पंजाब यूनिवर्सिटी से कौन सा कोर्स कर रहे थे हरीश राणा? सुप्रीम कोर्ट के इच्छामृत्यु के फैसले से चर्चा में आई पढ़ाई

हरीश राणा कभी एक होनहार छात्र थे और पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे थे लेकिन 13 साल पहले हुए एक हादसे ने उनकी जिंदगी बदलकर रख दी. अब सुप्रीम कोर्ट से उन्हें इच्छामृत्यु की इजाजत मिल गई है...

सुप्रीम कोर्ट ने गाजियाबाद के 31 साल के हरीश राणा को इच्छामृत्यु की इजाजत दे दी. इसके बाद यह मामला देशभर में चर्चा का विषय बन गया. हरीश राणा कभी एक होनहार छात्र थे और पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे थे. ऐसे में लोगों के मन में यह सवाल भी उठ रहा है कि वह कौन सा कोर्स कर रहे थे और उनका शैक्षणिक बैकग्राउंड क्या था.

पंजाब यूनिवर्सिटी से कौन सा कोर्स कर रहे थे हरीश राणा?

हरीश राणा के परिवार के मुताबिक वह पढ़ाई में काफी अच्छे थे. पॉलीटेक्निक की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने चंडीगढ़ स्थित पंजाब यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया था. वहां वह सिविल इंजीनियरिंग में बीटेक की पढ़ाई कर रहे थे. हादसे के समय वह अपने कोर्स के तीसरे वर्ष के छात्र थे. इंजीनियरिंग की पढ़ाई के दौरान ही दुर्घटना में गंभीर चोट लगने के बाद उनकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई.

क्या होता है सिविल इंजीनियर का काम?

सिविल इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग की एक अहम शाखा मानी जाती है. इस क्षेत्र के पेशेवर देश के बुनियादी ढांचे के निर्माण और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. सिविल इंजीनियर सड़कों, पुलों, बांधों, इमारतों और दूसरे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की डिजाइनिंग, निर्माण और रखरखाव से जुड़े काम करते हैं. यही कारण है कि यह कोर्स तकनीकी शिक्षा के सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में गिना जाता है.

पंजाब यूनिवर्सिटी का इतिहास

पंजाब यूनिवर्सिटी भारत के सबसे पुराने और प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में से एक है. इसकी स्थापना 1882 में लाहौर में हुई थी, जो उस समय ब्रिटिश भारत का एक प्रमुख शैक्षणिक केंद्र था. बाद में देश के विभाजन के बाद पंजाब यूनिवर्सिटी को भारत में फिर से स्थापित किया गया. यह यूनिवर्सिटी विज्ञान और प्रौद्योगिकी, मानविकी, सामाजिक विज्ञान, कला, खेल और शोध के क्षेत्र में लंबे समय से उत्कृष्ट योगदान देता आ रहा है.

स्वतंत्र भारत में इस यूनिवर्सिटी का मुख्य कैंपस चंडीगढ़ में विकसित किया गया. समय के साथ यह विश्वविद्यालय पंजाब और चंडीगढ़ क्षेत्र में उच्च शिक्षा का एक बड़ा केंद्र बन गया. इस यूनिवर्सिटी से सैकड़ों कॉलेज जुड़े हैं और यहां से लाखों छात्र अलग-अलग क्षेत्रों में शिक्षा हासिल कर चुके हैं. चंडीगढ़ में स्थित विश्वविद्यालय परिसर का डिजाइन मशहूर वास्तुकार Le Corbusier के मार्गदर्शन में वास्तुकार Pierre Jeanneret ने तैयार किया था.

आज पंजाब यूनिवर्सिटी के मुख्य परिसर में करीब 70 से अधिक शिक्षण और अनुसंधान विभाग, संस्थान और केंद्र हैं. इसके अलावा कई स्वतंत्र अनुसंधान केंद्र भी इससे जुड़कर काम कर रहे हैं. उच्च शिक्षा और शोध के क्षेत्र में इस विश्वविद्यालय की पहचान देश के प्रमुख संस्थानों में की जाती है और इसकी शैक्षणिक परंपरा आज भी छात्रों और शिक्षकों के बीच काफी सराही जाती है.

