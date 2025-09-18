टाटा ग्रुप में अपनी पहली नौकरी के लिए Ratan Tata ने कैसे बनाया था Resume? खुद सुनाया था पूरा किस्सा

आज हम आपको वो किस्सा सुनाने जा रहे हैं जब रतन टाटा को टाटा ग्रुप में नौकरी पाने के लिए बायोडाटा बनाना पड़ा था, यहां जानिए कैसे किया था तैयार...

हम सभी जानते हैं कि रतन टाटा एक सफल बिजनेसमैन थे और दुनिया भर में व्यापार जगत और दूसरे क्षेत्रों में उनका सम्मान किया जाता था. लेकिन बेहद कम ही लोग जानते हैं कि उन्हें उस टाटा ग्रुप में नौकरी पाने के लिए अपना बायोडाटा बनाना पड़ा था जिस पर उन्होंने कई साल तक नेतृत्व किया और उसे एक ट्रिलियन डॉलर की कंपनी में बदल दिया.

रतन टाटा को टाटा ग्रुप में काम के लिए भेजना पड़ा था बायोडाटा

रतन टाटा ने एक इंटरव्यू के दौरान इससे जुड़ा एक किस्सा सुनाया था. उन्होंने बताया कि यह उस समय की बात है जब अपनी दादी की तबीयत खराब होने पर वह विदेश से भारत लौट आए थे. इसके बाद उन्हें आईबीएम में नौकरी मिल गई थी, लेकिन उनके गुरु जेआरडी टाटा उनके इस फैसले से खुश नहीं थे. उन्होंने रतन टाटा से अपना बायोडाटा शेयर करने और टाटा ग्रुप के लिए काम करने को कहा लेकिन इस वक्त रतन टाटा के पास कोई बायोडाटा नहीं था.

साल 1991 में संभाली थी टाटा ग्रुप की बागडोर

रतन टाटा ने आगे बताया कि उन्होंने आईबीएम ऑफिस में एक इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर पर अपना रिज्यूमे बनाया था. उन्होंने वह रिज्यूमे जेआरडी टाटा को भेजा और उन्हें साल 1962 में उन्हें अपनी पहली नौकरी मिली. जेआरडी टाटा के निधन के बाद साल 1991 में उन्होंने टाटा ग्रुप की बागडोर संभाली.

इलेक्ट्रिक टाइपराइटर पर अपना बायोडाटा टाइप करने से लेकर ट्रिलियन डॉलर के ग्रुप का नेतृत्व करने तक रतन टाटा ने एक ऐसा साम्राज्य बनाया जो बाजार में टॉप प्लेयर्स में से एक है. हालांकि एक दयालु और परोपकारी शख्स होने की वजह से उन्होंने अपनी अधिकतर कमाई दान कर दी थी. रतन टाटा के निधन के बाद भी लोग उन्हें याद करते हैं और उनके विजन और कामों की सराहना करते हैं.

