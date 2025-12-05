FacebookTwitterYoutubeInstagram
HSSC CET Result 2025 Out: हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने सीईटी ग्रुप सी रिजल्ट जारी कर दिया है, इस परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार अपना स्कोर कार्ड ऑफीशियल वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकेत हैं.

सुमित तिवारी

Updated : Dec 05, 2025, 10:18 AM IST

HSSC CET Result 2025 हुआ जारी, इस लिंक पर जाकर तुरंत डाउनलोड करें स्कोरकार्ड

HSSC CET result

HSSC CET Result 2025 Out: हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से सीईटी ग्रुप सी का रिजल्ट आज यानी कि 5 दिसंबर 2025 को जारी कर दिया गया है. रीक्षार्थी cet2025groupc.hryssc.com पर जाकर अपना रिजल्ट व स्कोर कार्ड चेक कर सकते हैं. बता दें कि इस साल लाख 13 लाख से अधिक उम्मदीवार ने हरियाणा CET ग्रुप C परीक्षा दी थी. ऐसे में आज परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों का इंतजार खत्म हो गया है. इस परीक्षा का आयोजन इसी साल जुलाई में किया गया था.

29 जुलाई को जारी की थी आंसर की

एचएसएससी ने सीईटी ग्रुप सी परीक्षा 2025 का आयोजन 26 और 27 जुलाई, 2025 को हरियाणा के 1350 परीक्षा केंद्रों पर किया गया था. इस परीक्षा में शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवार अगले तीन सालों के लिए हरियाणा में ग्रुप सी पदों के लिए आवेदन कर सकेंगे. बता दें कि इससे पहले आयोग ने 29 जुलाई को सीईटी की आंसर-की जारी की थी और 1 अगस्त तक आपत्तियां मांगी थी. 

कैसे चेक करें रिजल्ट


रिजल्ट चेक करने लिए आपको इन टिप्स को फॉलो करना होगा. 

1. सबसे पहले cet2025groupc.hryssc.com पर जाएं.

2. अपना सीईटी रजिस्ट्रेशन नंबर या रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और पासवर्ड दर्ज करना होगा.

3. उम्मीदवारों को वही पासवर्ड इस्तेमाल करना होगा जो सीईटी 2025 पंजीकरण और आवेदन जमा करने की प्रक्रिया के दौरान इस्तेमाल किया गया था.

4. डिटेल्स भरकर सबमिट बटन पर क्लिक करना होगा.

5. ओटीपी प्राप्त होने अभ्यर्थियों को अपना पासवर्ड सफलतापूर्वक रीसेट करने के लिए नए पासवर्ड के साथ ओटीपी दर्ज करना होगा तथा नए पासवर्ड की पुष्टि करनी होगी.

6. सबमिट करने के साथ ही आपका रिजल्ट स्क्रीन पर शो होगा.

