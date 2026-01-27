HBSE Date Sheet 2026: हरियाणा बोर्ड ने जारी की 10वीं-12वीं की डेटशीट, जानें किस दिन होगा किस सब्जेक्ट का एग्जाम

एजुकेशन

HBSE Date Sheet 2026

HBSE Date Sheet 2026: हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन (BSEH) ने 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं की डेट शीट ऑफिशियल तौर पर जारी कर दी है. इस डेट शीट में इस साल हरियाणा बोर्ड की वार्षिक परीक्षाओं में बैठने वाले छात्रों के लिए विषयवार परीक्षा तिथियां और समय विवरण दिया गया है. जारी टाइम टेबल के अनुसार कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षाएं 25 फरवरी 2026 बुधवार से शुरू होकर 1 अप्रैल 2026 बुधवार को खत्म होंगी. वहीं कक्षा 10 की परीक्षाएं 26 फरवरी 2026 गुरुवार से शुरू होकर 20 मार्च 2026 शुक्रवार को खत्म होंगी. ये परीक्षाएं राज्य के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर ऑफलाइन मोड में आयोजित की जाएंगी जिनमें से अधिकांश परीक्षाओं का समय दोपहर 12:30 बजे से 3:30 बजे के बीच होंगी.

HBSE Date Sheet 2026: हरियाणा बोर्ड परीक्षाओं से जुड़ी डिटेल्स

HBSE 2026 का ये टाइम टेबल रेगुलर स्टूडेंट्स क साथ-साथ HOS फ्रेश, री-अपीयर, कंपार्टमेंट, एडिशनल और इम्प्रूवमेंट जैसी विभिन्न कैटिगरी के स्टूडेंट्स पर भी लागू है. स्टूडेंट्स को यह सलाह दी जाती है कि वे बोर्ड द्वारा निर्धारित विषय कोड और परीक्षा के समय के बारे में अधिक जानकारी के लिए डेट शीट देखें.



HBSE Date Sheet 2026: कब होंगे हरियाणा बोर्ड 10वीं के एग्जाम?