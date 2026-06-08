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विदेश में पढ़ाई के लिए लोन लेना कितना सही? लंदन से मास्टर्स कर चुकी लड़की ने बताया एक्सपीरियंस

कई स्टूडेंट्स विदेश से पढ़ाई करना चाहते हैं और इसके लिए वे एजुकेशन लोन लेने के बारे में सोच रहे होंगे. लेकिन क्या ऐसा करना सही है? लंदन से मास्टर्स करने के बाद दुबई में जॉब कर रहीं ध्रुवी मुंद्रा ने शेयर किया एक्सपीरियंस...

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Jaya Pandey

Updated : Jun 08, 2026, 10:21 AM IST

विदेश में पढ़ाई के लिए लोन लेना कितना सही? लंदन से मास्टर्स कर चुकी लड़की ने बताया एक्सपीरियंस

ध्रुवी मुंद्रा ने एजुकेशन लोन लेकर लंदन से पढ़ाई करने का अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है.  (Image Credit: Linkedin)

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विदेश में पढ़ाई के लिए कई स्टूडेंट्स एजुकेशन लोन का सहारा लेते हैं. हाल ही में लंदन बिजनेस स्कूल से एनालिटिक्स एंड मैनेजमेंट में मास्टर्स कर चुकीं ध्रुवी मुंद्रा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लिंक्डइन पर विदेश में पढ़ाई करने के लिए एजुकेशन लोन लेने पर अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है. उन्होंने विदेश में पढ़ाई के लिए 50 लाख रुपये का एजुकेशन लोन लिया था और अब उन्होंने विस्तार से बताया है कि इसे चुकाने का उनका सफर कैसा रहा?

विदेश में पढ़ाई करने से क्या फायदा होता है?

ध्रुवी ने बताया कि विदेश में पढ़ाई का फैसला सिर्फ डिग्री तक सीमित नहीं होता. इसके साथ कई पर्सनल और वित्तीय चुनौतियां भी होती हैं. मास्टर्स की पढ़ाई खत्म होने के बाद लंदन की जॉब मार्केट उनकी उम्मीदों से ज्यादा प्रतिस्पर्धी निकली. ऐसे में उन्होंने एक बड़ा फैसला लिया और दुबई में नौकरी करने का विकल्प चुना. दुबई में समान पोस्ट की सैलरी भी ज्यादा थी और यहां का टैक्स सिस्टम भी उनके अनुकूल था. इस वजह से वह डेढ़ साल के अंदर ही अपना पूरा 50 लाख रुपये का एजुकेशन लोन चुकाने में कामयाब रहीं. 

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विदेश में पढ़ाई करने का फैसला लेने से पहले किन बातों का ध्यान रखना होता है?

ध्रुवी ने कहा कि एजुकेशन लोन से जुड़ा अनुभव हर स्टूडेंट के लिए अलग हो सकता है. उन्होंने ऐसे लोगों को भी देखा है जो अपना एजुकेशन लोन चुकाने में तीन से पांच साल से ज्यादा समय लगा देते हैं. यह इस बात पर निर्भर करता है कि स्टूडेंट किस देश या शहर में नौकरी कर रहा है और उसकी सैलरी कैसी है? ध्रुवी ने आगे बताया कि जब उन्होंने विदेश से पढ़ाई का फैसला किया था, तब उन्होंने सैलरी, करियर ग्रोथ और लोन चुकाने की क्षमता जैसे चीजों के बारे में काफी सोचा. लेकिन उन्हें बाद में महसूस हुआ कि बाहर देश में पढ़ाई करने से आर्थिक फायदे से ज्यादा व्यक्तिगत विकास होता है. 

विदेश में पढ़ाई करने से क्या नया सीखने को मिलता है?

उन्होंने लिखा कि जो व्यक्ति पढ़ाई के लिए लंदन गया था और जो वापस लौटा, दोनों में काफी अंतर था. एक नए देश में अकेले रहना, अपने खर्चों को मैनेज करना, नए लोगों से जुड़ना और पूरी तरह अलग माहौल में खुद को ढालना आसान नहीं था. इस दौरान उन्होंने नेटवर्किंग करना सीखा, अनजान लोगों से बातचीत की, प्रोफेशनल रिश्ते बनाए और ऐसे अनुभवों का सामना किया जिनसे उनका आत्मविश्वास काफी बढ़ा. उनके मुताबिक विदेश में बिताए गए समय ने उन्हें उनके कंफर्ट जोन से बाहर निकलने में मदद की. उनके अनुभवों से उन्हें नए आइडिया पर काम करने, बिजनेस को समझने और जोखिम उठाने का साहस मिला. इन चीजों को किसी सैलरी, डिग्री या डेटा में नहीं मापा जा सकता है. 

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क्या एजुकेशन लोन लेकर विदेश में पढ़ाई करना वर्थ-इट है?

ध्रुवी ने कहा कि अगर उन्हें एजुकेशन लोन लेकर पढ़ाई का मौका मिले तो वह दोबारा भी यही करना चाहेंगी. उनका मानना है कि भले ही उन्हें अपना एजुकेशन लोन चुकाने में अधिक समय लगता या फिर उन्हें जॉब पाने के लिए संघर्ष करना पड़ता लेकिन विदेश में बिताया गया एक साल उन्हें जिंदगी के ऐसे अनुभव और सीख दे गया जिन्हें किसी कीमत में नहीं आंका जा सकता. 

फॉरेन में पढ़ाई के लिए एजुकेशन लोन लेने से पहले क्या देखना चाहिए?

ध्रुवी ने एजुकेशन लोन लेने के इच्छुक स्टूडेंट्स को सलाह दी कि उन्हें विदेश में पढ़ाई का फैसला सिर्फ सैलरी या सोशल मीडिया पर दिखने वाली सफलता की कहानियों के आधार पर नहीं लेना चाहिए. किसी भी बड़े एजुकेशन लोन से पहले स्टूडेंट्स को उस यूनिवर्सिटी के एम्युमिनाई से बात करनी चाहिए. इसके अलावा कोर्स खत्म होने के बाद उनके लिए रोजगार के मौके क्या होंगे और वित्तीय लागत के साथ-साथ इमोशनल और पर्सनल चुनौतियों के बारे में भी उन्हें गंभीरता से सोचना चाहिए. 

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