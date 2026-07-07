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HTET Answer Key 2026 जारी! ऐसे डाउनलोड करें रिस्पॉन्स शीट, जानें ऑब्जेक्शन फीस और पूरी प्रक्रिया

HTET Answer Key 2026: HTET 2026 की प्रोविजनल आंसर की जारी कर दी गई है, जानें इसे डाउनलोड करने का तरीका और ऑब्जेक्शन करने के लिए क्या करना होगा और कितनी लगेगी फीस...

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Jaya Pandey

Updated : Jul 07, 2026, 12:29 PM IST

HTET Answer Key 2026 जारी! ऐसे डाउनलोड करें रिस्पॉन्स शीट, जानें ऑब्जेक्शन फीस और पूरी प्रक्रिया

TET Answer Key 2026 ऑफिशियल वेबसाइट से कैसे करें डाउनलोड? (Image: Official Website Screengrab)

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  • हरियाणा टीईटी की आंसर की जारी
  • bseh.org.in से डाउनलोड कर पाएंगे आंसर की और रिस्पॉन्स शीट
  • 4 और 5 जुलाई को आयोजित हुई थी हरियाणा टीईटी की परीक्षा
  • जिंदगीभर मान्य रहता है एचटीईटी का सर्टिफिकेट

HTET Answer Key 2026: हरियाणा स्कूल एजुकेशन बोर्ड ने हरियाणा शिक्षक पात्रता परीक्षा HTET 2026 की प्रोविजनल आंसर की जारी कर दी है. जो उम्मीदवार हरियाणा टीईटी की परीक्षा में शामिल हुए थे, वे ऑफिशियल वेबसाइट bseh.org.in और htet.eapplynow.com से जाकर अपनी प्रोविजनल आंसर की और रिस्पॉन्स शीट डाउनलोड कर सकते हैं. आंसर की से उम्मीदवार इस एग्जाम में अपने संभावित नंबरों का अनुमान लगा सकते हैं. 

हरियाणा के प्राइमरी टीचर (PRT), ट्रेन्ड ग्रेजुएट टीचर (TGT) और पोस्टग्रेजुएट टीचर (PGT) लेवल के लिए हरियाणा शिक्षक पात्रता परीक्षा 4 और 5 जुलाई 2026 को आयोजित की गई थी. यह परीक्षा पास करने के बाद हरियाणा के शिक्षा विभाग में उम्मीदवारों के शिक्षक बनने के दरवाजे खुल जाते हैं. HTET का सर्टिफिकेट जिंदगीभर मान्य रहता है और एक बार इस परीक्षा को पास करने के बाद इसे दोबारा देने की जरूरत नहीं पड़ती. 

HTET Answer Key 2026: कैसे डाउनलोड करें हरियाणा TET की आंसर की?

हरियाणा टीईटी की आंसर की डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवार नीचे बताए गए आसान से स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं-
- सबसे पहले BSEH पोर्टल या HTET की ऑफिशियल वेबसाइट bseh.org.in या htet.eapplynow.com पर जाएं.
- होमपेज पर मौजूद HTET Answer Key 2026 के लिंक पर क्लिक करें.
- PRT, TGT और PGT जिस एग्जाम लेवल के लिए आपने आवेदन किया था, उसे सिलेक्ट करें.
- अब पूछे गए लॉगइन क्रेडेंशियल की मदद से लॉगइन करें.
- अपनी आंसर की और रिस्पॉन्स शीट डाउनलोड करें.
- आंसर की से अपनी रिस्पॉन्स शीट के जवाब की तुलना करें और अपने अपेक्षित नंबरों का अनुमान लगाएं. 
HTET Answer Key 2026 डाउनलोड करने का डायरेक्ट लिंक

HTET Answer Key 2026: आंसर की पर कैसे करें ऑब्जेक्शन और कितनी लगेगी फीस? 

BSEH ने अभी सिर्फ पीजीटी लेवल 3 की आंसर की ही जारी की है. जल्द ही PRT लेवल 1 और TGT लेवल 2 की आंसर की भी जल्दी ही अपलोड होने की उम्मीद है. अगर आंसर की में आपको किसी तरह की कोई गड़बड़ी नजर आती है तो आप ऑफिशियल फीडबैक पोर्टल के जरिए 9 जुलाई 2026 तक ऑब्जेक्शन कर सकते हैं. 

ऑब्जेक्शन करने के लिए उम्मीदवार को प्रति सवाल 100 रुपये की फीस देनी होगी. अगर ऑब्जेक्शन स्वीकार कर लिया जाता है तो HTET के नतीजे जारी होने के बाद बोर्ड भुगतान की फीस को उम्मीदवारों को वापस कर देगा. BSEH ने साफ कर दिया है कि निर्धारित समयसीमा के बाद या ऑफलाइन किया गया ऑब्जेक्शन मान्य नहीं होगा. इसके अलावा उम्मीदवारों को सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स भी देने होंगे. 

HTET Answer Key 2026: क्या है मार्किंग स्कीम?

HTET की परीक्षा में 150 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे गए थे. इसमें हर सवाल के लिए 1 अंक निर्धारित था और कोई भी निगेटिव मार्किंग मौजूद नहीं थी. इसका मतलब है कि हर सही जवाब पर एक नंबर दिए जाएंगे जबकि हर गलत जवाब पर कोई नंबर नहीं काटे जाएंगे. 

यह भी पढ़ें- यूट्यूब पर कॉमेडी वीडियो बनाते-बनाते क्रैक की UPSC, 3 बार फेल होने के बाद चौथे प्रयास में बने अफसर

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