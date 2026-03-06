FacebookTwitterYoutubeInstagram
तेहरान में इजरायल का बड़ा हमला, बेरूत में रिहायशी इलाके पूरी तरह तबाह, यूरोप में तनाव बढ़ेगा- रूस

किस स्कूल-कॉलेज से पढ़े हैं UPSC 2025 टॉपर अनुज अग्निहोत्री? जानें क्या था सिविल सेवा परीक्षा में उनका Optional Subject

भारत के खिलाफ साजिश और उसे रोकने का मिशन, आज रिलीज हुई ‘Mission C1000’ बदल देगी एक्शन सिनेमा का अंदाज़

Gen-Z ने बदल दी नेपाल की सियासत, बालेन शाह PM बने तो कैसा रहेगा भारत के साथ रिश्ता?

BJP नेता के बेटे ने 342 से सीधे 3rd रैंक लाकर UPSC 2025 में किया टॉप, खुद बताया सफलता का राज

Citrus Fruits से Nuts तक, डर्मेटोलॉजिस्ट ने बताया स्किन में कोलेजन बढ़ाने के लिए कौन से फूड्स हैं बेस्ट

डॉक्टर से UPSC रैंक 1 तक का सफर, जानें AIIMS ग्रेजुएट अनुज अग्निहोत्री की प्रेरणा से भर देने वाली कहानी

एजुकेशन

कितने पढ़े-लिखे हैं नेपाल के PM पद की दौड़ में शामिल पूर्व रैपर बालेंद्र शाह? जानें भारत की किस यूनिवर्सिटी से ली है डिग्री

नेपाली रैपर, इंजीनियर और काठमांडू के पूर्व मेयर बालेंद्र 'बालेन' शाह 2026 के चुनावों में प्रधानमंत्री पद के प्रबल दावेदार हैं. ऐसे में आज हम आपको उनके एजुकेशनल बैकग्राउंड और करियर के बारे में विस्तार से बताएंगे...

Jaya Pandey

Updated : Mar 06, 2026, 02:38 PM IST

कितने पढ़े-लिखे हैं नेपाल के PM पद की दौड़ में शामिल पूर्व रैपर बालेंद्र शाह? जानें भारत की किस यूनिवर्सिटी से ली है डिग्री

Balen Shah (Photo: Facebook)

नेपाली रैपर, सिविल इंजीनियर और काठमांडू के पूर्व मेयर बालेंद्र शाह को लोग प्यार से बालेन शाह के नाम से जानते हैं. बीते कुछ साल में वे नेपाल की राजनीति में उभरे सबसे चर्चित चेहरों में से एक बन गए हैं और फिलहाल उन्हें नेपाल के प्रधानमंत्री पद का प्रबल दावेदान माना जा रहा है. ऐसे में आज हम आपको उनके शैक्षणिक बैकग्राउंड, संगीत करियर और राजनीतिक सफर के बारे में विस्तार से बताएंगे.

बालेन शाह की पढ़ाई-लिखाई

बालेन शाह का जन्म साल 1990 में नेपाल की राजधानी काठमांडू में एक मधेशी परिवार में हुआ था. उनके पिता राम नारायण शाह आयुर्वेदिक डॉक्टर थे और उनका निधन साल 2025 में हुआ. बालेन ने अपनी शुरुआती पढ़ाई काठमांडू के वी.एस. निकेतन हायर सेकेंडरी स्कूल से की. इसके बाद उन्होंने हिमालयन व्हाइट हाउस इंटरनेशनल कॉलेज से सिविल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया. आगे की पढ़ाई के लिए वे भारत आए और कर्नाटक के विश्वेश्वरैया टेक्निकल यूनिवर्सिटी से स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में पोस्टग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की. इंजीनियरिंग की पढ़ाई ने उन्हें शहरी विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े मुद्दों को समझने में काफी मदद की, जो बाद में उनकी राजनीति में भी दिखाई दी.

बालेन शाह का म्यूजिक करियर

पॉलिटिक्स में आने से पहले बालेन शाह नेपाली हिप-हॉप म्यूजिक का जाना-पहचाना नाम थे. उन्होंने रैपर और गीतकार के रूप में अपनी पहचान बनाई. उनके गानों में भ्रष्टाचार, सामाजिक असमानता, युवाओं की निराशा और देश में बदलाव की मांग जैसे विषय अक्सर दिखाई देते हैं. उनका पहला गाना Sadak Balak साल 2012 में रिलीज़ हुआ था. इसके बाद उन्होंने लोकप्रिय यूट्यूब रैप बैटल सीरीज़ Raw Barz में हिस्सा लिया, जिससे वे शहरी युवाओं के बीच तेजी से लोकप्रिय हो गए. उनके संगीत को नेपाल में उभरती युवा आवाज का प्रतीक माना गया.

बालेन शाह की पॉलिटिक्स में एंट्री

साल 2022 में बालेन शाह ने राजनीति में बड़ा कदम उठाते हुए काठमांडू के मेयर का चुनाव स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में लड़ा. उन्होंने लगभग 61 हजार से ज्यादा वोट हासिल कर जीत दर्ज की और दूसरे राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों को पीछे छोड़ दिया. उनकी जीत को नेपाल की राजनीति में युवाओं और स्वतंत्र उम्मीदवारों के बढ़ते प्रभाव के रूप में देखा गया. निजी जीवन की बात करें तो बालेन शाह की शादी सबीना काफले से हुई है. 

मेयर के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान कई फैसले चर्चा और विवाद दोनों का कारण बने. काठमांडू में अवैध ढांचों को हटाने के अभियान और कुछ समय के लिए भारतीय फिल्मों के प्रदर्शन को लेकर लिए गए फैसलों पर बहस हुई. नवंबर 2025 में भी वे विवादों में आए जब उन्होंने देर रात फेसबुक पर एक पोस्ट किया, जिसमें भारत समेत कई देशों और प्रमुख राजनीतिक दलों की आलोचना की गई थी. बाद में यह पोस्ट हटा दिया गया और इस पर काफी राजनीतिक प्रतिक्रिया भी देखने को मिली. आज बालेन शाह को नेपाल की नई पीढ़ी के नेताओं में एक अहम चेहरा माना जाता है. इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, संगीत के जरिए सामाजिक मुद्दों को उठाने और स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में चुनाव जीतने जैसी वजहों से वे नेपाली राजनीति में एक अलग पहचान बना चुके हैं. 

BJP नेता के बेटे ने 342 से सीधे 3rd रैंक लाकर UPSC 2025 में किया टॉप, खुद बताया सफलता का राज
Citrus Fruits से Nuts तक, डर्मेटोलॉजिस्ट ने बताया स्किन में कोलेजन बढ़ाने के लिए कौन से फूड्स हैं बेस्ट
डॉक्टर से UPSC रैंक 1 तक का सफर, जानें AIIMS ग्रेजुएट अनुज अग्निहोत्री की प्रेरणा से भर देने वाली कहानी
पति या बच्चे, महिलाओं को घर में सबसे ज्यादा टेंशन किससे? सर्वे में सामने आया सच
Traffic Rules: हेलमेट पहनना ही काफी नहीं! ये गलती की तो कटेगा ₹1000 का चालान
शनि की मेहरबानी का इशारा देते हैं जीवन में दिखने वाले ये 5 संकेत, सफलता के खुल जाते हैं द्वार
आज है होली भाई दूज, जानें इसका शुभ मुहूर्त से लेकर विधि और महत्व
कब है रंग पंचमी, जानें किस दिन खेली जाएगी ये अनोखी होली और इसका महत्व
आज इन लोगों पर होगी भगवान विष्णु की कृपा, जानें मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
होली से हुई चैत्र माह की शुरुआत, जानें इस मास का धार्मिक महत्व से लेकर त्योहार
