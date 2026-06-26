दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन कैसे मिलेगा? CSAS रजिस्ट्रेशन से लेकर सीट अलॉटमेंट तक जानें सबकुछ

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डीयू 2026-27 के अंडरग्रेजुएट कोर्स में एडमिशन के लिए इस हफ्ते के आखिर तक अपना कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम (CSAS) पोर्टल खोल सकता है, जानें सीट अलॉटमेंट तक की सारी प्रक्रिया...
Delhi University Admission 2026: दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन का इंतजार कर रहे स्टूडेंट्स के लिए बड़ी अपडेट है. डीयू शैक्षणिक सत्र 2026-27 के अंडरग्रेजुएट कोर्स में एडमिशन के लिए इस हफ्ते के आखिर तक अपना कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम (CSAS) पोर्टल शुरू कर सकता है. पिछले साल की तरह इस साल भी डीयू में दाखिला पूरी तरह से सीयूईटी यूजी 2026 के स्कोर के आधार पर होगा. एनटीए सीयूईटी यूजी का रिजल्ट 23 जून को जारी कर चुका है जिसके बाद अब लाखों स्टूडेंट्स डीयू के CSAS पोर्टल के खुलने का इंतजार कर रहे हैं.
दिल्ली यूनिवर्सिटी 21 जुलाई 2026 से नया शैक्षणिक सत्र शुरू करने की तैयारी में है. डीयू के रजिस्ट्रार विकास गुप्ता ने बताया कि CSAS पोर्टल को लॉन्च करने की तैयारियां अपने आखिरी चरण में हैं और एडमिशन डिपार्टमेंट सभी तकनीकी व प्रशासनिक प्रक्रियाओं को चेक कर रहा है. जैसे ही यह प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, स्टूडेंट्स के लिए CSAS पोर्टल खोल दिया जाएगा.
CSAS पोर्टल शुरू होने के बाद सबसे पहले स्टूडेंट्स को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा. इसके बाद वे अपनी पसंद के कॉलेज और ग्रेजुएट कोर्स की प्राथमिकता भर सकेंगे. यूनिवर्सिटी सीयूईटी यूजी 2026 में मिले स्कोर और स्टूडेंट्स की भरी गई प्रिफरेंस के आधार पर अलग-अलग चरणों में सीटों का आवंटन करेगा. सीट मिलने के बाद उम्मीदवार उसे स्वीकार कर सकते हैं. वहीं, अगर स्टूडेंट को अपनी पसंद से बेहतर कॉलेज या कोर्स मिलने की उम्मीद है तो वे 'अपग्रेड' का विकल्प भी चुन सकते हैं. ऐसे स्टूडेंट्स के अनुरोध पर अगले राउंड में विचार किया जाएगा. इस पूरी प्रक्रिया के जरिए दिल्ली यूनिवर्सिटी मेरिट और स्टूडेंट्स की पसंद के आधार पर पारदर्शी तरीके से एडमिशन सुनिश्चित करेगा.
दिल्ली यूनिवर्सिटी देश के सबसे बड़े केंद्रीय विश्वविद्यालयों में से एक है. यहां 70 से अधिक कॉलेजों में करीब 79 अंडर ग्रेजुएट कोर्स के लिए 71,000 से ज्यादा सीटें उपलब्ध हैं. हर साल देशभर से लाखों स्टूडेंट्स DU में दाखिले के लिए आवेदन करते हैं. यहां एडमिशन की प्रक्रिया बेहद प्रतिस्पर्धी होती है.