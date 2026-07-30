CRPF की कमान संभाल रहे ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह कितने एजुकेटेड हैं? जानें IPS बनने से लेकर अब तक कितना दमदार रहा है करियर

सीआरपीएफ के चीफ ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह ने अपने जवानों को निडर होकर अपना कर्तव्य निभाने के लिए कहा है. उनका यह बयान दिल्ली के जंतर-मंतर पर हुए प्रोटेस्ट के दौरान सीआरपीएफ की कार्रवाई को लेकर उठे सवालों के बीच आया है. ऐसे में जानिए आईपीएस जीपी सिंह का एजुकेशनल और करियर प्रोफाइल...

CRPF के चीफ ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह का अपने जवानों को लेकर बड़ा बयान

लखनऊ यूनिवर्सिटी से साइंस ग्रेजुएट हैं आईपीएस ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह

असम-मेघालय कैडर के हैं आईपीएस

राज्य और केंद्र दोनों लेवल पर काम का है एक्सपीरियंस

सीआरपीएफ के डायरेक्टर जनरल ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह इन दिनों सुर्खियों में हैं. दिल्ली के जंतर-मंतर पर हुए स्टूडेंट्स के प्रदर्शन के दौरान सीआरपीएफ जवानों पर लगे आरोपों के बाद उन्होंने अपने जवानों का मनोबल बढ़ाने के लिए संदेश दिया. उन्होंने कहा कि ड्यूटी के दौरान देशहित, जनहित और बलहित में जवानों के लिए गए सभी फैसलों की जिम्मेदारी वह खुद लेते हैं और किसी भी जवान को बिना किसी डर या दबाव के अपना कर्तव्य निभाना चाहिए. उनके इस बयान के बाद एक बार फिर उनके एजुकेशनल बैकग्राउंड, प्रशासनिक अनुभव और लंबे पुलिस करियर को लेकर चर्चा तेज हो गई है.

कितने एजुकेटेड हैं सीआरपीएफ चीफ ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह?

ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह का जन्म उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के छर्रा कस्बे में हुआ था. उनकी शुरुआती पढ़ाई लखनऊ में हुई है. इसके बाद उन्होंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से बीएससी की डिग्री हासिल की और फिर वहीं से जियोलॉजी में एमएससी की पढ़ाई पूरी की. विज्ञान की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने सिविल सेवा की तैयारी शुरू की और UPSC की परीक्षा पास कर भारतीय पुलिस सेवा में चयनित हुए. उन्हें 1992 बैच का असम-मेघालय कैडर आवंटित हुआ. उस समय पूर्वोत्तर भारत उग्रवाद की गंभीर चुनौती से जूझ रहा था. अपने शुरुआती कार्यकाल में उन्होंने सोनितपुर, रंगिया और नलबाड़ी जैसे संवेदनशील इलाकों में कानून-व्यवस्था बनाए रखने और उग्रवाद से निपटने में अहम जिम्मेदारियां निभाईं.

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CRPF चीफ ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह का करियर प्रोफाइल कैसा रहा है?

अपने तीन दशक से अधिक लंबे करियर में ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह ने राज्य और केंद्र, दोनों स्तरों पर कई अहम पदों पर काम किया है. केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के दौरान उन्होंने स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप (SPG) में सेवाएं दीं, जो प्रधानमंत्री की सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालती है. इसके बाद वह राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) में इंस्पेक्टर जनरल (IG) के पद पर रहे, जहां उन्होंने कई आतंकवाद और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े बड़े मामलों के जांच की निगरानी की.

साल 2019 में वह असम लौटे और अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (कानून-व्यवस्था) के रूप में नियुक्त हुए. उस दौरान नागरिकता संशोधन अधिनियम को लेकर राज्य में काफी विरोध प्रदर्शन हो रहे थे. ऐसे समय में कानून-व्यवस्था बनाए रखने में उनकी अहम भूमिका रही. बाद में उन्होंने असम पुलिस में स्पेशल डीजीपी (कानून-व्यवस्था), विजिलेंस एंड एंटी करप्शन के निदेशक और राइनो प्रोटेक्शन टास्क फोर्स के प्रमुख जैसे अहम पदों की जिम्मेदारी भी संभाली.

बाद में उन्हें असम का पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया गया और उन्होंने जनवरी 2023 से जनवरी 2025 तक राज्य के डीजीपी के रूप में काम किया. इस दौरान उन्होंने कानून-व्यवस्था, संगठित अपराध, सीमावर्ती सुरक्षा और पुलिस आधुनिकीकरण जैसे कई अहम मुद्दों पर काम किया. जनवरी 2025 में केंद्र सरकार ने उन्हें CRPF का डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया. देश के सबसे बड़े अर्धसैनिक बल की कमान संभालने के बाद वह आंतरिक सुरक्षा, नक्सल विरोधी अभियानों, चुनावी ड्यूटी और संवेदनशील इलाकों में सीआरपीएफ की रणनीतिक जिम्मेदारियों का नेतृत्व कर रहे हैं.