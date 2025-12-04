कितने पढ़े-लिखे थे साउथ अफ्रीका के गांधी नेल्सन मंडेला? नस्लभेद के खिलाफ आवाज बुलंद कर यूं संघर्ष से रचा इतिहास

महान नेता नेल्सन मंडेला की 5 दिसंबर को पुण्यतिथि है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर वह कितने पढ़े-लिखे हैं और उन्होंने नस्लभेद के खिलाफ आवाज कैसे बुलंद की...

रंगभेद के खिलाफ वैश्विक संघर्ष का सबसे प्रखर चेहरा और दक्षिण अफ्रीका को नई पहचान देने वाले महान नेता नेल्सन मंडेला की 5 दिसंबर को पुण्यतिथि है. उनकी विरासत आज भी नस्लीय अन्याय के खिलाफ दुनिया की सबसे बुलंद आवाज बनी हुई है. नेल्सन मंडेला ने दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद की दमनकारी व्यवस्था के खिलाफ संघर्ष किया. उन्होंने रंगभेद के खिलाफ लड़ने के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया. इसकी वजह से उन्हें अपने जीवन के 27 साल जेल में बिताने पड़े लेकिन फिर भी उनकी हिम्मत और उनका जज्बा कोई तोड़ न सका.

कितने पढ़े-लिखे थे नेल्सन मंडेला?

नेल्सन मंडेला का जन्म 18 जुलाई 1918 को दक्षिण अफ्रीका के केप प्रांत के तत्कालीन भाग उमटाटा के म्वेज़ो गांव में हुआ था. वे खोसा भाषी तेम्बू लोगों के मदीबा वंश के मुखिया हेनरी मंडेला के बेटे थे. पिता की मृत्यु के बाद उनका पालन-पोषण तेम्बू के शासक जोंगिन्ताबा ने किया. वकील बनने के लिए उन्होंने सरदारी का अपना दावा त्याग दिया.

उन्होंने साउथ अफ्रीकन नेटिव कॉलेज में दाखिला लिया जिसे बाद में फोर्ट हरे यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाने लगा. इसके बाद उन्होंने विटवाटरसैंड यूनिवर्सिटी में कानून की पढ़ाई की और बाद में वकील बनने के लिए योग्यता परीक्षा पास की. साल 1944 में वे अफ़्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस (ANC) में शामिल हो गए. यह एक अश्वेत-मुक्ति समूह था और वे इसके युवा संघ के नेता बन गए. इसी साल उन्होंने एवलिन एनटोको मासे से शादी की.

नेल्सन मंडेला का भारत से था गहरा लगाव

रंगभेद विरोधी उनकी सक्रियता के कारण वे अक्सर अधिकारियों के निशाने पर रहे. 1952 की शुरुआत में उन पर समय-समय पर प्रतिबंध लगाए गए. कभी उनकी यात्रा को रोका गया तो कभी उनके भाषण पर पाबंदी लगाई गई. दिसंबर 1956 में उन्हें सौ से ज्यादा लोगों के साथ देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया गया. उन पर मुकदमा चला और आखिरकार 1961 में उन्हें बरी कर दिया गया. अदालती कार्यवाही के दौरान उन्होंने अपनी पहली पत्नी को तलाक दे दिया और नोमज़ामो विनीफ्रेड माडिकिज़ेला से दूसरी शादी की.

1994 में वह दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने. उनका कार्यकाल केवल शासन तक सीमित नहीं था, बल्कि समाज के अलग-अलग वर्गों के लोगों को एकजुट करने की एक व्यापक पहल थी. नेल्सन मंडेला का भारत के साथ गहरा जुड़ाव था. वह महात्मा गांधी को अपना प्रेरणास्रोत मानते थे और उन्होंने महात्मा गांधी की राह पर चलते हुए ही अहिंसा का मार्ग चुना था. मंडेला को 1990 में भारत सरकार ने देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान 'भारत रत्न' से सम्मानित किया था.

