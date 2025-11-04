FacebookTwitterYoutubeInstagram
बिहार- सहरसा रैली में बोले राजनाथ सिंह - हम पाक में कहीं भी हमला कर सकते थे

Home एजुकेशन

एजुकेशन

HBSE September Result 2025: हरियाणा बोर्ड ने जारी किया 10वीं-12वीं सितंबर परीक्षाओं का रिजल्ट, bseh.org.in पर ऐसे करें चेक

HBSE September Result 2025: हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ने सितंबर 2025 की परीक्षाओं का रिजल्ट जारी कर दिया है. बोर्ड ने कक्षा 10 और कक्षा 12 दोनों के लिए ही परिणाम घोषित कर दिए हैं. यहां चेक करें रिजल्ट...

Latest News

जया पाण्डेय

Updated : Nov 04, 2025, 03:02 PM IST

HBSE September Result 2025: हरियाणा बोर्ड ने जारी किया 10वीं-12वीं सितंबर परीक्षाओं का रिजल्ट, bseh.org.in पर ऐसे करें चेक

HBSE September Result 2025

HBSE September Result 2025: हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ने सितंबर 2025 की परीक्षाओं का रिजल्ट जारी कर दिया है. बोर्ड ने कक्षा 10 और कक्षा 12 दोनों के लिए ही परिणाम घोषित कर दिए हैं. उम्मीदवार हरियाणा बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट bseh.org.in पर अपना रिजल्ट चेक और डाउनलोड कर सकते हैं.

ऑफिशियल नोटिस में लिखा है, 'सीटीपी/ओसीटीपी/री-अपीयर/पार्शियल इंप्रूवमेंट/फुल इंप्रूवमेंट/एडिशनल कैटेगरी/मर्सी चांस के तहत सितंबर 2025 में माध्यमिक (ओपन स्कूल) परीक्षा के लिए उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों के परिणाम 03.11.2025 को घोषित किए गए हैं. उम्मीदवार बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट www.bseh.org.in पर दिए गए लिंक पर अपना परिणाम देख सकते है.।"

कक्षा 10 का रिजल्ट देखने के लिए डायरेक्ट लिंक
कक्षा 12 का रिजल्ट देखने के लिए डायरेक्ट लिंक

HBSE September Result 2025: कैसे कर चेक?

कक्षा 10, 12 सितंबर परीक्षा का रिजल्ट चेक करने के लिए उम्मीदवार नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं- 
1. BSEH की आधिकारिक वेबसाइट bseh.org.in पर जाएं.
2. होम पेज पर उपलब्ध कक्षा 10, 12 के लिए एचबीएसई सितंबर रिजल्ट 2025 के लिंक पर क्लिक करें.
3. एक नया पेज खुलेगा जहां उम्मीदवारों को लॉगिन डिटेल्स एंटर करने होंगे.
4.  सबमिट पर क्लिक करें और आपका रिजल्ट आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाई देगा.
5. रिजल्ट चेक करें और डाउनलोड करें.
6. आगे की जरूरत के लिए इसकी एक हार्ड कॉपी अपने पास रखें.

कक्षा 10 की सितंबर परीक्षा 25 सितंबर से शुरू होकर 3 अक्टूबर 2025 को खत्म हुई और कक्षा 12 की परीक्षा 25 सितंबर से शुरू होकर 18 अक्टूबर 2025 को खत्म हुई. कक्षा 10 और 12 दोनों की परीक्षाएं एक ही शिफ्ट में दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक आयोजित की गईं. अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवार HBSE की ऑफिशियल वेबसाइट देख सकते हैं.

