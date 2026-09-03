FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
2000 करोड़ बैंक अकाउंट में जमा, 61000 एकड़ जमीन... पुरी जगन्नाथ मंदिर के पास कितनी प्रॉपर्टी?

2000 करोड़ बैंक अकाउंट में जमा, 61000 एकड़ जमीन... पुरी जगन्नाथ मंदिर के पास कितनी प्रॉपर्टी?

हवा में ही पकड़ लेगा दुश्मन के ड्रोन, भारतीय कंपनी ने बनाया 498 किमी/घंटा की स्पीड से उड़ने वाला इंटरसेप्टर, क्या है खास?

हवा में ही पकड़ लेगा दुश्मन के ड्रोन, भारतीय कंपनी ने बनाया 498 किमी/घंटा की स्पीड से उड़ने वाला इंटरसेप्टर, क्या है खास?

'फिलहाल नहीं होगी कोई कार्रवाई, पर....', जिमखाना क्लब मामले में HC में बोला केंद्र

'फिलहाल नहीं होगी कोई कार्रवाई, पर....', जिमखाना क्लब मामले में HC में बोला केंद्र

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
Duleep Trophy में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज, देखें लिस्ट में किन दिग्गजों का नाम

Duleep Trophy में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज, देखें लिस्ट में किन दिग्गजों का नाम

Duleep Trophy इतिहास में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज, सिर्फ दो ने पार किया 100 का आंकड़ा

Duleep Trophy इतिहास में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज, सिर्फ दो ने पार किया 100 का आंकड़ा

T20I में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली महिला गेंदबाजों की लिस्ट, दीप्ति शर्मा बनीं नंबर-1

T20I में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली महिला गेंदबाजों की लिस्ट, दीप्ति शर्मा बनीं नंबर-1

हिंदी न्यूज़एजुकेशन

एजुकेशन

तीन पीढ़ियों से 'आसमान' से जुड़ा है ग्रुप कैप्टन अभिनंदन वर्धमान का परिवार, जानें एजुकेशन से लेकर IAF ट्रेनिंग तक की पूरी कहानी

आज हम आपको बताएंगे कि इंडियन एयरफोर्स के पूर्व ग्रुप कैप्टन अभिनंदन वर्धमान के माता-पिता का क्या प्रोफेशन था और उनका खुद का एजुकेशनल बैकग्राउंड कैसा रहा है.

Latest News

Jaya Pandey

Updated : Sep 03, 2026, 05:35 PM IST

तीन पीढ़ियों से 'आसमान' से जुड़ा है ग्रुप कैप्टन अभिनंदन वर्धमान का परिवार, जानें एजुकेशन से लेकर IAF ट्रेनिंग तक की पूरी कहानी

ग्रुप कैप्टन अभिनंदन वर्धमान ने इंडियन एयरफोर्स छोड़ चुनी करियर की नई राह. (Image Credit: ANI)

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

इंडियन एयरफोर्स के जांबाज फाइटर पायलट ग्रुप कैप्टन अभिनंदन वर्धमान एक बार फिर सुर्खियों में हैं. उन्होंने 22 साल की सेवा के बाद फोर्स से प्री-मेच्योर रिटायरमेंट ले लिया और अब गोवा की रीजनल एयरलाइन्स Fly91 को जॉइन कर लिया है. वे अब लड़ाकू विमानों की जगह यात्री विमान उड़ाते नजर आएंगे. आज हम आपको बताएंगे कि अभिनंदन वर्धमान के माता-पिता का क्या प्रोफेशन था और उनका खुद का एजुकेशनल बैकग्राउंड कैसा रहा है.

अभिनंदन वर्धमान के माता-पिता का क्या है प्रोफेशन?

अभिनंदन वर्धमान का जन्म 21 जून 1983 को चेन्नई में एक तमिल जैन परिवार में हुआ था. उनकी जड़ें कांचीपुरम के पास तिरुपनामूर नाम के गांव से जुड़ी हुई हैं. उनके पिता सिम्हाकुट्टी वर्धमान इंडियन एयरफोर्स से एयर मार्शल के पद से रिटायर हो चुके हैं. उन्होंने ईस्टर्न एयर कमांड में एयर ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ के तौर पर भी अपनी सेवाएं दी थीं. 

उनकी मां शोभा एक डॉक्टर हैं. दिलचस्प बात ये है कि अभिनंदन के दादा भी इंडियन एयरफोर्स में अपनी सेवाएं दे चुके हैं. उनके परिवार की तीन पीढ़ियां भारतीय वायुसेना से जुड़ी हुई थीं. परिवार के इस माहौल की वजह से ही उनकी दिलचस्पी भी आर्म्ड फोर्स से जुड़ने में जागी थी.

अभिनंदन वर्धमान का एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है?

उन्होंने तमिलनाडु के अमरावतीनगर के सैनिक स्कूल से अपनी पढ़ाई-लिखाई की है. यह एनडीए में एडमिशन के लिए स्टूडेंट्स को तैयार करने वाला एक रेसिडेंशियल इंस्टीट्यूट है. सैनिक स्कूल से पढ़ाई पूरी करने के बाद वे खड़कवासला के एनडीए एकेडमी पहुंचे. यहां वह इंडियन एयरफोर्स के फाइटर विंग में शामिल हुए और फिर 19 जून 2004 को उन्होंने फ्लाइंग ऑफिसर के रूप में कमीशन हासिल किया. 

इसके बाद उन्होंने बठिंडा और हलवारा के एयरफोर्स स्टेशन में कई साल तक टेक्निकल ट्रेनिंग ली. वे शुरुआत में Su-30 MKI विमान उड़ाते थे. इसके बाद उन्हें मिग-21 बाइसन स्क्वाड्रन में ट्रांसफर कर दिया गया जिसने उनके करियर को एक नई दिशा दी. उन्हें 19 जून 2006 को फ्लाइट लेफ्टिनेंट, 8 जुलाई 2010 को स्क्वाड्रन लीडर और 19 जून 2017 को विंग कमांडर के पद पर प्रमोट किया गया.

वो घटना जिसने अभिनंदन वर्धमान को दुनियाभर में बनाया मशहूर

27 फरवरी 2019 को, इंडियन एयरफोर्स ने बालाकोट एयरस्ट्राइक के एक दिन के बाद उन्हें नियंत्रण रेखा की ओर बढ़ रहे पाकिस्तान के लड़ाकू विमानों को रोकने के लिए भेजा. उन्होंने साहस का परिचय देते हुए अपने मिग-21 बाइसन से एक पाकिस्तानी एफ-16 को मार गिराया, लेकिन इस दौरान उनका विमान भी हिट हो गया. उन्हें पाकिस्तानी इलाके में इजेक्ट करना पड़ा. लगभग 60 घंटे तक वह पाकिस्तान की हिरासत में रहे और आखिरकार भारत और अंतरराष्ट्रीय दबाव की वजह से पाकिस्तान को 1 मार्च 2019 को उन्हें रिहा करना पड़ा.

अभिनंदन वर्धमान के साहस को देखते हुए अगस्त 2019 में भारत सरकार ने उन्हें वीर चक्र से सम्मानित किया था. इसके बाद दिसंबर 2021 में उन्हें ग्रुप कैप्टन के पद पर भी प्रमोट किया गया था. 

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Duleep Trophy में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज, देखें लिस्ट में किन दिग्गजों का नाम
Duleep Trophy में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज, देखें लिस्ट में किन दिग्गजों का नाम
Duleep Trophy इतिहास में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज, सिर्फ दो ने पार किया 100 का आंकड़ा
Duleep Trophy इतिहास में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज, सिर्फ दो ने पार किया 100 का आंकड़ा
T20I में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली महिला गेंदबाजों की लिस्ट, दीप्ति शर्मा बनीं नंबर-1
T20I में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली महिला गेंदबाजों की लिस्ट, दीप्ति शर्मा बनीं नंबर-1
Duleep Trophy इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज, आकाश चोपड़ा भी लिस्ट में शामिल
Duleep Trophy इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज, आकाश चोपड़ा भी लिस्ट में शामिल
कौन हैं लियोनल मेसी की वाइफ? जिनकी खूबसूरती के आगे एक्ट्रेसेस भी फेल, देखें खूबसूरत तस्वीरें
कौन हैं लियोनल मेसी की वाइफ? जिनकी खूबसूरती के आगे एक्ट्रेसेस भी फेल, देखें खूबसूरत तस्वीरें
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Today Horoscope 03 June 2026: कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन  
जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन
Ratna Shastra: कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
MORE
Advertisement