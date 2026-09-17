शतरंज के बोर्ड पर इतिहास रचने वाले अभिमन्यु मिश्रा कितने घंटे करते हैं पढ़ाई? जानें दुनिया के सबसे युवा ग्रैंडमास्टर का स्टडी रूटीन

अभिमन्यु मिश्रा दुनिया के सबसे कम उम्र के शतरंज ग्रैंडमास्टर हैं. उन्होंने 12 साल की उम्र में यह खास मुकाम हासिल किया है. जानें वह शतरंज और अपनी पढ़ाई के बीच कैसे बैलेंस बनाते हैं...

जिस उम्र में बच्चे पहाड़े सीखते हैं, उस उम्र में अभिमन्यु मिश्रा शतरंज की दुनिया में नए रिकॉर्ड बना रहे थे. महज 12 साल की उम्र में उन्होंने ऐसा इतिहास रचा था जिसे हासिल करना दुनिया के बड़े-बड़े शतरंज खिलाड़ियों के लिए भी बेहद मुश्किल है. 30 जून 2021 को 12 साल, 4 महीने और 25 दिन की उम्र में अभिमन्यु मिश्रा दुनिया के सबसे कम उम्र के शतरंज ग्रैंडमास्टर बने. उन्होंने रूस के सर्गेई कार्जाकिन का करीब 19 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा. कार्जाकिन ने 12 साल और 7 महीने की उम्र में ग्रैंडमास्टर का खिताब हासिल किया था.

न्यू जर्सी में हुआ था अभिमन्यु मिश्रा का जन्म

अभिमन्यु का जन्म 5 फरवरी 2009 को अमेरिका के न्यू जर्सी में हुआ था और वह अमेरिकी शतरंज महासंघ तथा FIDE के लिए अमेरिका का प्रतिनिधित्व करते हैं. उनके पिता हेमंत मिश्रा ने बहुत कम उम्र में उनकी शतरंज से पहचान कराई थी. अभिमन्यु ने करीब ढाई साल की उम्र में शतरंज के नियम सीखने शुरू किए और पांच साल की उम्र तक वह प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने लगे थे. धीरे-धीरे शतरंज उनके लिए सिर्फ एक खेल नहीं रहा, बल्कि उनकी जिंदगी का एक जरूरी हिस्सा बन गया.

अभिमन्यु ने बहुत कम उम्र में एक के बाद एक रिकॉर्ड बनाए. सितंबर 2016 में 7 साल, 6 महीने और 22 दिन की उम्र में उन्होंने 2000 USCF रेटिंग हासिल की और अमेरिका के सबसे कम उम्र के चेस एक्सपर्ट बने. इसके बाद 9 साल, 2 महीने और 17 दिन की उम्र में वह सबसे कम उम्र के अमेरिकी चेस मास्टर बने. नवंबर 2019 में 10 साल, 9 महीने की उम्र में उन्होंने इंटरनेशनल मास्टर का खिताब हासिल किया. उस समय वह दुनिया के सबसे कम उम्र के इंटरनेशनल मास्टर थे.

शतरंज के साथ-साथ पढ़ाई पर भी रहता है पूरा फोकस

एक दिन में 24 घंटे होते हैं और इसमें से अभिमन्यु मिश्रा 10 घंटे शतरंज खेलते हैं और 8 घंटे पढ़ाई करते हैं. 12 साल 4 महीने 25 दिन की उम्र में वह दुनिया के सबसे युवा ग्रैंडमास्टर बन चुके हैं. उनकी स्कूलिंग क्रिमसन ग्लोबल एकेडमी से हुई है और फिलहाल उन्होंने कॉलेज लेवल के एडवांस्ड कोर्स में दाखिला लिया है. दैनिक भास्कर को दिए इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि वह फिलहाल स्पेनिश सीख रहे हैं. उनका मानना है कि नई भाषा सीखने से दूसरे देशों के लोगों और उनकी संस्कृति को समझने में मदद मिलती है.

क्या है माता-पिता का प्रोफेशन?

उनके पिता हेमंत मिश्रा और मां सुमन शर्मा का जन्म भारत में ही हुआ था, लेकिन अब दोनों ही न्यू जर्सी में एक डाटा मैनेजमेंट कंपनी में काम कर रहे हैं. हेमंत खुद भी कॉलेज के दिनों में शतरंज खेला करते थे.

सितंबर 2025 में FIDE ग्रैंड स्विस टूर्नामेंट में उन्होंने तत्कालीन विश्व चैंपियन डी गुकेश को हराया. इस जीत के साथ वह शतरंज के किसी क्लासिकल मुकाबले में मौजूदा विश्व चैंपियन को हराने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बने. अभिमन्यु ने आर प्रज्ञानंद जैसे भारतीय खिलाड़ियों के साथ भी मुकाबले खेले हैं और ग्लोबल चेस लीग में विश्वनाथन आनंद की टीम का हिस्सा रहे हैं.

शतरंज की दुनिया में उनका यह शानदार सफर दिखाता है कि शतरंज में बहुत कम उम्र में शुरुआत करने के साथ अगर लंबे समय तक अनुशासन के साथ तैयारी, सही मार्गदर्शन और प्रतियोगिताओं का अनुभव मिलता रहे तो एक युवा खिलाड़ी विश्व स्तर पर अपनी पहचान बना सकता है.