खुद BA में पढ़ते थे लेकिन MA की सिलेबस में थीं रचनाएं, जानें बशीर बद्र के अनसुने किस्से

उर्दू के मशहूर शायर बशीर बद्र ने 91 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया. 7 साल की उम्र से ही उन्होंने लिखना शुरू कर दिया था और उनकी प्रतिभा का आलम ये था कि तब वो ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहे थे, तब उनकी रचनाएं एमए के सिलेबस में थीं...

मशहूर उर्दू शायर और गजलकार बशीर बद्र अब हमारे बीच नहीं रहे. 91 साल की उम्र में उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया. लंबे समय से बीमारी से जूझ रहे बशीर बद्र ने भोपाल में अंतिम सांस ली. उनके निधन की खबर सामने आते ही साहित्य जगत और उनके चाहने वालों में शोक की लहर दौड़ गई. बशीर बद्र उन चुनिंदा शायरों में थे जिनकी शायरी सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं रही, बल्कि आम लोगों की बातचीत, मुशायरों और दिलों में भी बस गई. उनकी गजलें और शेर सीधे दिल को छूते थे और आसान भाषा में गहरी भावनाएं व्यक्त करने की उनकी कला उन्हें खास बनाती थी.

पीएचडी की पढ़ाई के बाद AMU में पढ़ाई उर्दू भाषा

बशीर बद्र का पूरा नाम सैयद मोहम्मद बशीर था. उनका जन्म 15 फरवरी 1935 को उत्तर प्रदेश के अयोध्या में हुआ था. शुरुआती शिक्षा के बाद उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया, जहां से उन्होंने बीए, एमए और पीएचडी की डिग्री हासिल की. पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में उर्दू पढ़ाना शुरू किया. बाद में उन्होंने मेरठ कॉलेज में भी लगभग 17 वर्षों तक अध्यापन किया और उर्दू साहित्य को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का काम किया.

बशीर बद्र बचपन से ही बेहद प्रतिभाशाली थे. कहा जाता है कि जब वे ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहे थे, तब उनकी गजलें एमए के पाठ्यक्रम में पढ़ाई जा रही थीं. उन्होंने मात्र सात साल की उम्र में कविता लिखना शुरू कर दिया था. धीरे-धीरे वे उर्दू गजल की दुनिया का बड़ा नाम बन गए. उनकी शायरी की सबसे बड़ी खूबी यह थी कि वह कठिन उर्दू शब्दों के बजाय आसान और दिल को छू लेने वाली भाषा का इस्तेमाल करते थे. इसी वजह से उनकी गजलें हर उम्र और वर्ग के लोगों के बीच लोकप्रिय हुईं.

बशीर बद्र की मशहूर कृतियां

उनकी कई मशहूर किताबें और गजल संग्रह प्रकाशित हुए, जिनमें 'इकाई', 'आमद', 'आहट', 'इमेज', 'आस' और 'कुल्लियात-ए-बशीर बद्र' प्रमुख हैं. उनकी चर्चित कृति 'उजाले अपनी यादों के' देवनागरी लिपि में छपी, जिसने हिंदी पाठकों के बीच भी उन्हें बेहद लोकप्रिय बना दिया. साहित्यिक आलोचना के क्षेत्र में भी उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया और 'आजादी के बाद उर्दू गजल का तनकीदी मुताला' तथा 'बीसवीं सदी में गजल' जैसी किताबें लिखीं.

बशीर बद्र की जिंदगी में एक बड़ा दुखद मोड़ 1987 के मेरठ सांप्रदायिक दंगों के दौरान आया. दंगों में उनका घर जल गया और उनकी कई बिना छपी हुई रचनाएं, किताबें और दस्तावेज खाक हो गए. इस घटना ने उन्हें इतना तोड़ दिया कि उन्होंने इसके बाद मेरठ छोड़ दिया और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बस गए. भोपाल में उन्होंने अपनी जिंदगी का बड़ा हिस्सा बिताया. इस दर्द की झलक उनकी शायरी में भी कई जगह देखने को मिलती है.

इन सम्मान से नवाजे गए बशीर बद्र

बशीर बद्र को साहित्य के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए कई सम्मान मिले. उन्हें 1999 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया. उन्हें उनकी कृति 'आस' के लिए उर्दू भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला. उनकी शायरी का प्रभाव इतना गहरा था कि कई बड़े नेता और सार्वजनिक हस्तियां भी उनके शेरों का जिक्र करती थीं. उनका मशहूर शेर 'दुश्मनी जम कर करो लेकिन ये गुंजाइश रहे, जब कभी हम दोस्त हो जाएं तो शर्मिंदा न हों' आज भी लोगों की जुबान पर रहता है.

बशीर बद्र पिछले कुछ साल से डिमेंशिया जैसी बीमारी से भी जूझ रहे थे. इस बीमारी की वजह से वे अपने मुशायरों और साहित्यिक जीवन के कई हिस्सों को भी भूलने लगे थे. इसके बावजूद उनकी रचनाएं आज भी उतनी ही जीवंत हैं और नई पीढ़ी को प्रेरित करती हैं. बशीर बद्र का जाना उर्दू और हिंदी साहित्य के लिए ऐसा घाव है जो कभी भर नहीं सकता, लेकिन उनकी शायरी हमेशा लोगों के दिलों में जिंदा रहेगी.



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