आरक्षण की छूट ली फिर जनरल कैटेगरी का दावा कैसे? 69000 शिक्षक भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट में वकील ने क्या-क्या दलीलें दीं

यूपी के 69 हजार सहायक शिक्षक भर्ती के पुराने मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई जिसमें चयनित उम्मीदवारों की वकील ने जमकर दलीलें दीं, जानें पूरा मामला

उत्तर प्रदेश के 69 हजार सहायक शिक्षक भर्ती के पुराने मामले पर सुप्रीम कोर्ट में फिर से सुनवाई हुई. दोनों पक्ष के वकीलों ने अपनी-अपनी दलीलें रखीं. चयनित उम्मीदवारों की ओर से पेश हुए वकील ने कोर्ट के सामने कहा कि अगर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ का फैसला बरकरार रहता है, तो पिछले छह साल से नौकरी कर रहे करीब दस हजार शिक्षकों की नौकरी खतरे में पड़ जाएगी और वे इस पूरी प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे. इस दलील पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो भी न्यायसंगत और सही होगा, आखिरी फैसला उसी आधार पर सुनाया जाएगा.

'एक ही भर्ती में दोहरे आरक्षण का फायदा कैसे मिल सकता है?'

सुनवाई के दौरान आरक्षण व्यवस्था को लेकर भी कई अहम सवाल उठे. वकील ने कोर्ट के सामने तर्क रखा कि आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को टीईटी परीक्षा में पहले ही आरक्षण का फायदा मिल चुका है और अब उसी वर्ग के उम्मीदवार सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा में भी दोबारा आरक्षण का फायदा उठा रहे हैं. एक ही भर्ती प्रक्रिया के लिए दो बार आरक्षण दिया जा रहा है. इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि टीईटी कोई भर्ती परीक्षा नहीं बल्कि सिर्फ एक पात्रता परीक्षा है और इसलिए इसे दोहरे आरक्षण का मामला नहीं माना जा सकता.

वकील ने सुनवाई में आगे यह भी बताया कि अगर इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के अनुसार प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाती है, तो सिर्फ 817 अनारक्षित उम्मीदवारों को ही नौकरी मिल पाएगी, जबकि आरक्षित वर्ग से नौकरी पाने वाले उम्मीदवारों की संख्या इससे कहीं ज्यादा है. इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो उम्मीदवार सिलेक्शन पाने के योग्य हैं और जिनका हक बनता है, उन्हें भर्ती प्रक्रिया का हिस्सा जरूर बनाया जाना चाहिए.

'आरक्षण का फायदा उठाने वाले सामान्य वर्ग में माइग्रेट करने की मांग कैसे कर रहे?'

इसके साथ एक और अहम सवाल उठाया गया कि आरक्षण की छूट लेकर परीक्षा पास करने वाले उम्मीदवार बाद में ज्यादा नंबर आने पर सामान्य वर्ग की लिस्ट में शामिल होने का दावा कैसे कर सकते हैं? चयनित उम्मीदवारों की ओर से पेश हुईं वकील शोभा गुप्ता ने कहा कि जिन उम्मीदवारों ने आरक्षण का फायदा उठाया है, वे बाद में खुद को सामान्य वर्ग में माइग्रेट किए जाने की मांग नहीं कर सकते. अब इस मामले की अगली सुनवाई 22 सितंबर को तय की गई है जिसमें उन उम्मीदवारों के वकीलों का पक्ष सुना जाएगा जो इस पूरे आरक्षण विवाद से सीधे तौर पर प्रभावित हुए हैं.