हनी ट्रैप, अश्लील फोटो और लंदन का WhatsApp नंबर... 3 सगी बहनों ने खोली बाबा चैतन्यानंद के 'नरकिस्तान' की पोल
Test में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में सिर्फ एक भारतीय खिलाड़ी का नाम
मॉडर्न-रेट्रो लुक में Royal Enfield को टक्कर देती है TVS की ये बाइक, 2500 की EMI में ला सकते हैं घर!
दिलों और रूहों को जोड़ने वाली ‘बिस्मिल की महफ़िल’ अब आपके शहर में रूहानी जादू जगाने आ रहे
प्रिंसिपल साहब से चेक भरने में हो गई बड़ी गलती, बैंक ने किया बाउंस और सोशल मीडिया पर मच गया शोर
IND-W vs SL-W Live Streaming: कब, कहां और कैसे देखें भारत-श्रीलंका का मुकाबला? जानें कहां होगी फ्री लाइव स्ट्रीमिंग
चुनाव आयोग ने SIR का फाइनल डेटा जारी किया, 14,000,00 नए वोटर्स का जोड़ा गया नाम
All squads for ICC Cricket World Cup 2025: वनडे वर्ल्ड कप में एक दूसरे से भिड़ेंगी ये 8 टीमें, देखें सभी टीमों के फुल स्क्वाड
Stripes On Towel: क्यों तौलिए के किनारों पर बनी होती हैं पट्टियां? जानिए क्या होता है इसका मतलब
उपेंद्र कुशवाहा के पाले में पवन सिंह... तेज प्रताप बोले- इनका विवेक काम नहीं कर रहा, हर किसी के पैरों में गिर रहे
एजुकेशन
हिमाचल प्रदेश के एक सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल के सिग्नेचर वाला चेक वर्तनी की बड़ी गलतियों की वजह से वायरल हो गया और लोग उनका मजाक बनाने लगे. जानें पूरी बात...
आजकल स्कूल ऊंची फीस तो वसूलते हैं लेकिन वहां की पढ़ाई का स्तर कुछ खास नहीं होता. अब एक स्कूल के प्रिंसिपल के चेक की तस्वीर गलत वजहों से सुर्खियां बटोर रही है.
हिमाचल प्रदेश के एक सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल के सिग्नेचर वाला चेक वर्तनी की बड़ी गलतियों की वजह से वायरल हो गया और लोग उनका मजाक बनाने लगे. 25 सितंबर की तारीख वाला यह चेक कथित तौर पर एक मिड-डे वर्कर को जारी किया गया था लेकिन कई गलतियों के कारण बैंक ने इसे रिजेक्ट कर दिया.
अत्तर सिंह के नाम 7,616 रुपये का चेक साइन किया गया था. चेक भरने वाले शख्स ने शब्दों की बड़ी गड़बड़ी कर दी और seven को Saven लिखा. इतना ही नहीं Hundred को चेक में Harendra लिख दिया. आखिर में Sixteen की जगह Sixty लिख दिया. चेक पर सही शब्दों की बजाय लिखा था सेवन थर्सडे सिक्स हरेंद्र साठ रुपये मात्र. हालांकि अभी तक यह स्पष्ट नहीं है कि सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्रिंसिपल ने यह चेक भरा था या इसे लिखने वाला कोई और था. लेकिन लोगों ने वर्तनी की जांच न करने को लेकर सवाल उठाए.
₹7,616 ..…“ सेवन थर्सडे सिक्स हरेन्द्र सिक्सटी रूपीस ओनली ”— The Modern Himachal (@I_love_himachal) September 29, 2025
📍 सिरमौर के रोनहाट स्थित सरकारी वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा जारी ₹7,616 का चेक सुर्खियों में है।
▪️ रकम से ज़्यादा यह चेक अपने शब्दों की वजह से वायरल हो गया है pic.twitter.com/Uhmz7mojDy
एक यूजर ने सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म एक्स पर लिखा, 'शिक्षकों की यही हालत है इसीलिए कोई भी अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में नहीं भेजना चाहता. हम जैसे लोग जिन्होंने सरकारी स्कूलों में पढ़ाई की है, बहुत दुखी हैं. खैर व्यवस्थाएं तो हर जगह बदल रही हैं तो स्कूल क्यों छूट जाएं? एक यूजर ने कहा, 'पेन के ऑटोकरेक्ट मोड में गड़बड़ी.'
मीडिया रिपोर्ट में इस बात की पुष्टि हुई कि बाद में रिवाइज्ड चेक जारी किया गया. लेकिन नुकसान तो हो चुका था. रिजेक्टेड चेक की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई और उसपर मीम्स बनने लगे और शिक्षा की गुणवत्ता पर बहस छिड़ गई. हालांकि कुछ लोगों ने बचाव भी किया कि वर्तनी की गलतियां किसी से भी हो सकती. सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने आरक्षण प्रणाली को भी दोषी ठहराया और टॉप पदों के लिए योग्यता आधारित सिस्टम को अपनाने का आग्रह किया.
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.