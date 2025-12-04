FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

PM आवास पहुंचा मोदी-पुतिन का काफिला, एक ही गाड़ी में दोनों नेताओं ने किया सफर | चीन के डीपसीक ने चैटजीपीटी और जेमिनी को टक्‍कर देने के लिए उतारे 2 नए AI मॉडल | एयरपोर्ट से एक ही गाड़ी में बैठकर पीएम हाउस के लिए रवाना हुए PM मोदी और पुतिन | दिल्ली पहुंचे रूस के राष्ट्रपति पुतिन, एयरपोर्ट पर पीएम मोदी ने की अगवानी

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
भारत पहुंचे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन! स्वागत के लिए PM मोदी पहुंचे एयरपोर्ट, राजधानी में सुरक्षा के कड़े इंतजाम

भारत पहुंचे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन! स्वागत के लिए PM मोदी पहुंचे एयरपोर्ट, राजधानी में सुरक्षा के कड़े इंतजाम

CAT Response Sheet 2025: कैट परीक्षा का आंसर की iimcat.ac.in पर जारी, जानें गलत जवाब पर कैसे कर पाएंगे ऑब्जेक्शन

कैट परीक्षा का आंसर की iimcat.ac.in पर जारी, जानें गलत जवाब पर कैसे कर पाएंगे ऑब्जेक्शन

Bigg Boss 19 की ट्रॉफी के 3 टॉप दावेदार! जानें कितनी होगी Prize Money

Bigg Boss 19 की ट्रॉफी के 3 टॉप दावेदार! जानें कितनी होगी Prize Money

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
भारत की सड़कों पर Putin की कार Aurus Senat ने मचाया तहलका, जानें गोलियों और मिसाइलों से बचने वाली गाड़ी के फीचर्स

भारत की सड़कों पर Putin की कार Aurus Senat ने मचाया तहलका, जानें गोलियों और मिसाइलों से बचने वाली गाड़ी के फीचर्स

भारत के प्रधानमंत्री विदेशी मेहमानों से हमेशा हैदराबाद हाउस में क्यों मिलते हैं? बेहद दिलचस्प है कहानी

भारत के प्रधानमंत्री विदेशी मेहमानों से हमेशा हैदराबाद हाउस में क्यों मिलते हैं? बेहद दिलचस्प है कहानी

ODI में शतकों की हैट्रिक लगाने वाले 10 महान बल्लेबाज, इस खिलाड़ी ने लगाई लगातार 4 सेंचुरी

ODI में शतकों की हैट्रिक लगाने वाले 10 महान बल्लेबाज, इस खिलाड़ी ने लगाई लगातार 4 सेंचुरी

Homeएजुकेशन

एजुकेशन

कितने पढ़े-लिखे थे साउथ अफ्रीका के गांधी नेल्सन मंडेला? नस्लभेद के खिलाफ आवाज बुलंद कर यूं संघर्ष से रचा इतिहास

महान नेता नेल्सन मंडेला की 5 दिसंबर को पुण्यतिथि है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर वह कितने पढ़े-लिखे हैं और उन्होंने नस्लभेद के खिलाफ आवाज कैसे बुलंद की...

Latest News

जया पाण्डेय

Updated : Dec 04, 2025, 05:17 PM IST

कितने पढ़े-लिखे थे साउथ अफ्रीका के गांधी नेल्सन मंडेला? नस्लभेद के खिलाफ आवाज बुलंद कर यूं संघर्ष से रचा इतिहास

Nelsan Mandela

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

रंगभेद के खिलाफ वैश्विक संघर्ष का सबसे प्रखर चेहरा और दक्षिण अफ्रीका को नई पहचान देने वाले महान नेता नेल्सन मंडेला की 5 दिसंबर को पुण्यतिथि है. उनकी विरासत आज भी नस्लीय अन्याय के खिलाफ दुनिया की सबसे बुलंद आवाज बनी हुई है. नेल्सन मंडेला ने दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद की दमनकारी व्यवस्था के खिलाफ संघर्ष किया. उन्होंने रंगभेद के खिलाफ लड़ने के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया. इसकी वजह से उन्हें अपने जीवन के 27 साल जेल में बिताने पड़े लेकिन फिर भी उनकी हिम्मत और उनका जज्बा कोई तोड़ न सका.

कितने पढ़े-लिखे थे नेल्सन मंडेला?

नेल्सन मंडेला का जन्म 18 जुलाई 1918 को दक्षिण अफ्रीका के केप प्रांत के तत्कालीन भाग उमटाटा के म्वेज़ो गांव में हुआ था. वे खोसा भाषी तेम्बू लोगों के मदीबा वंश के मुखिया हेनरी मंडेला के बेटे थे. पिता की मृत्यु के बाद उनका पालन-पोषण तेम्बू के शासक जोंगिन्ताबा ने किया. वकील बनने के लिए उन्होंने सरदारी का अपना दावा त्याग दिया.

उन्होंने साउथ अफ्रीकन नेटिव कॉलेज में दाखिला लिया जिसे बाद में फोर्ट हरे यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाने लगा. इसके बाद उन्होंने विटवाटरसैंड यूनिवर्सिटी में कानून की पढ़ाई की और बाद में वकील बनने के लिए योग्यता परीक्षा पास की. साल 1944 में वे अफ़्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस (ANC) में शामिल हो गए. यह एक अश्वेत-मुक्ति समूह था और वे इसके युवा संघ के नेता बन गए. इसी साल उन्होंने एवलिन एनटोको मासे से शादी की.

नेल्सन मंडेला का भारत से था गहरा लगाव

रंगभेद विरोधी उनकी सक्रियता के कारण वे अक्सर अधिकारियों के निशाने पर रहे. 1952 की शुरुआत में उन पर समय-समय पर प्रतिबंध लगाए गए. कभी उनकी यात्रा को रोका गया तो कभी उनके भाषण पर पाबंदी लगाई गई. दिसंबर 1956 में उन्हें सौ से ज्यादा लोगों के साथ देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया गया. उन पर मुकदमा चला और आखिरकार 1961 में उन्हें बरी कर दिया गया. अदालती कार्यवाही के दौरान उन्होंने अपनी पहली पत्नी को तलाक दे दिया और नोमज़ामो विनीफ्रेड माडिकिज़ेला से दूसरी शादी की.

1994 में वह दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने. उनका कार्यकाल केवल शासन तक सीमित नहीं था, बल्कि समाज के अलग-अलग वर्गों के लोगों को एकजुट करने की एक व्यापक पहल थी. नेल्सन मंडेला का भारत के साथ गहरा जुड़ाव था. वह महात्मा गांधी को अपना प्रेरणास्रोत मानते थे और उन्होंने महात्मा गांधी की राह पर चलते हुए ही अहिंसा का मार्ग चुना था. मंडेला को 1990 में भारत सरकार ने देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान 'भारत रत्न' से सम्मानित किया था.
(एजेंसी इनपुट्स के साथ)

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
भारत की सड़कों पर Putin की कार Aurus Senat ने मचाया तहलका, जानें गोलियों और मिसाइलों से बचने वाली गाड़ी के फीचर्स
भारत की सड़कों पर Putin की कार Aurus Senat ने मचाया तहलका, जानें गोलियों और मिसाइलों से बचने वाली गाड़ी के फीचर्स
भारत के प्रधानमंत्री विदेशी मेहमानों से हमेशा हैदराबाद हाउस में क्यों मिलते हैं? बेहद दिलचस्प है कहानी
भारत के प्रधानमंत्री विदेशी मेहमानों से हमेशा हैदराबाद हाउस में क्यों मिलते हैं? बेहद दिलचस्प है कहानी
ODI में शतकों की हैट्रिक लगाने वाले 10 महान बल्लेबाज, इस खिलाड़ी ने लगाई लगातार 4 सेंचुरी
ODI में शतकों की हैट्रिक लगाने वाले 10 महान बल्लेबाज, इस खिलाड़ी ने लगाई लगातार 4 सेंचुरी
कितना पढ़ा-लिखा है सुषमा स्वराज का परिवार? जानें पति स्वराज कौशल से लेकर बेटी बांसुरी तक किसके पास कितनी डिग्रियां
कितना पढ़ा-लिखा है सुषमा स्वराज का परिवार? जानें पति स्वराज कौशल से लेकर बेटी बांसुरी तक किसके पास कितनी डिग्रियां
इन 5 बिजनेस से आप भी बन सकते हैं करोड़पति, स्टार्टअप से होगी तगड़ी कमाई; आप भी करें ट्राई
इन 5 बिजनेस से आप भी बन सकते हैं करोड़पति, स्टार्टअप से होगी तगड़ी कमाई; आप भी करें ट्राई
MORE
Advertisement
धर्म
भगवान को क्यों लगाए जाते हैं सिर्फ '56 भोग' जानें कहां से आई यह संख्या, क्या है इसके पीछे की परंपरा और गणित
भगवान को क्यों लगाए जाते हैं सिर्फ '56 भोग' जानें कहां से आई यह संख्या, क्या है इसके पीछे की परंपरा और गणित
Jayfal Remedies For Money: धन और समृद्धि को आकर्षित करता है जयफल का ये उपाय, दूर हो जाती है नकारात्मकता और गरीबी
धन और समृद्धि को आकर्षित करता है जयफल का ये उपाय, दूर हो जाती है नकारात्मकता और गरीबी
Rashifal 03 December 2025: तुला वालों की आय में होगी वृद्धि, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
तुला वालों की आय में होगी वृद्धि, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: मास्टरमाइंड होते हैं इन तारीखों में जन्मे लोग, गलत दिशा में दिमाग घूम जाए तो हो जाते हैं लॉरेन्स बिश्नोई जैसे बदनाम
मास्टरमाइंड होते हैं इन तारीखों में जन्मे लोग, गलत दिशा में दिमाग घूम जाए तो हो जाते हैं लॉरेन्स बिश्नोई जैसे बदनाम
Longest Solar Eclipse: इस तारीख को दिन में 6 मिनट से ज्यादा छाया रहेगा अंधेरा, जानें कब लग रहा 21वीं सदी का सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण 
इस तारीख को दिन में 6 मिनट से ज्यादा छाया रहेगा अंधेरा, जानें कब लग रहा 21वीं सदी का सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण
MORE
Advertisement