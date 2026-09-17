FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
जब पाकिस्तानी नौसेना कट्टरपंथी अधिकारी मिल गए थे आतंकियों के साथ, युद्धपोत अगवा करने की कोशिश की, जानिए पूरी कहानी

जब पाकिस्तानी नौसेना कट्टरपंथी अधिकारी मिल गए थे आतंकियों के साथ, युद्धपोत अगवा करने की कोशिश की, जानिए पूरी कहानी

IPS Bushra Bano Controversy: वर्दी में नहीं बोल सकते अस्सलामुअलैकुम... पुलिस मैनुअल में क्या हैं इसके नियम?

IPS Bushra Bano Controversy: वर्दी में नहीं बोल सकते अस्सलामुअलैकुम... पुलिस मैनुअल में क्या हैं इसके नियम?

INS कोलकाता Vs PNS हुनैन... समंदर में भारत से पंगा लेने के लिए पाकिस्तान ने चुना गलत जहाज

INS कोलकाता Vs PNS हुनैन... समंदर में भारत से पंगा लेने के लिए पाकिस्तान ने चुना गलत जहाज

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज, बटलर ने तोड़ा रोहित-विराट का रिकॉर्ड

T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज, बटलर ने तोड़ा रोहित-विराट का रिकॉर्ड

ODI क्रिकेट में सबसे तेज 6000 रन पूरे करने वाले बल्लेबाज, जानें विराट-बाबर में कौन है आगे

ODI क्रिकेट में सबसे तेज 6000 रन पूरे करने वाले बल्लेबाज, जानें विराट-बाबर में कौन है आगे

T20 क्रिकेट में 14000 रन बनाने वाले बल्लेबाज, सिर्फ 7 खिलाड़ी किया ये कारनामा

T20 क्रिकेट में 14000 रन बनाने वाले बल्लेबाज, सिर्फ 7 खिलाड़ी किया ये कारनामा

हिंदी न्यूज़एजुकेशन

एजुकेशन

आरक्षण की छूट ली फिर जनरल कैटेगरी का दावा कैसे? 69000 शिक्षक भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट में वकील ने क्या-क्या दलीलें दीं

यूपी के 69 हजार सहायक शिक्षक भर्ती के पुराने मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई जिसमें चयनित उम्मीदवारों की वकील ने जमकर दलीलें दीं, जानें पूरा मामला

Latest News

Jaya Pandey

Updated : Sep 17, 2026, 02:23 PM IST

आरक्षण की छूट ली फिर जनरल कैटेगरी का दावा कैसे? 69000 शिक्षक भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट में वकील ने क्या-क्या दलीलें दीं

सुप्रीम कोर्ट में 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती के पुराने मामले में सुनवाई हुई. (Image: Supreme Court Official Website)

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

उत्तर प्रदेश के 69 हजार सहायक शिक्षक भर्ती के पुराने मामले पर सुप्रीम कोर्ट में फिर से सुनवाई हुई. दोनों पक्ष के वकीलों ने अपनी-अपनी दलीलें रखीं. चयनित उम्मीदवारों की ओर से पेश हुए वकील ने कोर्ट के सामने कहा कि अगर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ का फैसला बरकरार रहता है, तो पिछले छह साल से नौकरी कर रहे करीब दस हजार शिक्षकों की नौकरी खतरे में पड़ जाएगी और वे इस पूरी प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे. इस दलील पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो भी न्यायसंगत और सही होगा, आखिरी फैसला उसी आधार पर सुनाया जाएगा.

'एक ही भर्ती में दोहरे आरक्षण का फायदा कैसे मिल सकता है?'

सुनवाई के दौरान आरक्षण व्यवस्था को लेकर भी कई अहम सवाल उठे. वकील ने कोर्ट के सामने तर्क रखा कि आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को टीईटी परीक्षा में पहले ही आरक्षण का फायदा मिल चुका है और अब उसी वर्ग के उम्मीदवार सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा में भी दोबारा आरक्षण का फायदा उठा रहे हैं. एक ही भर्ती प्रक्रिया के लिए दो बार आरक्षण दिया जा रहा है. इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि टीईटी कोई भर्ती परीक्षा नहीं बल्कि सिर्फ एक पात्रता परीक्षा है और इसलिए इसे दोहरे आरक्षण का मामला नहीं माना जा सकता. 

वकील ने सुनवाई में आगे यह भी बताया कि अगर इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के अनुसार प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाती है, तो सिर्फ 817 अनारक्षित उम्मीदवारों को ही नौकरी मिल पाएगी, जबकि आरक्षित वर्ग से नौकरी पाने वाले उम्मीदवारों की संख्या इससे कहीं ज्यादा है. इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो उम्मीदवार सिलेक्शन पाने के योग्य हैं और जिनका हक बनता है, उन्हें भर्ती प्रक्रिया का हिस्सा जरूर बनाया जाना चाहिए. 

'आरक्षण का फायदा उठाने वाले सामान्य वर्ग में माइग्रेट करने की मांग कैसे कर रहे?'

इसके साथ एक और अहम सवाल उठाया गया कि आरक्षण की छूट लेकर परीक्षा पास करने वाले उम्मीदवार बाद में ज्यादा नंबर आने पर सामान्य वर्ग की लिस्ट में शामिल होने का दावा कैसे कर सकते हैं? चयनित उम्मीदवारों की ओर से पेश हुईं वकील शोभा गुप्ता ने कहा कि जिन उम्मीदवारों ने आरक्षण का फायदा उठाया है, वे बाद में खुद को सामान्य वर्ग में माइग्रेट किए जाने की मांग नहीं कर सकते. अब इस मामले की अगली सुनवाई 22 सितंबर को तय की गई है जिसमें उन उम्मीदवारों के वकीलों का पक्ष सुना जाएगा जो इस पूरे आरक्षण विवाद से सीधे तौर पर प्रभावित हुए हैं. 

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज, बटलर ने तोड़ा रोहित-विराट का रिकॉर्ड
T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज, बटलर ने तोड़ा रोहित-विराट का रिकॉर्ड
ODI क्रिकेट में सबसे तेज 6000 रन पूरे करने वाले बल्लेबाज, जानें विराट-बाबर में कौन है आगे
ODI क्रिकेट में सबसे तेज 6000 रन पूरे करने वाले बल्लेबाज, जानें विराट-बाबर में कौन है आगे
T20 क्रिकेट में 14000 रन बनाने वाले बल्लेबाज, सिर्फ 7 खिलाड़ी किया ये कारनामा
T20 क्रिकेट में 14000 रन बनाने वाले बल्लेबाज, सिर्फ 7 खिलाड़ी किया ये कारनामा
सबसे लंबा ODI करियर वाले 5 महान खिलाड़ी, दो खिलाड़ियों ने 22 साल तक किया राज
सबसे लंबा ODI करियर वाले 5 महान खिलाड़ी, दो खिलाड़ियों ने 22 साल तक किया राज
T20Is में भारत के खिलाफ लगातार सबसे ज्यादा हारने वाली टीमें, अफगानिस्तान के नाम शर्मनाक रिकॉर्ड
T20Is में भारत के खिलाफ लगातार सबसे ज्यादा हारने वाली टीमें, अफगानिस्तान के नाम शर्मनाक रिकॉर्ड
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Today Horoscope 03 June 2026: कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन  
जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन
Ratna Shastra: कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
MORE
Advertisement