Add DNA as a Preferred Source
FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
Headlines

हार के बाद अब गाली-गलौच पर उतरे पाकिस्तानी.... नेशनल टीवी पर मोहम्मद यूसुफ ने कप्तान सूर्या को कहे अपशब्द

HBSE Admit Card 2025: हरियाणा बोर्ड ने जारी किया सितंबर परीक्षाओं का एडमिट कार्ड, bseh.org.in से यूं करें डाउनलोड

रूस के युद्धाभ्यास से क्यों टेंशन में आया है यूरोप? मामले पर क्या रहेगा NATO का हिसाब किताब?

Most Expensive Coffee: कितनी है ‘दुनिया की सबसे महंगी कॉफी’ की कीमत? बनाने का तरीका जान पकड़ लेंगे माथा

क्या कुकी समुदाय के लिए अलग केंद्रशासित प्रदेश ही है मणिपुर समस्या का समाधान?

देहरादून जल सैलाब की ऐसी भयानक तस्वीर, मदद के लिए चीखते रहे लोग, नदी में तिनके की तरह वह गया ट्रैक्टर, देखें Video

Shardiya Navratri 2025: नवरात्रि की शुरुआत के साथ चमक जाएगी इन राशियों के जातकों की किस्मत, मिलेगा 9 देवियों का आशीर्वाद

TET की अनिवार्यता को लेकर सुप्रीम कोर्ट का रुख बदलवाने की कोशिश में योगी सरकार, जल्द दायर होगी समीक्षा याचिका

यूपी में पिछले 5 साल के सभी E-Challan होंगे माफ, 13 लाख वाहन मालिकों को मिली बड़ी राहत

Numerology: इन मूलांक वालों के लिए नौकरी नहीं, बिजनेस है बेस्ट, कम समय में खड़ा कर लेते हैं अंबानी जैसा अंपायर

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
हार के बाद अब गाली-गलौच पर उतरे पाकिस्तानी.... नेशनल टीवी पर मोहम्मद यूसुफ ने कप्तान सूर्या को कहे अपशब्द

हार के बाद अब गाली-गलौच पर उतरे पाकिस्तानी.... नेशनल टीवी पर मोहम्मद यूसुफ ने कप्तान सूर्या को कहे अपशब्द

HBSE Admit Card 2025: हरियाणा बोर्ड ने जारी किया सितंबर परीक्षाओं का एडमिट कार्ड, bseh.org.in से यूं करें डाउनलोड

हरियाणा बोर्ड ने जारी किया सितंबर परीक्षाओं का एडमिट कार्ड, bseh.org.in से यूं करें डाउनलोड

रूस के युद्धाभ्यास से क्यों टेंशन में आया है यूरोप? मामले पर क्या रहेगा NATO का हिसाब किताब?

रूस के युद्धाभ्यास से क्यों टेंशन में आया है यूरोप? मामले पर क्या रहेगा NATO का हिसाब किताब?

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
Most Expensive Coffee: कितनी है ‘दुनिया की सबसे महंगी कॉफी’ की कीमत? बनाने का तरीका जान पकड़ लेंगे माथा

Most Expensive Coffee: कितनी है ‘दुनिया की सबसे महंगी कॉफी’ की कीमत? बनाने का तरीका जान पकड़ लेंगे माथा

Numerology: इन मूलांक वालों के लिए नौकरी नहीं, बिजनेस है बेस्ट, कम समय में खड़ा कर लेते हैं अंबानी जैसा अंपायर

इन मूलांक वालों के लिए नौकरी नहीं, बिजनेस है बेस्ट, कम समय में खड़ा कर लेते हैं अंबानी जैसा अंपायर

बिहार के CM नीतीश कुमार के पास हैं कौन-कौन सी डिग्रियां? पॉलिटिक्स में एंट्री से पहले यहां करते थे सरकारी नौकरी

बिहार के CM नीतीश कुमार के पास हैं कौन-कौन सी डिग्रियां? पॉलिटिक्स में एंट्री से पहले यहां करते थे सरकारी नौकरी

Homeएजुकेशन

एजुकेशन

HBSE Admit Card 2025: हरियाणा बोर्ड ने जारी किया सितंबर परीक्षाओं का एडमिट कार्ड, bseh.org.in से यूं करें डाउनलोड

HBSE Admit Card 2025: हरियाणा स्कूल एजुकेशन बोर्ड ने सितंबर 2025 की परीक्षाओं के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं. यहां क्लिक करके डाउनलोड करके हॉल टिकट...

Latest News

जया पाण्डेय

Updated : Sep 16, 2025, 05:35 PM IST

HBSE Admit Card 2025: हरियाणा बोर्ड ने जारी किया सितंबर परीक्षाओं का एडमिट कार्ड, bseh.org.in से यूं करें डाउनलोड

HBSE Admit Card 2025

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

HBSE Admit Card 2025: हरियाणा स्कूल एजुकेशन बोर्ड ने सितंबर 2025 की परीक्षाओं के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं. रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स HBSE की ऑफिशियल वेबसाइट bseh.org.in से अपना हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं. 

ये एडमिट कार्ड माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक (रेगुलर और ओपन स्कूल) के उन परीक्षार्थियों के लिए हैं जो कम्पार्टमेंट, री-अपीयर, एक्स्ट्रा सब्जेक्ट, मर्सी चांस और अंक सुधार परीक्षा में शामिल हो रहे हैं. इनमें डीएलएड (प्राथमिक शिक्षा में डिप्लोमा) के प्रथम और द्वितीय वर्ष के नियमित, री-अपीयर और मर्सी चांस वाले छात्र भी शामिल हैं.

माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक परीक्षाएं 25 सितंबर से 18 अक्टूबर 2025 तक दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक आयोजित की जाएंगी. हरियाणा बोर्ड के अनुसार लगभग 44,575 उम्मीदवारों ने परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है, जिनमें से 28,523 पुरुष और 16,052 महिला उम्मीदवार हैं. माध्यमिक (नियमित) परीक्षा के लिए कुल 5,542 उम्मीदवार, वरिष्ठ माध्यमिक स्तर पर नियमित परीक्षा के लिए 4,338 उम्मीदवार, माध्यमिक स्तर पर रेगुलर परीक्षा के लिए 14,954 उम्मीदवार और ओपन स्कूल परीक्षा में वरिष्ठ माध्यमिक स्तर पर 19,741 उम्मीदवार हैं.

यह भी पढ़ें- क्या है 'गुत्थी' सुनील ग्रोवर की पत्नी आरती का Profession? पति से कम नहीं है रुतबा, कैमरे से दूर जीती हैं सादा जीवन

डीएलएड प्रथम और द्वितीय वर्ष की परीक्षाएं 25 सितंबर से 21 अक्टूबर 2025 के बीच दोपहर के सत्र में आयोजित की जाएंगी. शिक्षक भर्ती परीक्षा में लगभग 23,569 छात्र-शिक्षक शामिल होंगे, जिनमें 15,480 महिलाएं और 8,089 पुरुष शामिल हैं. जिन दिव्यांग छात्रों को लेखक की आवश्यकता है, उन्हें परीक्षा से कम से कम दो दिन पहले परीक्षा केंद्र अधीक्षक को चिकित्सा प्रमाण और लेखक का विवरण प्रस्तुत करना होगा. लेखक उम्मीदवार से कम उम्र का होना चाहिए और कक्षा 12 से अधिक पास नहीं होना चाहिए.

HBSE Admit Card 2025 डाउनलोड करने के स्टेप्स-

स्टूडेंट्स अपना हरियाणा बोर्ड का एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए इन आसान से स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं-
- HBSE की ऑफिशियल वेबसाइट bseh.org.in पर जाएं.
- HBSE Admit Card 2025 for September Exam के लिंक पर क्लिक करें.
- अपना रोल नंबर/रजिस्ट्रेशन नंबर और नाम एंटर करें.
- सबमिट बटन पर क्लिक करें. 
- इसके बाद आपका एडमिट कार्ड आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाई देगा.
- इसे डाउनलोड करें और भविष्य में इस्तेमाल के लिए इसका प्रिंट आउट लेना न भूलें.

यहां क्लिक कर डाउनलोड करें HBSE Admit Card 2025

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Ravivar Ke Upay: सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के दिन अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', Rajkummar Rao-Shraddha Kapoor ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', राजकुमार राव-श्रद्धा कपूर ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच 
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच
'जो अतीक अहमद से डरते थे अब हमसे डरेंगे', जानिए क्या है हमलावरों का मंसूबा, परीक्षा की तैयारी से हत्यारे कैसे बने?
'जो अतीक से डरते थे अब हमसे डरेंगे', हैरान कर देगा हमलावरों का मंसूबा
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Most Expensive Coffee: कितनी है ‘दुनिया की सबसे महंगी कॉफी’ की कीमत? बनाने का तरीका जान पकड़ लेंगे माथा
Most Expensive Coffee: कितनी है ‘दुनिया की सबसे महंगी कॉफी’ की कीमत? बनाने का तरीका जान पकड़ लेंगे माथा
Numerology: इन मूलांक वालों के लिए नौकरी नहीं, बिजनेस है बेस्ट, कम समय में खड़ा कर लेते हैं अंबानी जैसा अंपायर
इन मूलांक वालों के लिए नौकरी नहीं, बिजनेस है बेस्ट, कम समय में खड़ा कर लेते हैं अंबानी जैसा अंपायर
बिहार के CM नीतीश कुमार के पास हैं कौन-कौन सी डिग्रियां? पॉलिटिक्स में एंट्री से पहले यहां करते थे सरकारी नौकरी
बिहार के CM नीतीश कुमार के पास हैं कौन-कौन सी डिग्रियां? पॉलिटिक्स में एंट्री से पहले यहां करते थे सरकारी नौकरी
क्या होता है HCG? प्रेगनेंसी टेस्ट में पुरुष का रिजल्ट आए पॉजिटिव, तो ये हो सकता है खतरे का संकेत! 
क्या होता है HCG? प्रेगनेंसी टेस्ट में पुरुष का रिजल्ट आए पॉजिटिव, तो ये हो सकता है खतरे का संकेत!
धोखे की दुनिया के खिलाड़ी हैं ये 5 जानवर, चकमा देने में होते हैं उस्ताद
धोखे की दुनिया के खिलाड़ी हैं ये 5 जानवर, चकमा देने में होते हैं उस्ताद
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
MORE