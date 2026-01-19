HBSE Class 10, 12 Exam Dates Sheet: हरियाणा बोर्ड की 10वीं-12वीं का टाइम टेबल कब आएगा? जानें Expected Date

एजुकेशन
HBSE Class 10, 12 Exam Dates Sheet: हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन (HBSE) की कक्षा 10 और 12 की बोर्ड परीक्षाओं का टाइम टेबल जल्द ही ऑफिशियल वेबसाइट bseh.org.in पर जारी होने की उम्मीद है. बोर्ड हर साल सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी स्टूडेंट्स के लिए ये परीक्षाएं पेन और पेपर मोड में आयोजित करता है. एक बार डेटशीट जारी होने के बाद स्टूडेंट्स खुद ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर या फिर अपने स्कूल से संपर्क करना डेटशीट पा सकते हैं.
हरियाणा बोर्ड की डेटशीट पीडीएफ फॉर्मेट में जारी होगी. इसमें कक्षा 10 और कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षाओं के लिए सब्जेक्ट वाइज परीक्षा की तारीख और प्रत्येक परीक्षा के समय के डिटेल्स दिए गए होंगे. इसके अलावा स्टूडेंट्स के लिए परीक्षा संबंधी सामान्य निर्देश और रिपोर्टिंग समय की जानकारी दी गई होगी.
जो स्टूडेंट्स 2026 में 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में शामिल होने वाले हैं, वे नीचे बताए गए स्टेप्स से अपनी डेटशीट चेक और डाउनलोड कर पाएंगे-
अपनी बोर्ड परीक्षाओं की डेटशीट डाउनलोड करने के बाद स्टूडेंट्स को भविष्य के लिए और परीक्षा की योजना बनाने के लिए इस टाइम टेबल को अपने पास सेव करके रख लेना चाहिए और उसका प्रिंटआउट निकाल लेना चाहिए.
जब स्टूडेंट्स को अपनी बोर्ड परीक्षाओं की डेटशीट उपलब्ध हो जाए तो उन्हें सब्जेक्ट वाइज इसको ठीक ढंग से रिव्यू कर लेना चाहिए. इसके बाद आने वाली परीक्षाओं के हिसाब से अपना स्टडी और रिवीजन प्लान बनाएं. आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए शुरुआत में कमजोर विषयों पर फोकस करें और परीक्षा की तारीखों के मुताबिक एक स्टडी प्लान बना लें. इन छोटी-छोटी चीजों को फॉलो करके स्टूडेंट्स कक्षा 10 और कक्षा 12 दोनों की बोर्ड परीक्षाओं में अपना बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे.
