IAS Divya Mittal Resignation: अपने इस्तीफे में फर्स्ट जॉइनिंग की क्यों नहीं की चर्चा? IAS दिव्या मित्तल ने सिर्फ इन 2 जिलों का लिया नाम

IAS Divya Mittal: यूपी कैडर की सीनियर IAS अधिकारी दिव्या मित्तल ने इस्तीफा दे दिया है. मौजूदा समय में वह यूपी सरकार के राजस्व विभाग की विशेष सचिव हैं. वह तीन जिलों में डीएम भी रह चुकी हैं. उनकी पहली पोस्टिंग मेरठ में थी. आइए जानते हैं कि उन्होंने अपने इस्तीफे में 2 जिलों का जिक्र क्यों किया है.

यूपी की सीनियर आईएएस अधिकारी दिव्या मित्तल ने इस्तीफा दे दिया है

दिव्या मित्तल 2013 बैच यूपी कैडर की सीनियर आईएएस अधिकारी हैं.

वह मौजूदा समय में सरकार के राजस्व विभाग की विशेष सचिव हैं

दिव्या मित्तल तीन जिलों में डीएम के तौर पर भी काम कर चुकी हैं



IAS Divya Mittal: यूपी कैडर की सीनियर आईएएस अधिकारी दिव्या मित्तल ने नौकरी से इस्तीफा दे दिया है. अचानक दिए इस्तीफे के कारण उनकी चर्चा राज्य भर में हो रही है. संत करीब नगर, मिर्जापुर और देवरिया जिले की वह डीएम रह चुकी है. मसूरी में ट्रेनिंग पूरी होने के बाद उन्हें मेरठ में ज्वाइंट मजिस्ट्रेट की पोस्ट पर पहली तैनाती मिली थी, लेकिन उन्होंने अपने इस्तीफे में सिर्फ मिर्जापुर और देवरिया जिले का ही जिक्र किया है. आइए जानते हैं कि इसका कारण क्या है. .

मिर्जापुर और देवरिया का इस्तीफे में क्यों किया जिक्र?

उन्होंने X पर किए एक पोस्ट के जरिए अपने इस्तीफे की जानकारी दी. उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा कि देवरिया ने उन्हें सिखाया कि सही बात के लिए खड़े होना कोई विकल्प नहीं, बल्कि जरूरी है. वहीं मिर्जापुर का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि मिर्जापुर ने उन्हें सिखाया कि असंभव सिर्फ एक राय है, कोई सच्चाई नहीं.

आज मैंने 13 वर्षों की अविस्मरणीय यात्रा को अपनी इच्छा से विराम देते हुए IAS से त्यागपत्र दे दिया है।



साधारण परिवेश में पलते हुए मैंने एक अच्छे, सफल जीवन का सपना देखा था। दिन-रात एक कर IIT दिल्ली और IIM बैंगलोर से पढ़ने के बाद, लंदन में नौकरी लग गयी। पर 'सब कुछ' पा लेने पर भी कुछ… pic.twitter.com/4VRXpK8nu8 — Divya Mittal (@divyamittal_IAS) August 30, 2026

75 साल बाद मिर्जापुर के इस गांव में पहुंचाया था पानी

आईएएस दिव्या मित्तल 17 सितंबर 2022 से 1 सितंबर 2023 तक मिर्जापुर जिले की डीएम रहीं. अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने जिले की लहुरिया दह गांव में पाइन पाइन के माध्यम से पानी पहुंचाया. लगभग 75 साल के इंतजार के बाद गांव के 125 घरों तक पानी पहुंचा था. यहां के लोग पानी के लिए टैंकरों और जलाशय पर निर्भर थे. गांव में करीब 1500 लोग रहते हैं. उनके इस काम की सराहना पूरे प्रदेश में की गई थी.

नहीं रास आई लंदन की नौकरी, लौट आईं भारत

वह मूल रूप से दिल्ली की रहने वाली हैं. उन्होंने आईआईटी दिल्ली से बीटेक किया है और आईआईएम से पीजीडीएम की डिग्री हासिल की है. पढ़ाई पूरी करने के बाद वह लंदन में नौकरी करने चली गई थी. वहां लाखों का पैकेज था, लेकिन वहां उनका मन नहीं लगा और जाॅब छोड़कर वह लौट आईं और यूपीएससी की तैयारी करने लगीं.

दूसरे प्रयास में उन्होंने साल 2012 में यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा पास की और उनका चयन भारतीय प्रशासनिक सेवा के लिए किया गया. वह 2013 बैच यूपी कैडर की आईएएस अधिकारी है. मौजूदा समय में वह उत्तर प्रदेश सरकार के राजस्व विभाग की विशेष सचिव हैं.

इन जिलों में किया काम

मेरठ में ज्वाइंट मजिस्ट्रेट, गोंडा में मुख्य विकास अधिकारी, कानपुर नगर में UPSIDC की संयुक्त प्रबंध निदेशक,बरेली में विकास प्राधिकरण की उपाध्यक्ष रहीं. इसके अलावा संत करीब नगर, मिर्जापुर और देवरिया में वह डीएम रहीं. मेरठ और संत करीब नगर जिले में उनका कार्यकाल लंबा रहा. संत करीब नगर में वह 11 सितंबर 2020 से 17 सितंबर 2022 तक रहीं और मेरठ में वह 27 नवंबर 2015 से 2 अप्रैल 2017 तक रहीं.

पति ने भी दिया था इस्तीफा

आईएएस दिव्या मित्तल के पति ने भी इस्तीफा दिया था. उनके पति गगनदीप सिंह ढिल्लों ने 2022 में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में संयुक्त महानिदेशक के पद से इस्तीफा दे दिया था. गगनदीप 2011 बैच के पूर्व आईटीएस अधिकारी हैं. उन्होंने आईआईटी कानपुर से बीटेक किया है और आईआईएम बैंगलोर से मैनेमेंट की पढ़ाई की है. आईटीएस अधिकारी बनने से पहले वह भी लंदन में नौकरी करते थे.

ये भी पढ़ें - क्या जयपुर में लीक हुआ NEET PG का पेपर, दोबारा क्यों होगा एग्जाम? PIB ने बताई पूरी सच्चाई