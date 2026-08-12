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Tata Sons से इस्तीफा देने वाले N Chandrasekaran के पास कितनी डिग्रियां हैं? जानें कंपनी में चेयरमैन रहते कितनी मिलती है सैलरी

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Tata Sons से इस्तीफा देने वाले N Chandrasekaran के पास कितनी डिग्रियां हैं? जानें कंपनी में चेयरमैन रहते कितनी मिलती है सैलरी

टाटा संस के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन के इस्तीफे के बाद लोगों में यह जानने में दिलचस्पी जागी है कि आखिर उन्हें इस पद पर कितनी सैलरी मिलती थी. जानें उनका एजुकेशनल क्वॉलिफिकेशन...

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Jaya Pandey

Updated : Aug 12, 2026, 04:08 PM IST

Tata Sons से इस्तीफा देने वाले N Chandrasekaran के पास कितनी डिग्रियां हैं? जानें कंपनी में चेयरमैन रहते कितनी मिलती है सैलरी

N Chandrasekaran ने टाटा संस के चेयरमैन पद से किया रिजाइन. (Image Credit: ANI)

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  • टाटा संस के चेयरमैन पद से एन चंद्रशेखरन ने किया रिजाइन
  • एनआईटी त्रिची से की है एमसीए की पढ़ाई
  • साल 1987 में  एन चंद्रशेखरन ने टीसीएस किया था जॉइन
  • साल 2017 में टाटा संस के चेयरमैन बने थे एन चंद्रशेखरन

टाटा संस के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है. हालांकि, वह अपने मौजूदा कार्यकाल तक यानी फरवरी 2027 तक अपने पद पर बने रहेंगे लेकिन इसके बाद वह रि-अपॉइंटमेंट के लिए अप्लाई नहीं करेंगे. इस खबर के बाद लोगों के मन में यह सवाल आया है कि आखिर वह कितने पढ़े-लिखे हैं और टाटा संस में चेयरमैन के पद पर फिलहाल उन्हें कितनी सैलरी मिल रही है. 

एन चंद्रशेखरन का जन्म साल 1963 में तमिलनाडु के नमक्क्ल जिले के मोहनुर गांव में एक किसान परिवार में हुआ था. उन्होंने अपने गांव के ही एक तमिल मीडियम स्कूल से पढ़ाई की थी. बताया जाता है कि वे अपने भाइयों के साथ स्कूल पहुंचने के लिए रोजाना 3 किलोमीटर पैदल चलते थे.

करना चाहते थे एग्रीकल्चर की पढ़ाई, फिर किसकी सलाह पर किया कंप्यूटर एप्लीकेशन का कोर्स?

अपनी स्कूली पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने कोयम्बटूर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी  से अप्लाइड साइंस में बैचलर्स डिग्री हासिल की. इसके बाद उन्होंने तिरुचिरापल्ली के रीजनिंग इंजीनियरिंग कॉलेज से मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन की पढ़ाई की. अब  रीजनिंग इंजीनियरिंग कॉलेज को ही एनआईटी त्रिची के नाम से जाना जाता है.

उन्होंने पहले एग्रीकल्चर से आगे की पढ़ाई जारी रखने का मन बनाया था लेकिन बाद में कोयंबटूर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के उस समय के प्रिंसिपल एम गुरुसामी ने उन्हें कंप्यूटर एप्लीकेशन पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया. इसके बाद ही उन्होंने तिरुचरापल्ली के रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज के पहले एमसीए बैच को जॉइन किया. 

कैसे टाटा ग्रुप से जुड़कर लीडरशिप पोस्ट पर पहुंचे एन चंद्रशेखरन?

अपनी पोस्टग्रेजुएशन की पढ़ाई खत्म करने के बाद एन चंद्रशेखरन टाटा ग्रुप से जुड़ गए. उन्होंने फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट पूरा करने के बाद साल 1987 में टीसीएस जॉइन किया. अगले कुछ साल उन्होंने कंपनी में कई सीनियर पदों की जिम्मेदारियां संभाली. उन्होंने कंपनी के कई बड़े टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट पर काम किया और ग्लोबल क्लाइंट्स को मैनेज किया. बड़ी टीमों को संभालने और जटिल प्रोग्राम्स को चलाने की अपनी काबिलियत की वजह से वह धीरे-धीरे कंपनी के लीडरशिप पोजीशन तक पहुंचे. साल 2009 में सीईओ के तौर पर नियुक्ति से पहले उन्होंने टीसीएस के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर की जिम्मेदारी संभाली थी. 

टीसीएस का कई साल तक नेतृत्व करने के बाद साल 2017 में उन्हें टाटा संस का चेयरमैन नियुक्त किया गया था. टीसीएस में अपने लीडरशिप के दौरान उन्होंने टेक्नोलॉजी के साथ-साथ क्लाइंट रिलेशनशिप पर सबसे ज्यादा फोकस किया. उन्होंने एक बार बताया था कि टीसीएस के पूर्व सीईओ एस रामदोराई से सीखा हुआ अनुशासन, एकाग्रता और सकारात्मक दृष्टिकोण का सबक उनके करियर में बहुत काम आया. भारत की सबसे बड़े आईटी सर्विस कंपनी का नेतृत्व करने से लेकर टाटा ग्रुप की होल्डिंग कंपनी के बॉस बनने तक, ये सबक उनकी मैनेजमेंट स्ट्रैटजी का हिस्सा बन गए. 

टाटा संस के चेयरमैन के तौर पर कितनी है एन चंद्रशेखरन की सैलरी?

वित्त वर्ष 2026 में एन चंद्रशेखरन भारत के सबसे ज्यादा सैलरी पाने वाले कॉरपोरेट एग्जीक्यूटिव में से एक थे. टाटा संस की लेटेस्ट एनुअल रिपोर्ट के मुताबिक, 31 मार्च 2026 को खत्म हुए वित्तीय वर्ष में उनकी सैलरी 158.66 करोड़ रुपये थी. इससे पहले वित्त वर्ष 2025 में उनकी सैलरी 155.81 करोड़ रुपये थी. उनकी सैलरी का बड़ा हिस्सा प्रॉफिट-लिंक्ड कमीशन से आया है. वित्त वर्ष 2026 में उन्हें 17.97 करोड़ रुपये सैलरी-भत्ते और 140.69 करोड़ रुपये कमीशन के तौर पर मिल रहे हैं.

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