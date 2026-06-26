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कितनी पढ़ी-लिखी हैं अलका याग्निक की बेटी स्येशा कपूर? जानें सिंगिंग से दूर क्या है प्रोफेशन

प्लेबैक सिंगर अलका याग्निक को पद्म भूषण से सम्मानित किए जाने के बाद उनका परिवार खासकर उनकी बेटी स्येशा कपूर चर्चा में आ गई हैं, जानें स्येशा कितनी पढ़ी-लिखी हैं और उनका प्रोफेशन क्या है...

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Jaya Pandey

Updated : Jun 26, 2026, 11:09 AM IST

कितनी पढ़ी-लिखी हैं अलका याग्निक की बेटी स्येशा कपूर? जानें सिंगिंग से दूर क्या है प्रोफेशन

अलका याग्निक की बेटी के बारे में जानिए. (Image: Social Media)

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  • दिग्गज प्लेबैक सिंगर अलका याग्निक पद्म भूषण से हुई सम्मानित
  • यह सम्मान मिलने के बाद चर्चा में आया उनका परिवार
  • मां से अलग स्येशा कपूर ने कॉरपोरेट इंडस्ट्री में बनाया करियर
  • एक सफल उद्यमी भी हैं स्येशा कपूर

दिग्गज प्लेबैक सिंगर अलका याग्निक को 23 जून 2026 को भारत के तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित किया गया. यह सम्मान उन्हें म्यूजिक इंडस्ट्री में चार दशक से लंबे समय तक दिए गए उनके अमूल्य योगदान के लिए मिला. साल 2024 में अलका याग्निक ने खुलासा किया था कि वह एक दुर्लभ हियरिंग डिस्ऑर्डर से जूझ रही हैं. इसके बाद उन्होंने सार्वजनिक कार्यक्रमों से दूरी बना ली थी और अपना इलाज करवा रही थीं. अब लंबे समय बाद पद्म भूषण समारोह के दौरान वह पहली बार सार्वजनिक रूप से नजर आईं. इस मौके पर उन्होंने कहा कि यह सम्मान उनके लिए सिर्फ उपलब्धि नहीं, बल्कि उम्मीद, हिम्मत और लोगों के प्यार का प्रतीक है.

कौन हैं अलका याग्निक की बेटी?

अलका याग्निक को पद्म भूषण मिलने के बाद उनकी इकलौती बेटी स्येशा कपूर भी चर्चा में आ गई हैं. हालांकि, स्येशा हमेशा से लाइमलाइट से दूर रही हैं और उन्होंने अपनी मां की तरह सिंगिंग या फिल्म इंडस्ट्री में करियर बनाने के बजाय हॉस्पिटैलिटी और फूड इंडस्ट्री में अपनी अलग पहचान बनाई है. अपने पेशेवर काम के दम पर उन्होंने कॉरपोरेट जगत में एक मजबूत मुकाम हासिल किया है.

अलका याग्निक की बेटी स्येशा कपूर के पास हैं कौन-कौन सी डिग्रियां?

स्येशा कपूर की पढ़ाई की बात करें तो उन्होंने मार्केटिंग, मीडिया और हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट की पढ़ाई की है. उनके लिंक्डइन प्रोफाइल के मुताबिक, उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ मार्केटिंग से प्रोफेशनल कोर्स किया. इसके बाद सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ आर्ट्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन (BAJM) की डिग्री हासिल की. आगे की पढ़ाई के लिए उन्होंने स्पेन के जाने-माने लेस रोशेस इंटरनेशनल स्कूल ऑफ होटल मैनेजमेंट से हॉस्पिटैलिटी मार्केटिंग में एमबीए किया. इस एजुकेशन ने उन्हें होटल और फूड इंडस्ट्री में प्रोफेशनल करियर बनाने की मजबूत नींव दी.

अलका याग्निक की बेटी स्येशा कपूर का प्रोफेशन क्या है?

पढ़ाई पूरी करने के बाद स्येशा कपूर ने बॉलीवुड या ग्लैमर इंडस्ट्री का रुख नहीं किया, बल्कि हॉस्पिटैलिटी, ब्रांड मैनेजमेंट और फूड बिजनेस के सेक्टर में अपना करियर बनाया. अपने शुरुआती करियर में उन्होंने जोमैटो दुबई में की-अकाउंट्स मैनेजर के रूप में काम किया. इसके बाद उन्होंने भारत की कई बड़ी हॉस्पिटैलिटी और फूड कंपनियों के साथ काम करते हुए ब्रांड डेवलपमेंट, बिजनेस एक्सपेंशन और रेस्टोरेंट ऑपरेशंस का अनुभव हासिल किया.

स्येशा कपूर वर्तमान में चेरापूंजी क्राफ्ट जिन बनाने वाली कंपनी 'रेनचेक अर्थ' में नेशनल हेड-की अकाउंट्स एंड ऑन-ट्रेड सेल्स के पद पर कार्यरत हैं. यहां वह ब्रांड स्ट्रैटजी, बिजनेस पार्टनरशिप और कस्टमर्स के साथ कंपनी के रिश्ते को मजबूत बनाने की जिम्मेदारी संभाल रही हैं.

किस रेस्टोरेंट की को-ओनर हैं अलका याग्निक की बेटी स्येशा कपूर?

कॉरपोरेट करियर के अलावा स्येशा कपूर एक उद्यमी भी हैं. वह मुंबई के अंधेरी पश्चिम के लोकप्रिय रेस्टोरेंट 'बोवेडा बिस्ट्रो' की को-ओनर हैं. एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि अपना रेस्टोरेंट खोलना उनका बचपन का सपना था, जिसे उन्होंने कई साल की मेहनत के बाद पूरा किया. उनका मानना है कि किसी भी रेस्टोरेंट की सफलता केवल स्वादिष्ट खाने पर नहीं, बल्कि लगातार बेहतर गुणवत्ता और ग्राहकों के भरोसे पर निर्भर करती है.

मां की तरह संगीत की दुनिया में कदम न रखने के बावजूद स्येशा कपूर ने अपनी मेहनत, शिक्षा और प्रोफेशनल अनुभव के दम पर हॉस्पिटैलिटी और फूड इंडस्ट्री में अपनी अलग पहचान बनाई है. आज वह सफल कॉरपोरेट प्रोफेशनल और उद्यमी के रूप में जानी जाती हैं. हालांकि, निजी जिंदगी में वह हमेशा लाइमलाइट से दूर रहना पसंद करती हैं.

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