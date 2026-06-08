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दिल्ली हाई कोर्ट में CBSE ऑन स्क्रीन मार्किंग विवाद पर तीखी बहस, जानें किसने क्या दलील दी

सीबीएसई के OSM सिस्टम को लेकर NSUI के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद झाखड़ ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की. इस मामले में कोर्ट ने सीबीएसई और केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है, जानें इस मामले में किस पक्ष ने क्या दलील दी...

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Jaya Pandey

Updated : Jun 08, 2026, 05:39 PM IST

दिल्ली हाई कोर्ट में CBSE ऑन स्क्रीन मार्किंग विवाद पर तीखी बहस, जानें किसने क्या दलील दी

दिल्ली हाई कोर्ट ने OSM विवाद पर सीबीएसई और केंद्र सरकार को जारी किया नोटिस. (Image: AI)

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  • दिल्ली हाई कोर्ट ने सीबीएसई और केंद्र सरकार को भेजा नोटिस
  • CBSE ने याचिकाकर्ता के राजनीतिक संगठन होने पर उठाए सवाल
  • स्टूडेंट्स के पास ओरिजनल आंसर शीट के एक्सेस की मांग
  • 1.27 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स ने किया था आवेदन


सीबीएसई की कक्षा 12वीं की उत्तर पुस्तिकाओं की ऑनलाइन जांच प्रणाली (ऑन-स्क्रीन मार्किंग सिस्टम-OSM) में कथित तकनीकी खामियों की जांच की मांग को लेकर दाखिल याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने CBSE और केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है. यह याचिका NSUI के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद झाखड़ की ओर से दायर की गई. याचिका में दावा किया गया कि कई स्टूडेंट्स की उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियां धुंधली थीं, कुछ पन्ने गायब थे और कई मामलों में मूल्यांकन सही तरीके से नहीं किया गया. NSUI ने मांग की है कि प्रभावित छात्रों को हुए नुकसान की भरपाई के लिए एक्स्ट्रा मार्क्स दिए जाएं और पूरे मामले की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच कराई जाए.

CBSE ने NSUI की याचिका का क्या कहकर किया विरोध?

सुनवाई के दौरान CBSE ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता एक राजनीतिक संगठन है और शिक्षा से जुड़े मुद्दों का राजनीतिकरण नहीं किया जाना चाहिए. बोर्ड ने कहा कि वह स्टूडेंट्स के संपर्क में है और पहले भी उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन के लिए पोर्टल की समय-सीमा बढ़ाई जा चुकी है. वहीं, NSUI की ओर से पेश वकील ने तर्क दिया कि इससे पहले कोर्ट छात्र संगठन ABVP की ओर से दायर याचिका पर भी सुनवाई कर चुका है.

यह भी पढ़ें- आखिर कहां थी बायोलॉजी की आंसर शीट? सोशल मीडिया पर वायरल हुई शिकायत तो CBSE ने अब दी स्टूडेंट को कॉपी

क्या स्टूडेंट्स को मिलेगा ओरिजनल कॉपी देखने का मौका?

याचिका में मांग की गई है कि OSM सिस्टम में आई कथित तकनीकी गड़बड़ियों की निष्पक्ष जांच कराई जाए. साथ ही जिन स्टूडेंट्स को अपनी उत्तर पुस्तिका के मूल्यांकन पर संदेह है, उन्हें पुनर्मूल्यांकन का अवसर दिया जाए और जरूरत पड़ने पर ओरिजनल आंसर शीट देखने की भी इजाजत मिले. इसके अलावा पुनर्मूल्यांकन के लिए CBSE का पोर्टल कम से कम एक महीने तक और खुला रखने की मांग की गई है, जिससे अधिक से अधिक स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकें.

क्या सीबीएसई के पूरे मूल्यांकन सिस्टम की है खामी?

याचिका के अनुसार, रिजल्ट जारी होने के बाद देशभर के स्टूडेंटस, पैरेंट्स और टीचर्स ने शिकायत की कि कई स्कैन की गई आंसर शीट धुंधली थीं, कुछ पन्ने गायब थे और कई कॉपियां पूरी तरह अपलोड नहीं हुई थीं. इसके अलावा, कई स्टूडेंट्स को उनकी उम्मीद से कम नंबर मिलने की शिकायत भी सामने आई. NSUI का कहना है कि यह सिर्फ कुछ स्टूडेंट्स तक ही सीमित समस्या नहीं है बल्कि मूल्यांकन प्रणाली में गंभीर खामियों की ओर संकेत करती है.

यह भी पढ़ें- धुंधली आंसर शीट के बाद अब CBSE स्टूडेंट्स का आरोप- 'जो कॉपी दिखाई गई, वह हमारी नहीं है'

कितने स्टूडेंट्स ने किया था आवेदन?

याचिका में यह भी कहा गया है कि CBSE ने खुद स्वीकार किया है कि आंसर शीट देखने वाले पोर्टल में तकनीकी समस्याएं आई थीं. रिजल्ट जारी होने के तुरंत बाद 1.27 लाख से अधिक एप्लीकेशन मिले, जो 3.87 लाख से ज्यादा स्कैन की गई आंसर शीट से संबंधित थे. इससे स्टूडेंट्स की बड़ी लेवल की चिंता का पता चलता है. 

कैसे स्टूडेंट्स के भविष्य से जुड़ा है यह मामला?

NSUI ने कोर्ट को बताया कि कक्षा 12वीं के नंबर कॉलेजों और यूनिवर्सिटी में एडमिशन, स्कॉलरशिप और दूसरे प्रोफेशनल कोर्स में दाखिले के लिए बेहद जरूरी होते हैं. ऐसे में अगर मूल्यांकन प्रक्रिया में किसी तरह की गड़बड़ी होती है, तो उसका सीधा असर स्टूडेंट्स के एजुकेशन और उनके भविष्य पर पड़ सकता है.

यह भी पढ़ें- सीबीएसई 12वीं की कॉपी दोबारा चेक करवाने के लिए कितनी लगेगी फीस? जानें एप्लीकेशन प्रोसेस से लेकर लास्ट डेट तक सबकुछ

क्या है सीबीएसई का ऑनलाइन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम?

सीबीएसई ने इस साल से पहली बार ऑन-स्क्रीन मार्किंग सिस्टम के जरिए स्टूडेंट्स की कॉपियां चेक करने के लिए आंसर शीट को कंप्यूटर पोर्टल पर अपलोड किया था. इससे कागज पर ग्रेड देने की जगह  कंप्यूटर पोर्टल पर ग्रेड देने की सुविधा मिली थी. हालांकि स्टूडेंट्स के कॉपियों की स्कैनिंग एक प्राइवेट सर्विस प्रोवाइडर COEMPT के जरिए दी गई थी. सीबीएसई का रिजल्ट जारी होने के बाद बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स ने उम्मीद से कम नंबर मिलने की शिकायत की थी.

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