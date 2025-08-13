UPSC के Power Couple हैं IAS अर्तिका शुक्ला और जसमीत सिंह संधू, जानें आजकल कहां पोस्टेड है यह हसबैंड-वाइफ की जोड़ी

आज हम आपको टीना डाबी के बैच की उस आईएएस कपल की जोड़ी से मिलवाएंगे जिन्हें पावर कपल कहना गलत नहीं होगा, जानें आजकल कहां पोस्टेड हैं आईएएस जसमीत सिंह संधू और उनकी पत्नी आईएएस अर्तिका शुक्ला...

आज हम आपको खूबसूरत आईएएस कपल जसमीत सिंह संधू और अर्तिका शुक्ला से रूबरू करवाएंगे जिन्होंने यूपीएससी 2015 की सिविल सेवा परीक्षा में तीसरी और चौथी रैंक हासिल की थी. साल 2017 में यह जोड़ा शादी के खूबसूरत बंधन में बंध गया. खास बात यह है कि ये दोनों सबसे चर्चित आईएएस अधिकारियों में से एक टीना डाबी और अतहर आमिर खान के बैचमेट्स हैं.

आईएएस जसमीत सिंह संधू से मिलिए

आईएएस जसमीत सिंह संधू दिल्ली के रहने वाले हैं. उनके पिता सुरिंदर कौर एक सरकारी अधिकारी हैं और उनकी मां गृहिणी हैं. उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा लुधियाना के सेक्रेड हार्ट कॉन्वेंट स्कूल से पूरी की. इसके बाद उन्होंने आईआईटी रुड़की से बी.टेक किया. वह 2016 बैच के आईएएस हैं और उन्होंने यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा में तीसरी रैंक हासिल की थी.

अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद से ही वह यूपीएससी की तैयारी में जुट गए थे लेकिन अपने पहले दो प्रयासों में वह सफल नहीं हो पाए. लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और फिर से यूपीएससी की तैयारी शुरू कर दी और अपने तीसरे प्रयास में उन्होंने इसे पास कर लिया और उन्हें भारतीय रेवेन्यू सर्विस अलॉट किया गया. उन्होंने फरीदाबाद में नेशनल एकेडमी ऑफ कस्टम्स, एक्साइज और नारकोटिक्स में आईआरएस के लिए ट्रेनिंग ली. हालांकि अपने यूपीएससी रैंक को और बेहतर करने के लिए उन्होंने फिर से चौथी बार एग्जाम दिया और तीसरी रैंक लाकर इतिहास रच दिया.

कौन हैं आईएएस अर्तिका शुक्ला?

आईएएस अर्तिका शुक्ला उत्तर प्रदेश के वाराणसी की रहने वाली हैं. उनका जन्म डॉ. बृजेश शुक्ला और लीना शुक्ला के घर हुआ था. उन्होंने सेंट जॉन्स स्कूल से अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की. अर्तिका ने मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस की डिग्री हासिल की और उसके बाद पीजीआईएमईआर से एमडी की डिग्री हासिल की. अपने भाई से प्रेरित होकर उन्होंने 2015 की यूपीएससी परीक्षा में अपने पहले ही प्रयास में चौथा स्थान हासिल किया. अर्तिका के दो बड़े भाई गौरव शुक्ला और उत्कर्ष शुक्ला भी यूपीएससी परीक्षा पास कर चुके हैं.

कैसे हुई आईएएस जसमीत सिंह संधू और अर्तिका शुक्ला की मुलाकात?

अर्तिका और जसमीत की पहली मुलाकात मसूरी के लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी (LBSNAA) में आईएएस की ट्रेनिंग के दौरान हुई. जसमीत को राजस्थान कैडर मिला जबकि अर्तिका को भारतीय प्रशासनिक सेवा केंद्र शासित प्रदेश कैडर में नियुक्ति मिली. साल 2017 में दोनों का विवाह हुआ. इसके बाद अर्तिका का राजस्थान कैडर में तबादला हो गया.

अर्तिका शुक्ला राजस्थान में विभिन्न पदों पर रह चुकी हैं. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत उदयपुर जिले के ऋषभदेव में उप-मंडल अधिकारी के रूप में की थी. साल 2019 से 2020 तक उन्होंने अजमेर में उप-मंडल मजिस्ट्रेट के रूप में काम किया. इसके अलावा उन्होंने कर विभाग में अतिरिक्त आयुक्त और अलवर यूआईटी के सचिव के रूप में भी काम किया है. अर्तिका शुक्ला फिलहाल अलवर जिले की जिलाधिकारी हैं. वहीं उनके पति जसमीत सिंह संधू भिलवाड़ा के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैं.

