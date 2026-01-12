FacebookTwitterYoutubeInstagram
एजुकेशन

Haryana Police Vacancy 2026: हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने 5500 पुलिस कांस्टेबलों की भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है. यहां जानें इससे जुड़ी सारी डिटेल्स...

Latest News

जया पाण्डेय

Updated : Jan 12, 2026, 12:46 PM IST

Haryana Police में कांस्टेबल के 5500 पदों पर निकली भर्तियां, जानें इस वैकेंसी से जुड़ी सारी डिटेल्स

Haryana Police

Haryana Police Vacancy 2026: अगर आप हरियाणा में पुलिस कांस्टेबल बनने का सपना देख रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है. हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने 5500 पुलिस कांस्टेबलों की भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है. 12वीं पास इच्छुक उम्मीदवार आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट hssc.gov.in पर जाकर इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. 

Haryana Police Vacancy 2026: कितने पदों पर हो रहीं भर्तियां?

इस भर्ती प्रक्रिया के तहत कुल 5500 पदों पर भर्तियां की जानी हैं.  इसमें पुरुष कांस्टेबल (जनरल ड्यूटी) के लिए 4500 पद, महिला कांस्टेबल (जनरल ड्यूटी) के लिए 600 पद और गवर्नमेंट रेलवे पुलिस (GRP) में पुरुष कांस्टेबलों के लिए 400 पद शामिल हैं. 

Haryana Police Vacancy 2026: अहम तारीखें

ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू होने की तारीख- 11 जनवरी 2026
ऑनलाइन आवेदन करने की आखिरी तारीख- 25 जनवरी 2026

Haryana Police Vacancy 2026: आवेदन शुल्क

इन पदों के लिए आवेदन करने हेतु कोई शुल्क नहीं है जिससे सभी पात्र उम्मीदवारों के लिए यह सुलभ हो जाता है. अधिकारियों ने आवेदकों को सलाह दी है कि वे वेबसाइट पर बिजी सर्वर से बचने या तकनीकी समस्याओं से बचने के लिए आखिरी तारीख से पहले ही अपना रजिस्ट्रेशन पूरा कर लें. 

Haryana Police Vacancy 2026: पात्रता मानदंड

उम्मीदवारों को पात्रता की सभी शर्तों को ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे इन्हें पूरा करते है-
1. शैक्षणिक योग्यता:
उम्मीदवारों के मान्यताप्राप्त बोर्ड से 12वीं या इंटरमीडिएट की परीक्षा पास होना अनिवार्य है. इसके अलावा उन्हें 10वीं या मैट्रैकि स्तर पर हिंदी या संस्कृत विषय को पढ़ा होना जरूरी है. 

2. आयु सीमा (25 जनवरी, 2026 तक):
जनरल कैटिगरी के उम्मीदवारों की आयु 18 से 25 साल के बीच होनी चाहिए. वहीं आरक्षित कैटिगरी (एससी/बीसी/ईडब्ल्यूएस) के उम्मीदवारों को हरियाणा सरकार के मौजूदा नियमों के अनुसार ऊपरी आयु सीमा में छूट भी दी जाएगी.

Haryana Police Vacancy 2026: कैसे होगा उम्मीदवारों का चयन?

उम्मीदवारों को एक कठोर बहु-चरणीय प्रक्रिया की कसौटी पर परखा जाएगा. सबसे पहले कॉमन एलिजिबिलटी टेस्ट (CET)  होगा जिसमें उम्मीदवारों का शुरुआती सिलेक्शन हरियाणा सीईटी में उम्मीदवार के स्कोर के आधार पर किया जाएगा. इसके बाद फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट (PMT) और फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट (PST) होगा. इसमें योग्य उम्मीदवारों की शारीरिक मानकों (ऊंचाई, छाती) और सहनशक्ति परीक्षणों के लिए जांच की जाएगी. आखिर में नॉलेज टेस्ट होगा जिसमें उनके सामान्य ज्ञान और योग्यता का आकलन करने के लिए एक लिखित परीक्षा होगी. 

Haryana Police Vacancy 2026: अनिवार्य शारीरिक योग्यता

इस पद के लिए शारीरिक फिटनेस सर्वोपरि है. दौड़ संबंधी मानकों में पुरुष उम्मीदवारों को 2.5 किलोमीटर की दौड़ 12 मिनट के भीतर पूरी करनी होगी. वहीं महिला उम्मीदवारों को 1 किलोमीटर की दौड़ 6 मिनट के भीतर पूरी करनी होगी.  उम्मीदवारों को इन जरूरतों को पूरा करने के लिए तुरंत अपनी फिजिकल ट्रेनिंग शुरू करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है.

हरियाणा पुलिस में नौकरी को काफी सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है. यह समाज की सेवा करने का एक अनूठा मौका देता है. अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल नोटिफिकेशन को पढ़ें.

