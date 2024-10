HPSC ने पीजीटी परीक्षाओं की तारीखों में बदलाव किया है. आप इस डायरेक्ट लिंक से ऑफिशियल टाइम टेबल चेक कर सकते हैं...

HPSC PGT Exam 2024 Rescheduled: हरियाणा लोक सेवा आयोग यानी HPSC ने हरियाणा PGT परीक्षाओं के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट/सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट की तारीखों में फेरबदल किया है. अभ्यर्थी HPSC की आधिकारिक वेबसाइट hpsc.gov.in पर टाइम टेबल चेक कर सकते हैं.

संशोधित शेड्यूल के मुताबिक अर्थशास्त्र (ROH और मेवात कैडर), अंग्रेजी (ROH कैडर), हिंदी (मेवात कैडर) में पोस्ट ग्रेजुएट टीचर और हेल्थ एंड आयुष डिपार्टमेंट में आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी के लिए परीक्षा अब 3 नवंबर 2024 को आयोजित की जाएगी. इसके अलावा बाकी परीक्षाओं की तारीखों में कोई बदलाव नहीं होगा.

कैसे चेक करें HPSC PGT Exam 2024 का ऑफिशियल टाइम टेबल

- HPSC की ऑफिशियल वेबसाइट hpsc.gov.in पर जाएं.

- होमपेज पर नोटिफिकेशन के टैब पर क्लिक करें.

- अब Announcement regarding download admit card for re-scheduled Screening Test/Subject Knowledge Test for the posts of PGT-Economics (Advt. No. 21/2024), PGT-English (Advt. No. 22/2024), PGT-Hindi (Advt. No. 25/2024) & Ayurvedic Medical Officer (Advt. No. 16/2024) from 28.10.2024 onwards के लिंक पर क्लिक करें.

- संशोधित टाइम टेबल एक नई विंडो में खुल जाएगी. अब इसे डाउनलोड करें और भविष्य में इस्तेमाल के लिए इसका प्रिंट आउट रख लें.



इसके अलावा उम्मीदवार 28 अक्टूबर 2024 को आधिकारिक वेबसाइट से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे. बता दें इस भर्ती परीक्षा के माध्यम से हरियाणा लोक सेवा आयोग का लक्ष्य 3069 वैकेंसी को भरना है.

