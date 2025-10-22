ONGC Recruitment 2025: इस सरकारी कंपनी में 10वीं से लेकर B.Com वालों तक की बंपर भर्तियां, जानें कितनी मिलेगी सैलरी
युद्ध के दौरान शुरू किया था बिजनेस, आज UAE के सबसे अमीर भारतीय में शामिल, 50,000 करोड़ रुपये से ज्यादा का साम्राज्य
Mehndi Designs For Bhai Dooj 2025: भाई दूज पर अपने हाथों में लगाएं ये लेटेस्ट और ट्रेंडी मेहंदी डिजाइन, हर कोई करेगा तारीफ
किसान का बेटा कैसे बना खेल मंत्रालय में अधिकारी? जानें धीरेंद्र कुमार की सफलता की कहानी
दिल्ली में यमुना पर चलेगी क्रूज, कुछ ऐसे मिलेगा अंडमान-लक्षद्वीप वाला मजा...
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की सुरक्षा में बड़ी चूक! लैंडिंग के दौरान धंस गया हेलीपैड, सामने आया VIDEO
Thamma Vs Ek Deewane Ki Deewaniyat: हॉरर या रोमांस, किसकी दिवाली रही खास? जानें दोनों फिल्मों की Day 1 कमाई
Bihar Election 2025: 1.5 करोड़ की नौकरी छोड़ चुनावी रण में कूदा यह IITian, सैमसंग सहित इन बड़ी कंपनियों में कर चुके हैं काम
Bhai Dooj 2025: कल है भाई दूज का त्योहार, जानें तिलक लगाने से लेकर इस त्योहार को मनाने का शुभ मुहूर्त और अनुष्ठान
वकील ने बताया 'नदीम' को गुलशन कुमार का कातिल, उठाए कई राज से पर्दे...
एजुकेशन
बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के छितरौली के रहने वाले धीरेंद्र कुमार को यूपीएससी के प्रतिभा पोर्टल के जरिए खेल मंत्रालय में जिला युवा अधिकारी के पद पर सिलेक्ट किया गया है, यहां जानें किसान के बेटे की सफलता की कहानी...
बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के छितरौली के रहने वाले धीरेंद्र कुमार का चयन भारत सरकार के युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय में जिला युवा अधिकारी के पद पर हुआ है. उनका सिलेक्शन यूपीएससी के प्रतिभा पोर्टल के माध्यम से हुआ है. यह पोर्टल उन उम्मीदवारों को मौका देता है जो यूपीएससी इंटरव्यू तक पहुंचने के बाद भी फाइनल तौर पर चयनित नहीं हो पाते.
धीरज ने शुरुआती पढ़ाई-लिखाई अपने गांव छितरौली के सरकारी मिडिल स्कूल से हुई है. उसके बाद उन्होंने मनियारी (मुजफ्फरपुर) से हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी की, जहां उन्होंने मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षाओं में जिले की टॉप 5 मेरिट लिस्ट में जगह बनाई.
उन्होंने नई दिल्ली की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में बीटेक और एमएससी की डिग्री हासिल की है. वह वर्तमान में जेएनयू से ही स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज से इंटरनेशनल रिलेशन में पीएचडी कर रहे हैं.
यूपीएससी के इंटरव्यू तक पहुंचना अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि मानी जाती है. धीरज का सपना यूपीएससी परीक्षा पास करके भविष्य में आईएएस अधिकारी बनने का है. वह इसके लिए अभी भी तैयारी कर रहे हैं.
धीरज के पिता ब्रजकिशोर राय का इसी साल जून में निधन हो गया था. धीरज बताते हैं कि उस समय परिस्थितियां बहुत कठिन थीं. एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया, 'मुझे लगा था कि मैं सब कुछ खो दूंगा क्योंकि मैं उस समय अपनी पीएचडी कर रहा था.' अपने पिता के निधन से वह टूट गए थे लेकिन उनकी मां और परिवार के प्रोत्साहन ने उन्हें हिम्मत दी.'
धीरज बताते हैं कि उनके पिता गांव में किसान थे और मां गृहिणी हैं. उनके दो भाई और तीन बहनें हैं. धीरज सबसे छोटे हैं और उनकी पढ़ाई के लिए उनके परिवार को अपनी ज़मीन बेचनी पड़ी थी. यह बात उनके मन में हमेशा घूमती रहती थी. इंजीनियरिंग की पढ़ाई के साथ ही उन्होंने यूपीएससी की तैयारी शुरू कर दी. दूसरे प्रयास में प्रतिभा सेतु पोर्टल के माध्यम से उनका चयन भारत सरकार के युवा एवं खेल मंत्रालय में जिला युवा अधिकारी के पद पर हो गया.
धीरज अपने माता-पिता और भाई-बहनों को हर मुश्किल परिस्थिति में उनके साथ का श्रेय देते हैं. वह दूसरे स्टूडेंट्स को संदेश देते हैं कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी विपरीत क्यों न हों, वे आपकी लगन और ईमानदारी से की गई मेहनत के आगे झुक जाएंगी, इसलिए एक स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करें और उसके लिए पूरी लगन से काम करें. सफलता रातोंरात नहीं मिलती लेकिन आप सच्ची लगन से मेहनत कर रहे हैं तो आपको सफलता एक दिन ज़रूर मिलेगी.'
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.