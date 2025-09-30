प्रिंसिपल साहब से चेक भरने में हो गई बड़ी गलती, बैंक ने किया बाउंस और सोशल मीडिया पर मच गया शोर

हिमाचल प्रदेश के एक सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल के सिग्नेचर वाला चेक वर्तनी की बड़ी गलतियों की वजह से वायरल हो गया और लोग उनका मजाक बनाने लगे. जानें पूरी बात...

आजकल स्कूल ऊंची फीस तो वसूलते हैं लेकिन वहां की पढ़ाई का स्तर कुछ खास नहीं होता. अब एक स्कूल के प्रिंसिपल के चेक की तस्वीर गलत वजहों से सुर्खियां बटोर रही है.

हिमाचल प्रदेश के एक सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल के सिग्नेचर वाला चेक वर्तनी की बड़ी गलतियों की वजह से वायरल हो गया और लोग उनका मजाक बनाने लगे. 25 सितंबर की तारीख वाला यह चेक कथित तौर पर एक मिड-डे वर्कर को जारी किया गया था लेकिन कई गलतियों के कारण बैंक ने इसे रिजेक्ट कर दिया.

चेक में क्या गड़बड़ी की?

अत्तर सिंह के नाम 7,616 रुपये का चेक साइन किया गया था. चेक भरने वाले शख्स ने शब्दों की बड़ी गड़बड़ी कर दी और seven को Saven लिखा. इतना ही नहीं Hundred को चेक में Harendra लिख दिया. आखिर में Sixteen की जगह Sixty लिख दिया. चेक पर सही शब्दों की बजाय लिखा था सेवन थर्सडे सिक्स हरेंद्र साठ रुपये मात्र. हालांकि अभी तक यह स्पष्ट नहीं है कि सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्रिंसिपल ने यह चेक भरा था या इसे लिखने वाला कोई और था. लेकिन लोगों ने वर्तनी की जांच न करने को लेकर सवाल उठाए.

₹7,616 ..…“ सेवन थर्सडे सिक्स हरेन्द्र सिक्सटी रूपीस ओनली ”



📍 सिरमौर के रोनहाट स्थित सरकारी वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा जारी ₹7,616 का चेक सुर्खियों में है।



▪️ रकम से ज़्यादा यह चेक अपने शब्दों की वजह से वायरल हो गया है pic.twitter.com/Uhmz7mojDy — The Modern Himachal (@I_love_himachal) September 29, 2025

लोगों के आए ऐसे-ऐसे रिएक्शन

एक यूजर ने सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म एक्स पर लिखा, 'शिक्षकों की यही हालत है इसीलिए कोई भी अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में नहीं भेजना चाहता. हम जैसे लोग जिन्होंने सरकारी स्कूलों में पढ़ाई की है, बहुत दुखी हैं. खैर व्यवस्थाएं तो हर जगह बदल रही हैं तो स्कूल क्यों छूट जाएं? एक यूजर ने कहा, 'पेन के ऑटोकरेक्ट मोड में गड़बड़ी.'

मीडिया रिपोर्ट में इस बात की पुष्टि हुई कि बाद में रिवाइज्ड चेक जारी किया गया. लेकिन नुकसान तो हो चुका था. रिजेक्टेड चेक की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई और उसपर मीम्स बनने लगे और शिक्षा की गुणवत्ता पर बहस छिड़ गई. हालांकि कुछ लोगों ने बचाव भी किया कि वर्तनी की गलतियां किसी से भी हो सकती. सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने आरक्षण प्रणाली को भी दोषी ठहराया और टॉप पदों के लिए योग्यता आधारित सिस्टम को अपनाने का आग्रह किया.

