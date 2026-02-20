HPBOSE LDR Exam 2026:  हिमाचल बोर्ड ने रिजेक्ट किया 97 कैंडिडेट्स का आवेदन, यहां चेक करें कहीं लिस्ट में आपका नाम तो नहीं?

HPBOSE LDR Exam 2026: हिमाचल प्रदेश शिक्षा बोर्ड (HPBoSE) ने 22 फरवरी 2026 को होने वाली लिमिटेड डायरेक्ट रिक्रूटमेंट परीक्षा के लिए 97 आवेदन रिजेक्ट कर दिए हैं. यहां चेक करें लिस्ट...

HPBOSE LDR Exam 2026: हिमाचल प्रदेश शिक्षा बोर्ड (HPBoSE) ने 22 फरवरी 2026 को होने वाली लिमिटेड डायरेक्ट रिक्रूटमेंट परीक्षा के लिए 97 आवेदन रिजेक्ट कर दिए हैं. बोर्ड ने पुष्टि की है कि निर्धारित परीक्षा शुल्क का भुगतान न होने के कारण इन आवेदनों को अमान्य घोषित किया गया है. ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अनुसार HPBoSE ने रिजेक्टेड उम्मीदवारों की लिस्ट अपनी ऑफिशियल वेबसाइट hpbose.org पर अपलोड कर दी है. जिन उम्मीदवारों का नाम इस रिजेक्टेड लिस्ट में है, उन्हें एलडीआर परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी.

कुल 1,427 टीचिंग पदों को भरने के लिए भर्ती अभियान चलाया जा रहा है. बोर्ड को मिले 1,534 आवेदनों में से जांच के बाद केवल 1,427 आवेदन ही वैध पाए गए. कुल 97 आवेदन केवल इसलिए खारिज कर दिए गए क्योंकि आवेदकों ने निर्धारित समय सीमा के अंदर जरूरी परीक्षा शुल्क जमा नहीं किया था.

HPBOSE LDR Exam 2026: कैसे देखें रिजेक्टेड उम्मीदवारों की लिस्ट?

उम्मीदवार HPBoSE की ऑफिशियल वेबसाइट hpbose.org पर जाकर अपने आवेदन की स्थिति देख सकते हैं. होमपेज पर उन्हें Notifications या Latest Updates सेक्शन पर जाना होगा. इसके बाद उन्हें LDR Exam 2026 — Rejected Applications List के लिंक पर क्लिक करना होगा. रिजेक्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट पीडीएफ फॉर्मेट में वेबसाइट पर मौजूद होगी. इसे डाउनलोग करें और अपना नाम या एप्लीकेशन नंबर खोजकर पुष्टि करें कि आपका आवेदन कहीं रिजेक्ट तो नहीं हो गया.

HPBOSE LDR Exam 2026: एलडीआर परीक्षा के लिए पात्रता मानदंड

एलडीआर परीक्षा में अर्हता हासिल करने के लिए उम्मीदवारों को खास पात्रता शर्तों को पूरा करना जरूरी है. आवेदकों की नियुक्ति 17 जुलाई 2012 की स्कूल प्रबंधन समिति (एसएमसी) नीति के तहत होनी चाहिए. इसके अलावा उन्हें कम से कम पांच साल की निरंतर सेवा पूरी करनी जरूरी है. आवेदन को वैध माने जाने के लिए निर्धारित परीक्षा शुल्क के साथ आवेदन पत्र जमा करना भी अनिवार्य था.

HPBoSE ने स्पष्ट किया है कि केवल स्वीकृत आवेदन वाले उम्मीदवारों को ही 22 फरवरी, 2026 को परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जाएगी. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे आगे की जानकारी, सूचनाओं और भर्ती संबंधी घोषणाओं के लिए आधिकारिक वेबसाइट को नियमित रूप से देखते रहें.

यहां चेक करें HPBOSE LDR Exam 2026 में रिजेक्ट हुए कैंडिडेट्स की लिस्ट https://hpbose.org/Admin/Upload/Rejection%20List%20Final%20(1).pdf



अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से