Haryana Police Notification 2026: हरियाणा में पुलिस कांस्टेबल की बंपर वैकेंसी, यहां जानें सारी डिटेल्स

HSSC ने हरियाणा पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2026 के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. उम्मीदवार हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर कुल 5500 वैकेंसी के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. जानें डिटेल्स...

जया पाण्डेय

Updated : Jan 01, 2026, 10:57 AM IST

Haryana Police Notification 2026: अगर आप पुलिस सेवा में शामिल होने का सपना देख रहे हैं तो हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग आपके लिए सुनहरा मौका लाया है. HSSC ने हरियाणा पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2026 के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. उम्मीदवार हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर कुल 5500 वैकेंसी के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. 

यह भर्ती पुरुष, महिला और सरकारी रेलवे पुलिस (GRP) कांस्टेबलों के लिए खुली है. पात्रता के लिए आपको एचएसएससी सीईटी पास करना होगा. इस प्रक्रिया में लिखित परीक्षा, फिजिकल टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जाम होगा. 

Haryana Police Notification 2026: वैकेंसी डिटेल्स और योग्यता मानदंड

इस वैकेंसी में 4500 पुरुष कांस्टेबल, 600 महिला कांस्टेबल और 400 जीआरपी कांस्टेबल के पदों पर भर्तियां की जानी है. उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन के लिए 12वीं पास होना जरूरी है और साथ ही एचएसएससी सीईटी परीक्षा भी पास होनी जरूरी है. उम्मीदवार 11 जनवरी 2026 से इन पदों के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और आवेदन की आखिरी तारीख 25 जनवरी 2026 है.

इन पदों पर आवेदन करने के लिए  सामान्य, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस और पीडब्ल्यूडी सहित सभी कैटिगरी के लिए आवेदन शुल्क निशुल्क है. 

Haryana Police Notification 2026: कैसे करें अप्लाई?

उम्मीदवार आवेदन करने के लिए नीचे बताए गए स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं- 
1. ऑफिशियल नोटिफिकेशन में अपनी योग्यता की जांच करें.
2. एचएसएससी वेबसाइट पर Apply online लिंक पर क्लिक करें.
3. फॉर्म भरें और जरूरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें.
4. आवेदन जमा करें और अपने लिए एक कॉपी प्रिंट कर लें.

यहां से करें अप्लाई

अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं.

