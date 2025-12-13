FacebookTwitterYoutubeInstagram
देश के एजुकेशन सिस्टम में बड़ा बदलाव, मोदी कैबिनेट ने UGC, AICTE और NCTE को खत्म करने की दी मंजूरी, जानें नियम

UP: आज BJP प्रदेश अध्यक्ष पर सस्पेंस हो जाएगा खत्म! सबसे आगे चल रहे इस नेता को मिल सकती है जिम्मेदारी

CAT Result 2025: कब जारी होगा iimcat.ac.in पर कैट का रिजल्ट? जानें पिछले 5 साल का रुझान

एजुकेशन

HECI Bill: देश के एजुकेशन सिस्टम में बड़ा बदलाव, मोदी कैबिनेट ने UGC, AICTE और NCTE को खत्म करने की दी मंजूरी, जानें नियम

केंद्रीय कैबिनेट ने हायर एजुकेशन रेगुलेटर बनाने के बिल को मंजूरी दे दी है जिसका नाम Viksit Bharat Shiksha Adhikshan Bill है, जानें इसके बारे में विस्तार से....

जया पाण्डेय

Updated : Dec 13, 2025, 09:52 AM IST

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विकसित भारत शिक्षा अधिकक्षण बिल (Viksit Bharat Shiksha Adhikshan Bill) को मंजूरी दे दी. यह सिंगल हायर एजुकेशन रेगुलेटर यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन (यूजीसी), ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन (एआईसीटीई) और नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन (एनसीटीई) की जगह लेगा. यूजीसी नॉन टेक्निकल हायर एजुकेशन की देखरेख करता है जबकि एआईसीटीई टेक्निकल एजुकेशन की नियामक संस्था है, वहीं एनसीटीई टीचर एजुकेशन के लिए नियामक निकाय है.

नए नियामक निकाय का क्या होगा काम?

यह विधेयक नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी (एनईपी) में प्रस्तावित किया गया था. पहले इसे हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया (HECI) विधेयक कहा जाता था लेकिन अब इसे Viksit Bharat Shiksha Adhikshan Bill कहा जा रहा है.

नए नियामक निकाय की तीन प्रमुख भूमिकाओं में नियमन, मान्यता और व्यावसायिक मानकों का निर्धारण शामिल होगा. फंडिंग में इस निकाय की कोई भूमिका नहीं होगी. फंडिंग की स्वायत्तता प्रशासनिक मंत्रालय के पास प्रस्तावित है. साथ ही नया नियामक निकाय मेडिकल और लॉ कॉलेजों की निगरानी नहीं करेगा. धर्मेंद्र प्रधान के शिक्षा मंत्री का पदभार संभालने के बाद से शिक्षा मंत्रालय ने जुलाई 2021 में HECI को वास्तविकता बनाने के प्रयास शुरू कर दिए थे.

NEP 2020 में हायर एजुकेशन को लेकर किस बात पर जोर?

नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में हायर एजुकेशन के लिए एक ही नियामक निकाय की जरूरत पर जोर दिया गया है. एनईपी 2020 के अनुसार उच्च शिक्षा क्षेत्र को पुनर्जीवित करने और इसे फलने-फूलने में सक्षम बनाने के लिए नियामक प्रणाली में पूर्ण सुधार की आवश्यकता है. इसमें आगे कहा गया है कि नई प्रणाली यह सुनिश्चित करे कि विनियमन, मान्यता, वित्तपोषण और शैक्षणिक मानक निर्धारण जैसे विशिष्ट कार्य अलग-अलग, स्वतंत्र और सशक्त निकायों द्वारा किए जाएं. 

