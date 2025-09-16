HBSE Admit Card 2025: हरियाणा बोर्ड ने जारी किया सितंबर परीक्षाओं का एडमिट कार्ड, bseh.org.in से यूं करें डाउनलोड

HBSE Admit Card 2025: हरियाणा स्कूल एजुकेशन बोर्ड ने सितंबर 2025 की परीक्षाओं के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं. यहां क्लिक करके डाउनलोड करके हॉल टिकट...

HBSE Admit Card 2025: हरियाणा स्कूल एजुकेशन बोर्ड ने सितंबर 2025 की परीक्षाओं के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं. रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स HBSE की ऑफिशियल वेबसाइट bseh.org.in से अपना हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं.

ये एडमिट कार्ड माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक (रेगुलर और ओपन स्कूल) के उन परीक्षार्थियों के लिए हैं जो कम्पार्टमेंट, री-अपीयर, एक्स्ट्रा सब्जेक्ट, मर्सी चांस और अंक सुधार परीक्षा में शामिल हो रहे हैं. इनमें डीएलएड (प्राथमिक शिक्षा में डिप्लोमा) के प्रथम और द्वितीय वर्ष के नियमित, री-अपीयर और मर्सी चांस वाले छात्र भी शामिल हैं.

माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक परीक्षाएं 25 सितंबर से 18 अक्टूबर 2025 तक दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक आयोजित की जाएंगी. हरियाणा बोर्ड के अनुसार लगभग 44,575 उम्मीदवारों ने परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है, जिनमें से 28,523 पुरुष और 16,052 महिला उम्मीदवार हैं. माध्यमिक (नियमित) परीक्षा के लिए कुल 5,542 उम्मीदवार, वरिष्ठ माध्यमिक स्तर पर नियमित परीक्षा के लिए 4,338 उम्मीदवार, माध्यमिक स्तर पर रेगुलर परीक्षा के लिए 14,954 उम्मीदवार और ओपन स्कूल परीक्षा में वरिष्ठ माध्यमिक स्तर पर 19,741 उम्मीदवार हैं.

डीएलएड प्रथम और द्वितीय वर्ष की परीक्षाएं 25 सितंबर से 21 अक्टूबर 2025 के बीच दोपहर के सत्र में आयोजित की जाएंगी. शिक्षक भर्ती परीक्षा में लगभग 23,569 छात्र-शिक्षक शामिल होंगे, जिनमें 15,480 महिलाएं और 8,089 पुरुष शामिल हैं. जिन दिव्यांग छात्रों को लेखक की आवश्यकता है, उन्हें परीक्षा से कम से कम दो दिन पहले परीक्षा केंद्र अधीक्षक को चिकित्सा प्रमाण और लेखक का विवरण प्रस्तुत करना होगा. लेखक उम्मीदवार से कम उम्र का होना चाहिए और कक्षा 12 से अधिक पास नहीं होना चाहिए.

HBSE Admit Card 2025 डाउनलोड करने के स्टेप्स-

स्टूडेंट्स अपना हरियाणा बोर्ड का एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए इन आसान से स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं-

- HBSE की ऑफिशियल वेबसाइट bseh.org.in पर जाएं.

- HBSE Admit Card 2025 for September Exam के लिंक पर क्लिक करें.

- अपना रोल नंबर/रजिस्ट्रेशन नंबर और नाम एंटर करें.

- सबमिट बटन पर क्लिक करें.

- इसके बाद आपका एडमिट कार्ड आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाई देगा.

- इसे डाउनलोड करें और भविष्य में इस्तेमाल के लिए इसका प्रिंट आउट लेना न भूलें.

यहां क्लिक कर डाउनलोड करें HBSE Admit Card 2025

