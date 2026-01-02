HP TET Result Nov 2025: हिमाचल प्रदेश टीईटी का रिजल्ट जारी, hpbose.org पर ऐसे करें डाउनलोड

HP TET Result Nov 2025: HPBOSE ने हिमाचल प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी HP TET नवंबर 2025 सेशन का रिजल्ट जारी कर दिया है. इस डायरेक्ट लिंक से फटाफट चेक करें स्कोर कार्ड....

HP TET Result Nov 2025: हिमाचल प्रदेश स्कूल एजुकेशन बोर्ड HPBOSE ने हिमाचल प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी HP TET नवंबर 2025 सेशन का रिजल्ट जारी कर दिया है. जिन उम्मीदवारों ने हिमाचल प्रदेश टीईटी की परीक्षा दी है, वे ऑफिशियल वेबसाइट hpbose.org पर जाकर अपना रिजल्ट चेक और डाउनलोड कर पाएंगे.

अपना रिजल्ट चेक करने के लिए उम्मीदवारों को अपने रोल नंबर और एप्लीकेशन नंबर की जरूरत पड़ेगी. बता दें एचपी टीईटी नवंबर 2025 परीक्षा 2 नवंबर से 16 नवंबर, 2025 के बीच राज्य भर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई थी.

HP TET Result Nov 2025: कैसे चेक करें एचपी टीईटी का रिजल्ट?

- ऑफिशियल वेबसाइट वेबसाइट hpbose.org पर जाएं.

- होमपेज पर, TET November 2025 के लिंक पर क्लिक करें.

- एक नया पेज खुलेगा, यहां अपना एप्लीकेशन नंबर या रोल नंबर एंटर करें.

- अब सर्च बटन पर क्लिक करें.

- आपका एचपी टीईटी नवंबर 2025 का रिजल्ट आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाई देगा. यहां अपने मार्क्स और योग्यता स्थिति की जांच करें.

- स्कोरकार्ड की पीडीएफ डाउनलोड करें और भविष्य में इस्तेमाल के लिए एक प्रिंटआउट निकाल लें.

HPBOSE TET रिजल्ट में जनरल कैटिगरी के उम्मीदवारों को हिमाचल प्रदेश में शिक्षक पदों के लिए पात्र होने के लिए 60% अंक हासिल करने होंगे. अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवारों को ऑफिशियल वेबसाइट hpbose.org को चेक करने की सलाह दी जाती है.

