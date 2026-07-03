कितनी क्वॉलिफाइड हैं जापान की PM Sanae Takaichi? बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई, न्यूज एंकरिंग और फिर राजनीति में यूं ली एंट्री

अपने भारत दौरे से जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची काफी चर्चा में हैं और लोग उनके राजनीतिक सफर के साथ-साथ उनकी शिक्षा, करियर और शुरुआती जीवन के बारे में जानना चाहते हैं. जानें उनके पास कितनी डिग्रियां हैं और उनका क्या प्रोफेशन रहा है...

भारत और जापान के बीच समझौता ज्ञापन पर हुए हस्ताक्षर

बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में ग्रेजुएट हैं जापान की पीएम

राजनीति में एंट्री से पहले न्यूज एंकर थीं सनाए तकाइची

जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं सनाए तकाइची

भारत और जापान के बीच रणनीतिक, आर्थिक और तकनीकी साझेदारी लगातार मजबूत हो रही है. दोनों देश ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, डिफेंस, सेमीकंडक्टर्स, डिजिटल टेक्नोलॉजी, ग्रीन एनर्जी और इंडो-पेसिफिक रीजन में सहयोग बढ़ाने पर लगातार काम कर रहे हैं. गुरुवार, 2 जुलाई को पीएम नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची ने नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में 16वें भारत-जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन के दौरान कई समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए. पीएम मोदी ने अपने संबोधन में अपनी समकक्ष को अपनी 'छोटी बहन' कहा. अपने इस भारत दौरे से सनाए तकाइची काफी चर्चा में हैं और लोग उनके राजनीतिक सफर के साथ-साथ उनकी शिक्षा, करियर और शुरुआती जीवन के बारे में जानना चाहते हैं.

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कितनी पढ़ी-लिखी हैं जापान की PM सनाए तकाइची?

सनाए तकाइची जापान की उन नेताओं में गिनी जाती हैं, जिन्होंने शिक्षा, मीडिया, अंतरराष्ट्रीय अनुभव और राजनीति में लंबा सफर तय करने के बाद अपनी अलग पहचान बनाई. उन्होंने साल 1984 में जापान के मशहूर कोबे यूनिवर्सिटी से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की थी. पढ़ाई के दौरान उन्होंने पार्ट-टाइम काम भी किया जिससे उन्हें अपना खर्च उठाने में मदद मिली. ग्रेजुएशन के बाद उन्होंने मात्सुशिता इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नमेंट एंड मैनेजमेंट में दाखिला लिया. यहां से उन्होंने पब्लिक पॉलिसी, इकोनॉमी, एडमिनिस्ट्रेशन और लीडरशिप में खास ट्रेनिंग की.

साल 1987 में सनाए तकाइची अमेरिका गईं. यहां उन्होंने अमेरिकी सांसद पेट्रीसिया श्रेडर के साथ कांग्रेसनल फेलो के रूप में काम किया. इस दौरान उन्हें अमेरिका की डेमोक्रेटिक और पार्लियामेंटरी सिस्टम के साथ-साथ पब्लिक पॉलिसी और इंटरनेशनल अफेयर्स को भी करीब से समझने का मौका मिला और इस अनुभव ने उनके राजनीतिक दृष्टिकोण और नेतृत्व क्षमता को और मजबूत बनाया.

PM सनाए तकाइची का मीडिया में कैसा रहा करियर?

अमेरिका से लौटने के बाद उन्होंने मीडिया जगत में अपनी पहचान बनाई. उन्होंने जापान के जाने-माने टीवी नेटवर्क टीवी असाही और फुजी टेलीविजन के लिए टीवी प्रेजेंटर और न्यूज एंकर के रूप में काम किया. इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक अफेयर्स पर उनकी मजबूत पकड़, प्रभावशाली प्रस्तुति और बेहतरीन संवाद शैली ने उन्हें काफी पॉपुलर बनाया. मीडिया में बिताया गया यह अनुभव आगे चलकर उनके राजनीतिक जीवन में भी काफी फायदेमंद साबित हुआ.

PM सनाए तकाइची की राजनीति में कैसे हुई एंट्री?

मीडिया से राजनीति में आने के बाद सनाए तकाइची ने साल 1993 में पहली बार जापान के प्रतिनिधि सभा चुनाव में हिस्सा लिया और सांसद चुनी गईं. इसके बाद उन्होंने लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी (LDP) का दामन थामा और धीरे-धीरे पार्टी की प्रमुख नेताओं में से एक बन गईं. अपने लंबे राजनीतिक करियर में उन्होंने आंतरिक मामलों और संचार मंत्री, आर्थिक सुरक्षा मंत्री सहित कई अहम मंत्रालयों की जिम्मेदारी संभाली. पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे के साथ भी उनकी राजनीतिक निकटता रही है और वह उनकी करीबी सहयोगियों में मानी जाती थीं. वे अक्टूबर 2025 में लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी की अध्यक्ष चुनी गईं और जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री बनने का गौरव हासिल किया.