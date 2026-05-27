पद्म अवॉर्ड जीतने वालों को कितना कैश इनाम में मिलता है? जानें विनर्स को सरकार कौन-कौन सी सुविधाएं देती है

राष्ट्रपति भवन में आयोजित भव्य समारोह की चमक-दमक के बीच लोगों को यह लगता है कि पद्म पुरस्कार पाने वाले लोगों को जरूर मोटी रकम और जबर्दस्त फायदे मिलते होंगे? लेकिन असल में उन्हें मिलता क्या है, इसका जवाब हम आज आपको देने वाले हैं...

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने साल 2026 के पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री अवॉर्ड से 66 दिग्गजों को राष्ट्रपति भवन से सम्मानित किया. यह पुरस्कार पाने वाले मनोरंजन जगत की हस्तियों में मामूट्टी, अलका याग्निक, आर. माधवन और प्रोसेनजीत चटर्जी शामिल थे, वहीं दिवंगत एक्टर धर्मेंद्र को मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है. हर साल पद्म अवॉर्ड का ऐलान होते ही लोगों के मन में यह सवाल जरूर आता है कि आखिर इस अवॉर्ड को जीतने वालों को इनाम में मिलता क्या है? क्या सरकार उन्हें कोई बड़ी रकम देती है, उन्हें पेंशन मिलती है या फिर खास तरह की उन्हें सरकारी सुविधा दी जाती है? राष्ट्रपति भवन में आयोजित भव्य समारोह की चमक-दमक के बीच लोगों को यह लगता है कि जरूर मोटी रकम और जबर्दस्त फायदे विनर्स को मिलते होंगे? लेकिन असल में उन्हें मिलता क्या है, इसका जवाब हम आज आपको देने वाले हैं.

क्या हैं पद्म अवॉर्ड?

पद्म अवॉर्ड भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है. इनकी शुरुआत साल 1954 में की गई थी और इन्हें देश में असाधारण योगदान देने वाले लोगों को दिया जाता है. ये सम्मान तीन कैटिगरी में बांटा गया है, जिसमें पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री शामिल हैं. पद्म विभूषण असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है, पद्म भूषण उच्च कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए और पद्म श्री किसी भी क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया जाता है. कला, साहित्य, शिक्षा, चिकित्सा, विज्ञान, सामाजिक कार्य, खेल, सार्वजनिक सेवा, व्यापार और मनोरंजन समेत कई क्षेत्रों के लोगों को यह सम्मान दिया जाता है. हर साल इन पुरस्कारों की घोषणा गणतंत्र दिवस से पहले की जाती है और कुछ महीनों बाद राष्ट्रपति भवन में आयोजित विशेष समारोह में राष्ट्रपति विजेताओं को सम्मानित करते हैं.

खास बात यह है कि अब यह पुरस्कार केवल मशहूर हस्तियों ही नहीं, बल्कि गांवों और छोटे शहरों में समाज सेवा करने वाले गुमनाम नायकों को भी मिलने लगा है. कई ऐसे लोग जिन्हें पहले देश नहीं जानता था, पद्म सम्मान मिलने के बाद वे नेशनल लेवल पर अपनी पहचान बना चुके हैं. ऐसे लोगों को पद्म अवॉर्ड देने का उद्देश्य ऐसे लोगों को सामने लाना है जिन्होंने चुपचाप समाज को बेहतर बनाने का काम किया है.

क्या पद्म अवॉर्ड विनर्स को कोई नकद इनाम मिलता है?

सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या पद्म अवॉर्ड विनर्स को कोई नकद इनाम मिलता है? तो इसका जवाब है नहीं. पद्म अवॉर्ड के साथ सरकार की ओर से किसी भी तरह की पुरस्कार राशि, मासिक पेंशन या सीधे तौर पर कोई आर्थिक लाभ नहीं दिया जाता. राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में पद्म विनर्स को कोई बैंक चेक नहीं सौंपा जाता. विनर्स को एक पदक मिलता है, जिसे कांस्य धातु से तैयार किया जाता है और उस पर कमल की आकृति और देवनागरी लिपि में सम्मान का नाम अंकित होता है. पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री तीनों के मेडल में थोड़ा अंतर होता है. इसके साथ राष्ट्रपति के हस्ताक्षर वाला एक सर्टिफिकेट भी विनर्स को मिलता है. इसके अलावा अवॉर्ड विनर्स के नाम भारत सरकार के आधिकारिक राजपत्र में छापकर इस सम्मान को सरकारी रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जाता है.

अगर आपके मन में यह सवाल है कि क्या पद्म अवॉर्ड पाने वाला शख्स अपने नाम के आगे पद्म श्री या पद्म भूषण लिख सकता है? तो इसका जवाब भी नहीं है. भारत के संविधान और नियमों के मुताबिक पद्म अवॉर्ड कोई उपाधि नहीं हैं. इन्हें सर या लॉर्ड जैसी औपचारिक उपाधियों की तरह नाम के आगे या पीछे जोड़ने की इजाजत नहीं है. हालांकि, मीडिया और समाज अक्सर पद्म अवॉर्ड पाने वाले दिग्गजों को सम्मान देने के लिए उन्हें पद्म श्री या पद्म भूषण कहकर संबोधित करते हैं.

पद्म अवॉर्ड विनर्स को कौन-से सरकारी फायदे मिलते हैं?

पद्म पुरस्कार विजेताओं को कोई आजीवन सरकारी फायदा नहीं मिलता. उन्हें मुफ्त हवाई यात्रा, सरकारी वेतन, पेंशन, सुरक्षा या विशेष आरक्षण जैसी सुविधाएं नहीं दी जातीं. अब आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि आखिर फिर इस अवॉर्ड के मिलने का फायदा क्या है, तो आपको बता दें कि इसे पाने वाले शख्स की समाज में प्रतिष्ठा बढ़ जीता है. उन्हें सार्वजनिक मंचों पर बुलाया जाने लगता है, संस्थागत पदों और सलाहकार भूमिकाओं के अवसर मिलते हैं और इंटरनेशनल लेवल पर भी उनकी विश्वसनीयता मजबूत होती है. कलाकारों, लेखकों और सार्वजनिक जीवन से जुड़े लोगों के लिए यह सम्मान उनके करियर को नई ऊंचाई तक पहुंचा सकता है.



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