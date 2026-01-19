FacebookTwitterYoutubeInstagram
सुरक्षाबलों ने आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया, किश्तवाड़ के जंगलों में आतंकी ठिकाना मिला, J&K के किश्तवाड़ में आतंकी ठिकाना मिला

IBPS RRB Clerk Prelims Result 2025: आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क प्रीलिम्स का रिजल्ट कब? नोट कर लीजिए तारीख

बिखर गया सपा नेता मुलायम सिंह का परिवार! बेटे प्रतीक यादव ने पत्नी अपर्णा यादव को तलाक देने का किया ऐलान

अन्न-जल का त्याग कर धरने पर बैठे स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद, आगे की रणनीति आज करेंगे बात

OTT Trending: 2025 की वो फ्लॉप सस्पेंस थ्रिलर, जो 2026 में कर रही ट्रेंड; IMDb पर भी मिली 9+ की तगड़ी रेटिंग

Gemstone: इन 3 तारीखों पर जन्मे लोगों के लिए सबसे बेहतरीन है पुखराज, भूलकर भी न करें ये गलतियां

Upcoming Web Series: फुलेरा में फिर बैठेगी 'पंचायत', शाहिद का दिखेगा 'फर्जी' रूप, 2026 में इन 6 वेब सीरीज के आएंगे नए सीजन

एजुकेशन

HBSE Class 10, 12 Exam Dates Sheet: हरियाणा बोर्ड की 10वीं-12वीं का टाइम टेबल कब आएगा? जानें Expected Date

HBSE Class 10, 12 Exam Dates Sheet: HBSE की कक्षा 10 और 12 की बोर्ड परीक्षाओं का टाइम टेबल जल्द ही ऑफिशियल वेबसाइट bseh.org.in पर जारी होने की उम्मीद है. जानें डिटेल्स...

जया पाण्डेय

Updated : Jan 19, 2026, 12:02 PM IST

HBSE Class 10, 12 Exam Dates Sheet: हरियाणा बोर्ड की 10वीं-12वीं का टाइम टेबल कब आएगा? जानें Expected Date

HBSE Class 10, 12 Exam Dates Sheet

HBSE Class 10, 12 Exam Dates Sheet: हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन (HBSE) की कक्षा 10 और 12 की बोर्ड परीक्षाओं का टाइम टेबल जल्द ही ऑफिशियल वेबसाइट bseh.org.in पर जारी होने की उम्मीद है. बोर्ड हर साल सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी स्टूडेंट्स के लिए ये परीक्षाएं पेन और पेपर मोड में आयोजित करता है. एक बार डेटशीट जारी होने के बाद स्टूडेंट्स खुद ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर या फिर अपने स्कूल से संपर्क करना डेटशीट पा सकते हैं.

HBSE Class 10, 12 Exam Dates Sheet: डेट शीट में क्या-क्या शामिल होगा?

हरियाणा बोर्ड की डेटशीट पीडीएफ फॉर्मेट में जारी होगी. इसमें कक्षा 10 और कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षाओं के लिए सब्जेक्ट वाइज परीक्षा की तारीख और प्रत्येक परीक्षा के समय के डिटेल्स दिए गए होंगे. इसके अलावा स्टूडेंट्स के लिए परीक्षा संबंधी सामान्य निर्देश और रिपोर्टिंग समय की जानकारी दी गई होगी.

HBSE Class 10, 12 Exam Dates Sheet: कैसे डाउनलोड कर पाएंगे डेटशीट?

जो स्टूडेंट्स 2026 में 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में शामिल होने वाले हैं, वे नीचे बताए गए स्टेप्स से अपनी डेटशीट चेक और डाउनलोड कर पाएंगे-

  • HBSE की ऑफिशियल वेबसाइट bseh.org.in पर जाएं.
  • होमपेज पर 'Announcement' या 'Date Sheet' सेक्शन पर जाएं.
  • कक्षा 10/कक्षा 12 के लिए HBSE 2026 Date Sheet वाला लिंक ढूंढें और उसपर क्लिक करें.
  • अपने डेट शीट का पीडीएफ डाउनलोड करें और परीक्षा की तारीख और दूसरे डिटेल्स चेक करें.

अपनी बोर्ड परीक्षाओं की डेटशीट डाउनलोड करने के बाद स्टूडेंट्स को भविष्य के लिए और परीक्षा की योजना बनाने के लिए इस टाइम टेबल को अपने पास सेव करके रख लेना चाहिए और उसका प्रिंटआउट निकाल लेना चाहिए.

HBSE Class 10, 12 Exam Dates Sheet: स्टूडेंट्स के लिए सुझाव

जब स्टूडेंट्स को अपनी बोर्ड परीक्षाओं की डेटशीट उपलब्ध हो जाए तो उन्हें सब्जेक्ट वाइज इसको ठीक ढंग से रिव्यू कर लेना चाहिए. इसके बाद आने वाली परीक्षाओं के हिसाब से अपना स्टडी और रिवीजन प्लान बनाएं. आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए शुरुआत में कमजोर विषयों पर फोकस करें और परीक्षा की तारीखों के मुताबिक एक स्टडी प्लान बना लें. इन छोटी-छोटी चीजों को फॉलो करके स्टूडेंट्स  कक्षा 10 और कक्षा 12 दोनों की बोर्ड परीक्षाओं में अपना बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

 

