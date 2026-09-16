NTA का नया ठिकाना कितना सिक्योर्ड? CISF की तैनाती से एयर-गैप्ड सिस्टम तक, जानें ऑफिस में क्या-क्या बदला

नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने अपना दिल्ली का ऑफिस ओखला से बदलकर मिंटो रोड पर शिफ्ट कर दिया है, जानें आखिर क्यों हुआ यह बदलाव और नए ऑफिस में सुरक्षा के कौन-कौन से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं...

नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए के ऑफिस का पता बदल गया है. पहले एनटीए का दिल्ली ऑफिस ओखला में था लेकिन अब इसे मिंटो रोड पर शिफ्ट कर दिया गया है. एजेंसी ने यह कदम परीक्षा प्रक्रिया के दौरान सुरक्षा में सुधार और गोपनीय जानकारियों को लीक होने से बचाने के लिए उठाया है. शिक्षा मंत्रालय के निर्देश के बाद यह बदलाव किया गया है जिसमें एनटीए को परीक्षा से जुड़ी संवेदनशील जानकारी को संभालने के तरीके को मजबूत करने के लिए कहा गया था.

कहां शिफ्ट हुआ एनटीए का नया ऑफिस?

अब एनटीए का नया ऑफिस भारत सरकार के प्रेस भवन की पांचवी मंजिल से चलेगा. यह फैसला अगस्त में शिक्षा मंत्री प्रह्लाद जोशी की अध्यक्षता में हुई रिव्यू मीटिंग के बाद लिया गया है. उन्होंने इस मीटिंग में एजेंसी को अपने कामकाज को युद्धस्तर पर नए परिसर में ट्रांसफर करने का निर्देश दिया गया था.

The National Testing Agency has relocated its office to a new premises.



All candidates, students, educational institutions, stakeholders, service providers and the general public are requested to take note of the new office address and update their records accordingly.



📍… pic.twitter.com/V024LG6xdo — National Testing Agency (@NTA_Exams) September 14, 2026

यह बदलाव एनटीए के परीक्षा से जुड़े कामों में सुरक्षा को मजबूत करने के बड़े प्लान का एक हिस्सा है. एनटीए राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाएं आयोजित करवाती है जिसमें नीट यूजी, जेईई मेन्स और यूजीसी नेट की परीक्षाएं शामिल हैं. एनटीए के नए ऑफिस में परीक्षा से जुड़ी गोपनीय जानकारी से जुड़े कामों के लिए सुरक्षा का अतिरिक्त इंतजाम होगा.

NTA के नए ऑफिस में क्या-क्या इंतजाम किए गए?

एजेंसी को अपने नए परिसर में सुरक्षा को बढ़ाने के लिए सीआईएसएफ जवानों की तैनाती के निर्देश दिए गए हैं. एनटीए अपने गोपनीय संचालन सिस्टम (CONOPS) को नया रूप देने पर काम भी कर रहा है. नए सेटअप में संवेदनशील कामों के लिए अलग कमरे और एयर-गैप्ड कंप्यूटर सिस्टम होंगे जिन्हें बाहरी नेटवर्क से अलग रखा जाएगा.

इसके अलावा यहां के कर्मचारियों के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को जमा करने का सिस्टम भी शुरू होगा. जो स्टाफ मेंबर गोपनीय जानकारियों से जुड़े कामों में शामिल होंगे उनके उपकरणों को जमा कर लिया जाएगा जिससे अनऑथराइज्ड एक्सेस और जानकारियों को लीक होने से रोका जा सके.

यह बदलाव ऐसे समय में हो रहा है जब एनटीए को अपनी परीक्षा प्रक्रिया और सिक्योरिटी सिस्टम पर फोकस करना पड़ रहा है. शिक्षा मंत्रालय ने एनटीए को अपनी परीक्षा प्रक्रियाओं को ऑडिट करने का निर्देश दिया है. ऑडिट पूरा होने के बाद एजेंसी समस्याओं को पहचानकर इसके समाधान में उठाए गए सुधारात्मक कदमों पर एक रिपोर्ट देगी.