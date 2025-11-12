FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Delhi Blast: 10 नवंबर नहीं इस तारीख को थी दिल्ली दहलाने की साजिश, जानें किसने और क्यों बदला अचानक प्लान!

Delhi Blast: 10 नवंबर नहीं इस तारीख को थी दिल्ली दहलाने की साजिश, जानें किसने और क्यों बदला अचानक प्लान!

यूपी में नए सर्किल रेट लागू, जानिए क्या हैं संपत्ति मूल्यांकन के नए नियम?

यूपी में नए सर्किल रेट लागू, जानिए क्या हैं संपत्ति मूल्यांकन के नए नियम?

कैसे DU स्टूडेंट ने यूट्यूब की कमाई से भरी अपनी फीस? इंटरनेट पर लोग जमकर कर रहे तारीफ

कैसे DU स्टूडेंट ने यूट्यूब की कमाई से भरी अपनी फीस? इंटरनेट पर लोग जमकर कर रहे तारीफ

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
पटना के इस स्कूल से पढ़े हैं भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव, जानें RJD कैंडिडेट के पास हैं कितनी डिग्रियां

पटना के इस स्कूल से पढ़े हैं भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव, जानें RJD कैंडिडेट के पास हैं कितनी डिग्रियां

लाखों की नौकरी पर लात मारकर शुरू किया अपना बिजनेस, फिर बना डाली 9000 करोड़ की कंपनी

लाखों की नौकरी पर लात मारकर शुरू किया अपना बिजनेस, फिर बना डाली 9000 करोड़ की कंपनी

Petrol Hack: बाइक में पेट्रोल भराते वक्त करें ये एक काम, कभी घपला नहीं कर पाएगा पंप वाला 

Petrol Hack: बाइक में पेट्रोल भराते वक्त करें ये एक काम, कभी घपला नहीं कर पाएगा पंप वाला

Homeएजुकेशन

एजुकेशन

कैसे DU स्टूडेंट ने यूट्यूब की कमाई से भरी अपनी फीस? इंटरनेट पर लोग जमकर कर रहे तारीफ

दिल्ली यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट ने यूट्यूब का इस्तेमाल अपने कॉलेज की फीस भरने के लिए किया. उन्होंने अपने लिंक्डइन पोस्ट के जरिए बताया कि कैसे उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल से कमाए पैसों से अपने पहले साल की पूरी कॉलेज फीस भरी. जानें पूरा मामला...

Latest News

जया पाण्डेय

Updated : Nov 12, 2025, 06:32 PM IST

कैसे DU स्टूडेंट ने यूट्यूब की कमाई से भरी अपनी फीस? इंटरनेट पर लोग जमकर कर रहे तारीफ

Ishani Sharma

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

ऐसे समय में जब सोशल मीडिया की दुनिया को अक्सर सिर्फ़ मनोरंजन का ज़रिया मानकर नज़रअंदाज़ कर दिया जाता है. दिल्ली यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट ने यूट्यूब का इस्तेमाल अपने कॉलेज की फीस भरने के लिए किया. उन्होंने अपने लिंक्डइन पोस्ट के जरिए बताया कि कैसे उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल से कमाए पैसों से अपने पहले साल की पूरी कॉलेज फीस भरी. इससे पता चलता है कि आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल अच्छे कामों के लिए भी कर सकते हैं.

ईशानी ने यूट्यूब चैनल से भरी कॉलेज की फीस 

स्कूल के दिनों में ईशानी शर्मा से उनके सहपाठी अक्सर बढ़िया ढंग से पढ़ाई करने और ध्यान केंद्रित रखने के टिप्स मांगते थे. उनकी मदद के लिए उन्होंने कक्षा 10 के छात्रों के लिए अपनी इकोनॉमी की प्री-बोर्ड परीक्षा से पहले अपना पहला वीडियो बनाया. पांच मिनट की इस क्लिप में कोई एडिट या कोई थंबनेल नहीं था. वह सिर्फ साथी स्टूडेंट्स की मदद करना चाहती थीं. शुरुआत में उनके वीडियो को केवल 50 से 100 बार देखा गया, लेकिन एक महीने के अंदर ही उनका वीडियो वायरल हो गया. 

शौक के लिए शुरू किया चैनल यूं बना कमाई का जरिया

समय के साथ जिस यूट्यूब चैनल को उन्होंने सिर्फ शौक के लिए शुरू किया था, वह उनकी आय का स्रोत बन गया. उन्होंने लिखा, 'कहीं न कहीं मुझे एहसास हुआ कि मुझे चीज़ें सीखने और फिर उन्हें दूसरों के साथ शेयर करने में सचमुच मज़ा आता है. किसी चीज़ का अनुभव करने, उसे समझने और फिर उसमें किसी और की मदद करने के विचार ने मुझे सच्ची खुशी दी.'

उन्होंने बताया, 'मैंने अपने पहले साल की कॉलेज फीस यूट्यूब से चुकाई. बेशक यह कोई बहुत बड़ी रकम नहीं थी क्योंकि मैं एक सरकारी कॉलेज में पढ़ती हूं, लेकिन मेरे लिए यह फिर भी एक बड़ी उपलब्धि है. ऐसा कुछ जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था.' उन्होंने सलाह दी कि अगर आप कुछ शुरू करना चाहते हैं, जैसे चैनल, ब्लॉग, पॉडकास्ट, कुछ भी... तो 'सही' समय का इंतज़ार मत कीजिए. बस शुरू कर दीजिए. अगर आपको इसमें मज़ा आता है तो आगे बढ़ते रहिए और अगर आपको कभी अपने जुनून को किसी बड़ी चीज़ में बदलने का मौका मिले, तो ज़रूर कीजिए.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Delhi Blast: 10 नवंबर नहीं इस तारीख को थी दिल्ली दहलाने की साजिश, जानें किसने और क्यों बदला अचानक प्लान!
Delhi Blast: 10 नवंबर नहीं इस तारीख को थी दिल्ली दहलाने की साजिश, जानें किसने और क्यों बदला अचानक प्लान!
यूपी में नए सर्किल रेट लागू, जानिए क्या हैं संपत्ति मूल्यांकन के नए नियम?
यूपी में नए सर्किल रेट लागू, जानिए क्या हैं संपत्ति मूल्यांकन के नए नियम?
कैसे DU स्टूडेंट ने यूट्यूब की कमाई से भरी अपनी फीस? इंटरनेट पर लोग जमकर कर रहे तारीफ
कैसे DU स्टूडेंट ने यूट्यूब की कमाई से भरी अपनी फीस? इंटरनेट पर लोग जमकर कर रहे तारीफ
Air India Express Bomb Threat: एयर इंडिया एक्सप्रेस और IndiGo को मिली बम से उड़ाने की धमकी! दिल्ली-मुंबई समेत इन 5 एयरपोर्ट पर हाई अलर्ट
Air India Express Bomb Threat: एयर इंडिया एक्सप्रेस और IndiGo को मिली बम से उड़ाने की धमकी! दिल्ली-मुंबई समेत इन 5 एयरपोर्ट पर हाई अलर्ट
Delhi Blast Update: दिल्ली पुलिस को मिली संदिग्ध लाल रंग की इकोस्पोर्ट कार, क्या था इसका धमाके से कनेक्शन?
Delhi Blast Update: दिल्ली पुलिस को मिली संदिग्ध लाल रंग की इकोस्पोर्ट कार, क्या था इसका धमाके से कनेक्शन?
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
पटना के इस स्कूल से पढ़े हैं भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव, जानें RJD कैंडिडेट के पास हैं कितनी डिग्रियां
पटना के इस स्कूल से पढ़े हैं भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव, जानें RJD कैंडिडेट के पास हैं कितनी डिग्रियां
लाखों की नौकरी पर लात मारकर शुरू किया अपना बिजनेस, फिर बना डाली 9000 करोड़ की कंपनी
लाखों की नौकरी पर लात मारकर शुरू किया अपना बिजनेस, फिर बना डाली 9000 करोड़ की कंपनी
Petrol Hack: बाइक में पेट्रोल भराते वक्त करें ये एक काम, कभी घपला नहीं कर पाएगा पंप वाला 
Petrol Hack: बाइक में पेट्रोल भराते वक्त करें ये एक काम, कभी घपला नहीं कर पाएगा पंप वाला
LPG और CNG में क्या अंतर होता है? जानें पर्यावरण के लिए दोनों में से कौन है बेहतर
LPG और CNG में क्या अंतर होता है? जानें पर्यावरण के लिए दोनों में से कौन है बेहतर
IND vs SA 1st Test: कोलकाता टेस्ट से पहले पसीना बहाते नजर आए है खिलाड़ी, सोशल मीडिया पर तस्वीरें वायरल
IND vs SA 1st Test: कोलकाता टेस्ट से पहले पसीना बहाते नजर आए है खिलाड़ी, सोशल मीडिया पर तस्वीरें वायरल
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Sharad Purnima Moon Not Rise Then: शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत? 
शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत?
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
MORE