कैसे DU स्टूडेंट ने यूट्यूब की कमाई से भरी अपनी फीस? इंटरनेट पर लोग जमकर कर रहे तारीफ

दिल्ली यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट ने यूट्यूब का इस्तेमाल अपने कॉलेज की फीस भरने के लिए किया. उन्होंने अपने लिंक्डइन पोस्ट के जरिए बताया कि कैसे उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल से कमाए पैसों से अपने पहले साल की पूरी कॉलेज फीस भरी. जानें पूरा मामला...

ऐसे समय में जब सोशल मीडिया की दुनिया को अक्सर सिर्फ़ मनोरंजन का ज़रिया मानकर नज़रअंदाज़ कर दिया जाता है. दिल्ली यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट ने यूट्यूब का इस्तेमाल अपने कॉलेज की फीस भरने के लिए किया. उन्होंने अपने लिंक्डइन पोस्ट के जरिए बताया कि कैसे उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल से कमाए पैसों से अपने पहले साल की पूरी कॉलेज फीस भरी. इससे पता चलता है कि आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल अच्छे कामों के लिए भी कर सकते हैं.

ईशानी ने यूट्यूब चैनल से भरी कॉलेज की फीस

स्कूल के दिनों में ईशानी शर्मा से उनके सहपाठी अक्सर बढ़िया ढंग से पढ़ाई करने और ध्यान केंद्रित रखने के टिप्स मांगते थे. उनकी मदद के लिए उन्होंने कक्षा 10 के छात्रों के लिए अपनी इकोनॉमी की प्री-बोर्ड परीक्षा से पहले अपना पहला वीडियो बनाया. पांच मिनट की इस क्लिप में कोई एडिट या कोई थंबनेल नहीं था. वह सिर्फ साथी स्टूडेंट्स की मदद करना चाहती थीं. शुरुआत में उनके वीडियो को केवल 50 से 100 बार देखा गया, लेकिन एक महीने के अंदर ही उनका वीडियो वायरल हो गया.

शौक के लिए शुरू किया चैनल यूं बना कमाई का जरिया

समय के साथ जिस यूट्यूब चैनल को उन्होंने सिर्फ शौक के लिए शुरू किया था, वह उनकी आय का स्रोत बन गया. उन्होंने लिखा, 'कहीं न कहीं मुझे एहसास हुआ कि मुझे चीज़ें सीखने और फिर उन्हें दूसरों के साथ शेयर करने में सचमुच मज़ा आता है. किसी चीज़ का अनुभव करने, उसे समझने और फिर उसमें किसी और की मदद करने के विचार ने मुझे सच्ची खुशी दी.'

उन्होंने बताया, 'मैंने अपने पहले साल की कॉलेज फीस यूट्यूब से चुकाई. बेशक यह कोई बहुत बड़ी रकम नहीं थी क्योंकि मैं एक सरकारी कॉलेज में पढ़ती हूं, लेकिन मेरे लिए यह फिर भी एक बड़ी उपलब्धि है. ऐसा कुछ जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था.' उन्होंने सलाह दी कि अगर आप कुछ शुरू करना चाहते हैं, जैसे चैनल, ब्लॉग, पॉडकास्ट, कुछ भी... तो 'सही' समय का इंतज़ार मत कीजिए. बस शुरू कर दीजिए. अगर आपको इसमें मज़ा आता है तो आगे बढ़ते रहिए और अगर आपको कभी अपने जुनून को किसी बड़ी चीज़ में बदलने का मौका मिले, तो ज़रूर कीजिए.

