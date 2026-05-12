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HBSE 12th Topper 2026: मिलिए हरियाणा बोर्ड की टॉपर लड़कियों से, जानें कितने नंबर लाकर दीपिका ने मारी बाजी

Haryana Board 12th Toppers List 2026: हरियाणा बोर्ड इंटरमीडिएट की परीक्षा में रेवाड़ी के विवेकानंद विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल की दीपिका ने टॉप किया है, जानें उन्हें 500 में से कितने नंबर मिले...

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Jaya Pandey

Updated : May 12, 2026, 05:42 PM IST

HBSE 12th Topper 2026: मिलिए हरियाणा बोर्ड की टॉपर लड़कियों से, जानें कितने नंबर लाकर दीपिका ने मारी बाजी

Haryana Board 12th Topper 2026 Deepika (Image: Social Media)

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HBSE 12th Topper 2026: हरियाणा स्कूल एजुकेशन बोर्ड ने इंटरमीडिएट के नतीजे जारी कर दिए हैं. हर बार की तरह इस बार भी लड़कियों ने परचम लहराया है. जहां लड़कियों का पास परसेंट लड़कों से अधिक है, वहीं टॉप 4 रैंक होल्डर्स भी लड़कियां ही हैं. इस साल हरियाणा बोर्ड की इंटरमीडिएट की परीक्षा में कुल 242,856 स्टूडेंट्स बैठे थे जिनमें से 2,05,618 स्टूडेंट्स पास हुए. वहीं 10,498 स्टूडेंट्स इस परीक्षा में फेल हुए. सीनियर सेकेंडरी एग्जाम में कुल 84.67 प्रतिशत स्टूडेंट्स पास हुए.

हरियाणा बोर्ड के आंकड़ों में एक बार फिर लड़कियों ने लड़कों से बेहतर प्रदर्शन किया है. लड़कों का पास प्रतिशत 81.45 रहा, जबकि लड़कियों का पास परसेंट 87.97 प्रतिशत रहा. शहरी स्टूडेंट्स के मामले में ग्रामीण क्षेत्रों के स्टूडेंट्स ने ज्यादा बेहतर प्रदर्शन किया. जहां 84.98 प्रतिशत गांव के स्टूडेंट्स पास हुए, वहीं शहरी स्टूडेंट्स का पास परसेंट 83.91 रहा.

HBSE 12th Topper 2026: हरियाणा बोर्ड टॉपर लिस्ट

 हरियाणा बोर्ड इंटर में रेवाड़ी के विवेकानंद विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल की दीपिका ने टॉप किया. उन्हें 500 में से 499 मार्क्स मिले. दूसरे नंबर पर रोहतक के विश्वारा कन्या गुरुकुल की उदिता रहीं जिन्हें 498 मार्क्स मिले. थर्ड रैंक होल्डर जींद के शिक्षा भारती ग्लोबल स्कूल की योगिता और ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल की मुस्कान रहीं. दोनों को ही 497 नंबर मिले.

HBSE 12th Topper 2026: कब तक कर सकेंगे रि-चेकिंग के लिए अप्लाई?  

हरियाणा बोर्ड ने स्टूडेंट्स को जानकारी दी है कि रिचेकिंग और रिवैल्यूएशन की प्रकिया रिजल्ट जारी होने के 20 दिनों तक खुली रहेगी. जो स्टूडेंट्स अपने नंबरों से संतुष्ट नहीं हैं, वे ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. हरियाणा बोर्ड जल्द ही कंपार्टमेंट एग्जाम, ओरिजनल मार्कशीट और सर्टिफिकेट से जुड़ी डिटेल्स आने वाले दिनों में जारी कर सकता है.

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