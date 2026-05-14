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HBSE 10th Result 2026: हरियाणा बोर्ड ने जारी किया हाईस्कूल का रिजल्ट, 89.60% स्टूडेंट्स ने पास की परीक्षा

Haryana Board HBSE Class 10th Result 2026: हरियाणा स्कूल एजुकेशन बोर्ड के चेयरमैन डॉ. पवन कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हरियाणा बोर्ड हाईस्कूल के नतीजों का ऐलान कर दिया है, नीचे बताए गए आसान तरीके से आप अपने नतीजे चेक और डाउनलोड कर सकते हैं...

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Jaya Pandey

Updated : May 14, 2026, 01:22 PM IST

HBSE 10th Result 2026: हरियाणा बोर्ड ने जारी किया हाईस्कूल का रिजल्ट, 89.60% स्टूडेंट्स ने पास की परीक्षा

HBSE 10th Result 2026 (Image Credit: Official Website Screengrab)

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HBSE 10th Result 2026: हरियाणा स्कूल एजुकेशन बोर्ड ने दसवीं कक्षा के नतीजे जारी कर दिए हैं. बोर्ड के चेयरमेन डॉ. पवन कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से रिजल्ट को जारी किया. इस साल हरियाणा बोर्ड की हाईस्कूल की परीक्षा में 89.60 प्रतिशत स्टूडेंट्स पास हुए. अब जो स्टूडेंट्स हरियाणा बोर्ड की हाईस्कूल परीक्षा में शामिल हुए थे, वे ऑफिशियल वेबसाइट bseh.org.in पर जाकर अपना स्कोरकार्ड चेक कर सकते हैं. हरियाणा बोर्ड ने 26 फरवरी से 20 मार्च 2026 तक कक्षा 10 की थ्योरी परीक्षाएं आयोजित की थीं. राज्य भर के सभी परीक्षा केंद्रों पर ये परीक्षाएं दोपहर 12:30 बजे से 3:30 बजे तक एक ही शिफ्ट में आयोजित की गई थीं.

HBSE 10th Result 2026: हरियाणा बोर्ड हाईस्कूल की टॉपर्स से मिलिए

भिवानी के मिरान गांव की दीपिका ने हरियाणा बोर्ड की हाईस्कूल परीक्षा में टॉप किया है. आदर्श सीनियर सेकेंडरी स्कूल की स्टूडेंट दीपिका को 500 में से 499 नंबर मिले हैं.  इसके बाद चार स्टूडेंट्स दूसरे स्थान पर हैं जिसमें चरखी दादरी के रौनक, हिसार के पूठी गांव की खुशी, हिसार के अंतु और महेंद्रगढ़ के दीपांशु शामिल हैं. प्राइवेट स्कूलों के स्टूडेंट्स ने सरकारी स्कूलों के स्टूडेंट्स से बढ़िया प्रदर्शन किया है. आंकड़ों के मुताबिक प्राइवेट स्कूलों के  92.45% स्टूडेंट्स पास हुए जबकि सरकारी स्कूलों के 87.23% स्टूडेंट्स पास हुए.

हरियाणा बोर्ड ने लिखित परीक्षा शुरू करने से पहले प्रैक्टिकल परीक्षाएं और इंटरनल असेसमेंट एग्जाम्स आयोजित किए थे. इस साल हरियाणा बोर्ड की हाईस्कूल की परीक्षा में  लगभग 2.71 लाख से 2.78 लाख स्टूडेंट्स शामिल हुए थे. इसमें रेगुलर स्टूडेंट्स, प्राइवेट स्टूडेंट और ओपन स्कूल के स्टूडेंट्स शामिल हैं. हरियाणा के 22 जिलों के लगभग 75 केंद्रों पर एचबीएसई कक्षा 10 की आंसर शीट का मूल्यांकन किया गया था.

HBSE 10th Result 2026: कैसे चेक करें हरियाणा बोर्ड हाईस्कूल के नतीजे?

हरियाणा बोर्ड हाईस्कूल के नतीजे चेक और डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवार नीचे बताए गए आसान से स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं-
1: हरियाणा बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट bseh.org.in पर जाएं.
2: होमपेज पर जाकर HBSE Secondary Examination Result 2026 के लिंक पर क्लिक करें.
3: अपने रोल नंबर और जन्मतिथि जैसी जरूरी लॉगइन डिटेल्स एंटर करें.
4: अपना रिजल्ट चेक करने के लिए ये डिटेल्स सबमिट करें.
5: अपनी मार्कशीट डाउनलोड करें और भविष्य में इस्तेमाल के लिए इसका प्रिंटआउट लेना न भूलें.

हरियाणा बोर्ड हाईस्कूल के स्कोरकार्ड में छात्र का नाम, रोल नंबर, सब्जेक्ट वाइज मार्क्स, टोटल नंबर, डिवीजन और पासिंग स्टेटस जैसे जरूरी डिटेल्स शामिल होंगे. स्टूडेंट्स को सलाह दी जाती है कि वे अपनी मार्कशीट में दी गई सभी जानकारियों को ध्यान से वेरिफाई कर लें.  हरियाणा बोर्ड के नियमों के अनुसार, एचबीएसई कक्षा 10 की परीक्षा में पास होने के लिए स्टूडेंट्स को प्रत्येक विषय में कम से कम 33 प्रतिशत नंबर लाने होंगे. जो स्टूडेंट्स एक या दो विषयों में फेल होंगे, उन्हें  बाद में आयोजित होने वाली कंपार्टमेंट परीक्षा में बैठने का मौका मिलेगा.

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