रद्धा शुक्ला उन युवा अधिकारियों में शामिल हैं जिन्होंने अपनी मेहनत, अनुशासन और सेल्फ-स्टडी के दम पर यूपीएससी जैसी कठिन परीक्षा में सफलता हासिल की.

IAS श्रद्धा शुक्ला की यूपीएससी में आई थी कितनी रैंक?

छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की रहने वाली श्रद्धा शुक्ला ने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2021 में ऑल इंडिया 45वीं रैंक हासिल की थी. खास बात यह रही कि उन्होंने यह सफलता अपने दूसरे प्रयास में हासिल की. श्रद्धा ने साबित किया कि यूपीएससी की तैयारी के लिए महंगी कोचिंग जरूरी नहीं है. उन्होंने घर पर रहकर ही ऑनलाइन संसाधनों, किताबों और सेल्फ-स्टडी की मदद से परीक्षा की तैयारी की और शानदार रैंक हासिल किया.

IAS श्रद्धा शुक्ला कितनी पढ़ी-लिखी हैं?

श्रद्धा की शुरुआती पढ़ाई रायपुर के एमजीएम हायर सेकेंडरी स्कूल से हुई. इसके बाद उन्होंने रायपुर डीबी गर्ल्स पीजी कॉलेजसे बीएससी की. ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने पूरी तरह से यूपीएससी की तैयारी पर फोकस किया. पढ़ाई के दौरान उन्होंने अपने लक्ष्य से खुद का ध्यान नहीं भटकने दिया और लगातार मेहनत करती रहीं.  

IAS श्रद्धा शुक्ला का यूपीएससी का सफर कैसा रहा?

यूपीएससी की तैयारी में श्रद्धा को काफी चुनौतियों का भी सामना करना पड़ा. अपने पहले अटेम्प्ट में वह फाइनल मेरिट लिस्ट में जगह नहीं बना पाईं लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और तैयारी में जुटी रहीं. इस दौरान उन्हें डाक एवं दूरसंचार विभाग में सरकारी नौकरी भी मिली लेकिन उनका सपना प्रशासनिक सेवा में जाना था इसलिए उन्होंने अपनी यूपीएससी की तैयारी जारी रखी और आखिरकार साल 2021 में वह पल आया जिसका वह लंबे समय से बेसब्री से इंतजार कर रही थीं. इस बार उन्होंने 45वीं रैंक के साथ अपनी मंजिल पा ली थी.

IAS श्रद्धा शुक्ला से यूपीएससी के इंटरव्यू में कौन-से सवाल पूछे गए?

यूपीएससी इंटरव्यू के दौरान श्रद्धा का अनुभव भी काफी दिलचस्प रहा. उन्होंने बताया कि इंटरव्यू बोर्ड ने उनसे प्रशासनिक कौशल, एक कलेक्टर के सामने आने वाली चुनौतियों और सुशासन से जुड़े कई सवाल पूछे. बातचीत के दौरान जब छत्तीसगढ़ की संस्कृति और पहचान पर सवाल पूछे गए तो उन्होंने छत्तीसगढ़ के राजकीय गीत 'अरपा पैरी के धार' का जिक्र किया. उनके आत्मविश्वास और सहज जवाबों ने इंटरव्यू बोर्ड पर सकारात्मक असर डाला.

IAS श्रद्धा शुक्ला का फैमिली बैकग्राउंड क्या है?

श्रद्धा शुक्ला के पिता सुशील आनंद शुक्ला छत्तीसगढ़ कांग्रेस के संचार प्रमुख हैं. उन्होंने बेटी की तैयारी में हमेशा सहयोग किया. श्रद्धा कई बार कह चुकी हैं कि परिवार का समर्थन, सकारात्मक माहौल और लगातार मेहनत उनकी सफलता के सबसे बड़े आधार रहे हैं. एक इंटरव्यू में श्रद्धा ने बताया था कि सही रणनीति, नियमित पढ़ाई और आत्मविश्वास किसी भी कठिन परीक्षा को आसान बना सकता है. उनकी सफलता की कहानी उन लाखों युवाओं के लिए प्रेरणा है जो बड़े सपने देखते हैं और उसे हकीकत में बदलने के लिए जी-जान से जुटे रहते हैं. आज वह देश की युवा आईएएस अधिकारियों में गिनी जाती हैं और उनकी उपलब्धि उन उम्मीदवारों के लिए प्रेरणा है जो सेल्फ-स्टडी के जरिए यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं.

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