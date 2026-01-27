FacebookTwitterYoutubeInstagram
400 करोड़ रुपये की लागत से होगा दिल्ली चिड़ियाघर का व्यापक पुनर्विकास, कायाकल्प की तैयारी तेज

मेनोपॉज़ से होता है दिमाग के टिशूज़ को नुकसान, बढ़ता है महिलाओं में डिमेंशिया का जोखिम, हैरान करेगा नया शोध

रोशनी और उम्मीद से भरे नाम आपके बेटे-बेटियों को देंगे अलग पहचान, बेबीज के मॉर्डन नेम की यहां देखें लिस्ट

टी20 वर्ल्ड कप 2026 में इन 5 दिग्गज खिलाड़ियों को दुनिया करेगी मिस, देखें लिस्ट में किन प्लेयर्स का नाम

IAS अफसर को नौकरी से कौन हटा सकता है? CM और PM के पास भी नहीं है ये अधिकार

दो देशों के लिए टी20 वर्ल्ड कप खेलने वाले खिलाड़ी, लिस्ट में चौंकाने वाले नाम शामिल

Homeएजुकेशन

एजुकेशन

HBSE Date Sheet 2026: हरियाणा बोर्ड ने जारी की 10वीं-12वीं की डेटशीट, जानें किस दिन होगा किस सब्जेक्ट का एग्जाम

HBSE Date Sheet 2026: हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन (BSEH) ने 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं की डेट शीट ऑफिशियल तौर पर जारी कर दी है. जानें डिटेल्स...

Latest News

जया पाण्डेय

Updated : Jan 27, 2026, 06:20 PM IST

HBSE Date Sheet 2026

HBSE Date Sheet 2026: हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन (BSEH) ने 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं की डेट शीट ऑफिशियल तौर पर जारी कर दी है. इस डेट शीट में इस साल हरियाणा बोर्ड की वार्षिक परीक्षाओं में बैठने वाले छात्रों के लिए विषयवार परीक्षा तिथियां और समय विवरण दिया गया है. जारी टाइम टेबल के अनुसार कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षाएं 25 फरवरी 2026 बुधवार से शुरू होकर 1 अप्रैल 2026 बुधवार को खत्म होंगी. वहीं कक्षा 10 की परीक्षाएं 26 फरवरी 2026 गुरुवार से शुरू होकर 20 मार्च 2026 शुक्रवार को खत्म होंगी. ये परीक्षाएं राज्य के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर ऑफलाइन मोड में आयोजित की जाएंगी जिनमें से अधिकांश परीक्षाओं का समय दोपहर 12:30 बजे से 3:30 बजे के बीच होंगी. 

HBSE Date Sheet 2026: हरियाणा बोर्ड परीक्षाओं से जुड़ी डिटेल्स

HBSE 2026 का ये टाइम टेबल रेगुलर स्टूडेंट्स क साथ-साथ HOS फ्रेश, री-अपीयर, कंपार्टमेंट, एडिशनल और इम्प्रूवमेंट जैसी विभिन्न कैटिगरी के स्टूडेंट्स पर भी लागू है. स्टूडेंट्स को यह सलाह दी जाती है कि वे बोर्ड द्वारा निर्धारित विषय कोड और परीक्षा के समय के बारे में अधिक जानकारी के लिए डेट शीट देखें. 

HBSE Date Sheet 2026: कब होंगे हरियाणा बोर्ड 10वीं के एग्जाम?

दिन तारीख विषय
गुरुवार 26 फरवरी, 2026 गणित (मानक / बुनियादी)
शनिवार 28 फरवरी, 2026 हिंदी
गुरुवार 5 मार्च, 2026 अंग्रेज़ी
शनिवार 7 मार्च, 2026 संस्कृत / उर्दू
गुरुवार 12 मार्च, 2026 विज्ञान
सोमवार 16 मार्च, 2026 सामाजिक विज्ञान
बुधवार 18 मार्च, 2026 पंजाबी / IT-ITES
शुक्रवार 20 मार्च, 2026 NSQF विषय

HBSE Date Sheet 2026: कब होंगे हरियाणा बोर्ड 12वीं के एग्जाम्स?

दिन तारीख विषय
बुधवार 25 फरवरी, 2026 अंग्रेजी कोर / अंग्रेजी ऐच्छिक
शुक्रवार 27 फरवरी, 2026 राजनीति विज्ञान
सोमवार 2 मार्च, 2026 भौतिकी / अर्थशास्त्र
मंगलवार 3 मार्च, 2026 व्यायाम शिक्षा
शुक्रवार 6 मार्च, 2026 इतिहास / जीवविज्ञान
सोमवार 9 मार्च, 2026 रसायन विज्ञान / लेखांकन / लोक प्रशासन
बुधवार 11 मार्च, 2026 कंप्यूटर विज्ञान / आईटी-आईटीईएस
गुरुवार 12 मार्च, 2026 कृषि / दर्शनशास्त्र
शुक्रवार 13 मार्च, 2026 समाज शास्त्र
मंगलवार 17 मार्च, 2026 अंक शास्त्र
बुधवार 18 मार्च, 2026 संस्कृत / उर्दू
गुरुवार 19 मार्च, 2026 गृह विज्ञान
शुक्रवार 20 मार्च, 2026 मनोविज्ञान
मंगलवार 24 मार्च, 2026 हिंदी कोर / हिंदी ऐच्छिक
शुक्रवार 27 मार्च, 2026 भूगोल
शनिवार 28 मार्च, 2026 बिजनेस स्टडीज
सोमवार 30 मार्च, 2026 पंजाबी / संस्कृत साहित्य
बुधवार 1 अप्रैल, 2026 NSQF विषय
बुधवार 1 अप्रैल, 2026 संस्कृत व्याकरण भाग-2

स्टूडेंट्स हरियाणा एजुकेशन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट bseh.org.in से कक्षा 10 और 12 की बोर्ड परीक्षाओं का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं. बोर्ड ने उम्मीदवारों को यह सलाह दी है कि वे भविष्य में इस्तेमाल के लिए इस डेटशीट की एक प्रिंटेड कॉपी डाउनलोड करके अपने पास सेव रख लें.

हरियाणा बोर्ड 10वीं की डेटशीट डाउनलोड करने का डायरेक्ट लिंक

हरियाणा बोर्ड 12वीं की डेटशीट डउनलोड करने का डायरेक्ट लिंक



टी20 वर्ल्ड कप 2026 में इन 5 दिग्गज खिलाड़ियों को दुनिया करेगी मिस, देखें लिस्ट में किन प्लेयर्स का नाम
IAS अफसर को नौकरी से कौन हटा सकता है? CM और PM के पास भी नहीं है ये अधिकार
दो देशों के लिए टी20 वर्ल्ड कप खेलने वाले खिलाड़ी, लिस्ट में चौंकाने वाले नाम शामिल
T20I में सबसे बड़ा रन चेज करने वाली 10 टीमें, लिस्ट देख आंखों पर नहीं होगा यकीन
एक बेटी पूर्व जन्म का कार्मिक बंधन लेकर आती है, लेकिन ज्यादा बेटियां मां के लिए ले कर आती हैं ये खास संदेश
फरवरी में इन 6 राशियों की किस्मत लेने वाली है यू-टर्न, बिना मांगें पूरी होंगी मनचाही मुरादें
कुंडली दोष हो या मन की अशांति दूर कर देंगे 9 ग्रहों के ये मंत्र, जाप और सुनने मात्र से कर देंगे हील
Numerology: जन्म तारीख से जानें क्या है आपका 'लव पैटर्न', रिलेशनशिप में सबसे बड़ी कमजोरी और स्ट्रेंथ
शादी के बाद जिम्मेदा​रियों से दूर भागते हैं इन तारीखों में जन्मे लोग, जीवनभर महसूस करते हैं घुटन
शाम के समय भूलकर भी दान नहीं करनी चाहिए ये 3 सफेद चीजें, कभी पीछा नहीं छोड़ती गरीबी
