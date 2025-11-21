FacebookTwitterYoutubeInstagram
एजुकेशन

एजुकेशन

कितने पढ़े-लिखे हैं राजू मंटेना जिनकी बेटी की शादी में मेहमान बनने वाले हैं डोनाल्ड ट्रंप जूनियर? जानें आम लड़के से अरबपति बनने की कहानी

बिजनेसमैन राम राजू मंटेना की बेटी नेत्रा मंटेना और वामसी गादिराजू की शादी का समारोह 21 नवंबर से शुरू होकर 24 नवंबर तक चलेगा. यह शादी काफी चर्चा में है क्योंकि इसमें डोनाल्ड ट्रंप के बेटे शरीक होने वाले हैं. जानें आखिर कौन हैं ये बिजनेसमैन

जया पाण्डेय

Updated : Nov 21, 2025, 01:38 PM IST

राजस्थान के उदयपुर को झीलों का शहर कहा जाता है. यह देश के उन चुनिंदा जगहों में से एक है, जहां मशहूर हस्तियों और अरबपतियों की शादी शादियां होती हैं. अब यह शहर भारतीय अमेरिकी अरबपति के बेटी की शादी को लेकर काफी चर्चा में है. बिजनेसमैन राम राजू मंटेना की बेटी नेत्रा मंटेना और वामसी गादिराजू की शादी का समारोह 21 नवंबर से शुरू होकर 24 नवंबर तक चलेगा. 

कौन हैं राजू मंटेना?

राजू मंटेना अमेरिका के हेल्थकेयर सेक्टर में एक जाना-माना नाम हैं. वह अमेरिकन फार्मा कंपनी इंजेनस फार्मास्युटिकल्स के अध्यक्ष और सीईओ हैं. इंजेनस फार्मास्युटिकल्स की स्थापना से पहले उन्होंने आईसीओआरई हेल्थकेयर की स्थापना की थी. आईसीओआरई से पहले उन्होंने इंटरनेशनल ऑन्कोलॉजी नेटवर्क (आईओएन) की स्थापना की जो ऑन्कोलॉजी पर केंद्रित पहली खास फार्मेसियों में से एक है. इंजेनस फार्मास्युटिकल्स के अमेरिका, स्विट्जरलैंड और भारत में अनुसंधान एवं विकास केंद्र भी हैं. यह कंपनी जेनेरिक दवाइयां बनाती है और इनका अधिकतर फोकस कैंसर और इंजेक्शन वाली दवाइयों के प्रोडक्शन के लिए होता है. इसके अलावा उनकी इंटीग्रा कनेक्ट नाम की कंपनी है जो कैंसर के डॉक्टरों को डेटा, बिलिंग, ट्रीटमेंट प्लानिंग देती है.

कितने पढ़े-लिखे हैं राम राजू मंटेना?

साल 1960 में राम राजू मंटेना का भारत में जन्म हुआ था. स्कूल की पढ़ाई खत्म होने के बाद उन्होंने जवाहरलाल नेहरू टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी (JNTU) से कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग से बीटेक किया. इसके बाद वह अमेरिका चले गए और वहां यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड से क्लिनिकल फार्मेसी की पढ़ाई की. राज मंटेना की कुल संपत्ति 2025 तक लगभग 20 मिलियन अमेरिकी डॉलर होने का अनुमान है.

सूत्रों के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप जूनियर लीला पैलेस में ठहरेंगे और शादी का मुख्य समारोह  23 नवंबर को पिछोला झील के एक द्वीप पर स्थित प्रतिष्ठित जग मंदिर पैलेस में होगा. मेहमानों की लिस्ट में हॉलीवुड स्टार जेनिफर लोपेज और जस्टिन बीबर भी शामिल हैं जो इस शाही शादी में चार चांद लगाएंगे. बॉलीवुड से रितिक रोशन, रणवीर सिंह, शाहिद कपूर, माधुरी दीक्षित, कृति सेनन, जैकलीन फर्नांडीज, वाणी कपूर, जान्हवी कपूर और करण जौहर के भी इस शाही शादी में शरीक होने की उम्मीद है.

