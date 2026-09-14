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NEET PG 2026 में परसेंटाइल कैसे किया जाएगा कैलकुलेट? रिजल्ट आने से पहले समझ लें, जानें पास होने के लिए कितने नंबर जरूरी

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NEET PG 2026 में परसेंटाइल कैसे किया जाएगा कैलकुलेट? रिजल्ट आने से पहले समझ लें, जानें पास होने के लिए कितने नंबर जरूरी

NEET PG 2026 के लिए कैंडिडेट्स का परसेंटाइल कैसे कैलकुलेट किया जाता है और इस परीक्षा में पास होने के लिए क्वॉलिफाइंग क्राइटेरिया क्या है, रिजल्ट जारी होने से पहले जान लें हर एक बात...

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Jaya Pandey

Updated : Sep 14, 2026, 11:37 AM IST

NEET PG 2026 में परसेंटाइल कैसे किया जाएगा कैलकुलेट? रिजल्ट आने से पहले समझ लें, जानें पास होने के लिए कितने नंबर जरूरी

NEET PG 2026 का परसेंटाइल कैसे किया जाएगा कैलकुलेट? (Image Credit: ANI)

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NEET PG 2026: नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन्स इन मेडिकल सांइसेस (NBEMS) ने 30 अगस्त को करीब 2.6 लाख उम्मीदवारों के लिए नेशनल एलिजिबिलटी कम एंट्रेंस टेस्ट (NEET) पोस्टग्रेजुएट का आयोजन करवाया था. इसके बाद कुछ उम्मीदवारों का एग्जाम 5 सितंबर को हुआ क्योंकि वे टेक्निकल दिक्कतों की वजह से यह जयपुर के एग्जाम सेंटर में परीक्षा नहीं दे पाए थे.

ऑफिशियल एग्जाम कैलेंडर के मुताबिक, मेडिकल बोर्ड 30 सितंबर 2026 को नीट पीजी का रिजल्ट जारी करेगा. फाइनल रिजल्ट जारी करने से पहले NBEMS नीट परीक्षा की आंसर की और रिस्पॉन्स शीट भी अपने ऑफिशियल पोर्टल पर जारी करेगा. 

लेकिन उससे पहले यह जानना जरूरी है कि आखिर NEET PG 2026 के लिए कैंडिडेट्स का परसेंटाइल कैसे कैलकुलेट किया जाता है और इस परीक्षा में पास होने के लिए क्वॉलिफाइंग क्राइटेरिया क्या है...

NEET PG 2026: कैसे कैलकुलेट किया जाता है पर्सेंटाइल?


नीट पीजी में परसेंटाइल स्कोर सिर्फ आपके कुल सही उत्तरों के प्रतिशत से नहीं कैलकुलेट किया जाता बल्कि एग्जाम में दूसरे उम्मीदवारों को मिले नंबरों के मुकाबले आपके रिलेटिव परफॉर्मेंस के आधार पर निकाला जाता है. 

परसेंटाइल निकालने का फॉर्मूला है-

परसेंटाइल = (परीक्षा में आपसे कम या बराबर स्कोर पाने वाले उम्मीदवारों की संख्या/परीक्षा में शामिल हुए कुल उम्मीदवारों की संख्या)  X 100

उदाहरण के लिए अगर कुल 1 लाख कैंडिडेट्स ने एग्जाम दिया है और उनमें से 80 हजार कैंडिडेट्स ने आपके बराबर या आपसे कम स्कोर किया है तो आपका परसेंटाइल इस तरह से कैलकुलेट किया जाएगा-

(80000/100000)X100 = 80 परसेंटाइल

NEET PG 2026: पास होने के लिए कितना परसेंटाइल जरूरी?

NEET PG की काउंसलिंग की प्रक्रिया में भाग लेने के लिए सामान्य और ईडब्लूएस कैटिगरी के उम्मीदवार के लिए 50 परसेंटाइल, सामान्य दिव्यांग कैटिगरी के उम्मीदवारों के लिए 45 परसेंटाइल और एससी/एसटी और ओबीसी कैटिगरी के उम्मीदवारों के लिए 40वां परसेंटाइल लाना जरूरी है. 

एक बार रिजल्ट जारी होने के बाद उम्मीदवार NBEMS की ऑफिशियल वेबसाइट पर अपने लॉगइन क्रेडेंशियल की मदद से नीट का स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकते हैं. उम्मीदवारों को यह ध्यान रखना चाहिए कि NEET PG 2026 रिजल्ट की वैधता सिर्फ मौजूदा एकेडमिक सेशन यानी 2026-27 के एमडी, एमएस और पीजी डिप्लोमा कोर्स में एडमिशन के लिए ही मान्य रहेगी. 

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